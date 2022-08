El reclamo de un empresario de la industria cannábica en Uruguay: "El gobierno tiene que ayudar"

Una pareja de emprendedores —ella uruguaya, él sudafricano— se instaló en el país y hace cuatro años fundó una empresa de cannabis medicinal que trabaja con productores locales: YVY Life Sciences.

El sueño con el que llegaron era cultivar cáñamo. Pudieron cumplirlo gracias a la obtención de una licencia por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Durante el primer año de producción hicieron una cosecha comercial de 300 kilogramos con la que además de cubrir el mercado local, exportaron a Suiza —a precios muy atractivos— por la apertura del canal comercial entre ambos países.

Así como sucedió con YVY Life Sciences, muchas empresas del sector vislumbraron una oportunidad en el acuerdo con el país europeo. Tanto es así que la gran mayoría decidió aumentar su producción e incluso hubo nuevos competidores que sacaron licencias para producir y exportar.

Hasta ese entonces, la industria cannábica estaba en ascenso en Uruguay, pero el año pasado cayó la demanda del mercado suizo porque tenía sobreoferta (importaban de varios países —entre ellos, Uruguay— y además producían empresarios locales) y así, los productores uruguayos quedaron sin un importante canal de venta hacia el exterior. Además, se enfrentaron a una falta de regulación interna que, según uno de los fundadores de YVY Life Science, Kevin Nafte, complicó aún más al sector.

Según el último reporte de stock publicado por el MGAP ( en abril 2022), entre la producción de todos los empresarios del rubro en el país hay 120 toneladas de flores de cannabidiol (CBD) y 55 toneladas de biomasa de CBD. “No hay nada que podamos hacer con esto porque no podemos venderlo como una flor para fumar —por ejemplo, a Suiza— y tampoco podemos extraerlo porque no hay una ley implementada para producir alimento, bebida o cosmética”, señaló el dueño de YVY Life Sciences, Kevin Nafte.

Otra opción para los empresarios

Nafte contó a Café & Negocios que en el caso de su empresa —que tiene producto en stock pero no logra venderlo—, cambiaron la estrategia y solicitaron la licencia para producir y comercializar cannabis medicinal en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Pero aun así se enfrentaron a dificultades para comercializar sus productos, esta vez por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

YVY Life Sciences tiene previsto exportar cannabis medicinal a Australia, pero por el momento no lo pueden hacer: “Hay que ver si nos van a esperar hasta que tengamos todos los permisos”, señaló el referente del sector, al respecto de sus conversaciones con el potencial mercado.

En cuanto a la venta a nivel interno, Nafte explicó la situación a través de un ejemplo. Dijo que él consume cannabis medicinal hace varios años y aunque a través de su empresa tiene una tonelada de stock en Uruguay, no puede acceder al producto como paciente: “Tengo que comprar a cultivadores que están haciendo aceites artesanales”, subrayó. “Es absurdo”, añadió.

El empresario dejó en claro que quedan oportunidades comerciales sin explorar en el país, como puede ser el cannabis medicinal y el turismo cannábico.

La necesidad de regular

Tras hacer una radiografía del sector en Uruguay, el empresario sostuvo: “El gobierno tiene que ayudar a esta industria”.

Nafte luego dijo haber perdido la esperanza en el desarrollo del mercado en Uruguay. “Tenía mucho optimismo pero todavía vemos mucho conservadurismo, específicamente en el Ministerio de Salud”, señaló. “Hay muchos trabajadores que todavía no creen en el cannabis, no quieren aprender y no quieren que se desarrolle”, añadió.

En este sentido, dijo que particularmente YVY Life Sciences ya está comenzando a trabajar en otros países de la región, donde ven un avance en regulación. Entre los países destacados están Colombia —que a criterio de Nafte ya superó a Uruguay en el desarrollo del negocio—, y Argentina.

América Latina es un territorio fértil para el crecimiento de esta industria cuyo valor superó los US$ 170 millones en 2021 y registró, en el último año, un crecimiento del 17% en la región, según datos de Euromonitor Internacional. Además, en los próximos años se espera que los países de la región continúen incorporando modificaciones en sus marcos legales que faciliten el desarrollo del sector.

El titular de YVY Life Sciences sostuvo que si el gobierno uruguayo no reglamenta cierta comercialización en el mercado local —como ser los productos terapéuticos de cannabis, los extractos en alimentos y bebidas, y la venta a turistas—, va a perder el potencial que tiene por haber promulgado la ley hace una década, dado que todos los otros países que están avanzando en cuanto a la regulación de la industria cannábica van a captar a las empresas. “Van a perder inversión, porque entre los inversores van a preferir instalarse en otros países de Latinoamérica. También van a perder posibles puestos de trabajo y potenciales (recaudaciones por) impuestos”, explicó Nafte.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca relevados por Uruguay XXI, el personal ocupado en el sector ascendió a unos 1.070 trabajadores en 2020. El 80% de ellos se desempeñan en el interior del país y un 35% son mujeres.

“La demanda existe y es muy grande, pero las empresas no podemos llegar a los consumidores por las regulaciones”, concluyó.