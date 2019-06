El reguetonero Wisin se cayó del escenario en pleno show

Como le ocurrió a Sergio Denis hace algún tiempo, e incluso a un artista local como Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, el reguetonero puertorriqueño Wisin se cayó de un escenario en pleno show y terminó hospitalizado, aunque no sufrió heridas graves.

El cantante estaba cerrando su presentación en la ciudad de San Antonio, en Texas, en el marco de la gira Como antes, que marca el regreso de su sociedad con su colega Yandel, con quien se hizo popular en la década pasada con canciones como Rakatá, Sexy movimiento y Noche de sexo. La dupla se había disuelto en 2013, aunque la relación entre ambos se mantuvo en buenos términos, hasta que el año pasado regresaron a los escenarios.

Mientras se despedía de la audiencia texana, Wisin comenzó a caminar hacia atrás, hasta que al momento de girar para salir de escena, se quedó sin piso y terminó en el hueco entre la pasarela en la que estaba caminando y el tramo principal del escenario. De inmediato Yandel y algunos de los asistentes del grupo salieron corriendo a asistirlo, y fue llevado a la clínica del estadio donde se realizaba el show.

Luego de esa caída de Wisin, si le podremos decir "el sobreviviente". pic.twitter.com/Sj4so9GsIO — El Hámster 🐹 (@HamsterCriollo) June 3, 2019

El artista subió una fotografía a su cuenta de Instagram en la que se mostró en una camilla mientras recibía atención, acompañada por un mensaje en el que aclaró que no había motivos de preocupación. "A veces hay situaciones que no están en nuestras manos", escribió Wisin. "Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos. (...) Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes", concluyó.

El mensaje recibió comentario y muestras de apoyo de parte de sus colegas, como Ozuna, J Balvin, y por supuesto, Yandel.