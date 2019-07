El relato del uruguayo que fue apoyado por el fundador de Airbnb después de un infarto

El escritor y creador del blog Orsai, Hernán Casciari, recordó cuando sufrió un infarto en Montevideo en diciembre de 2015 y que salvó su vida gracias a la rapidez con la que actuó el matrimonio con el que se hospedaba.

Este jueves en el programa Perros de la Calle conducido por Andy Kusnetzoff el argentino relató los hechos de 2015, pero a su lado se encontraba Javier Artigas,el uruguayo quie le había ofrecido hospedaje a Casciari cuando infartó y lo llevó junto a su esposa Alejandra rápidamente al Hospital de Clínicas. Pero la historia no terminó ahí. Tanto el argentino como el uruguayo relataron como a partir de ese episodio el cofundador de Airbnb, el estadounidense Joe Gebbia, visitó Montevideo a principios de 2016 y después terminó invirtiendo en el emprendimiento uruguayo Connectus Medical.

Los de Airbnb me invitan a evaluar al anfitrión de la casa que alquilé en Montevideo. Escribí la verdad: pic.twitter.com/rD6Mpa2xr5 — Hernán Casciari (@casciari) December 11, 2015

Artigas contó la anécdota de cómo el 31 de diciembre cuando se dirigía a Playa Verde para tomarse unas vacaciones le llegó un mail de parte de Gebbia en el que le manifestaba su intención de conocerlo. El mensaje decía: "Hola, me contaron la historia de cómo le salvaron la vida a un huésped y me gustaría conocerlos". En principio, Artigas apuntó que no sabía si se trataba del verdadero Gebbia pero respondió: "Sí claro, te esperamos cuando quieras".

A los 20 minutos llegó otro mensaje: "Conseguí un vuelo y llego mañana a las 11.00 horas". Las vacaciones en familia se cancelaron en forma inmediata y a la mañana siguiente, una hora antes de lo previsto, un hombre de bermudas y remera negra, championes, y un sombrero de paja se bajó de un taxi en la puerta de la casa de los Artigas en Montevideo, contó Artigas en forma jocosa.

“Tenemos un grupo de Whatsapp con Gebbia” agregó.

Artigas relató como estos dos hechos están conectados por un hilo conductor uruguayo, y que fueron la génesis de una positiva repercusión en la prometedora startup local Connectus Medical, que llevan adelante Artigas y su hija de crianza Valentina Arriagada.

Cuando tengan 20 minutos libres escuchen esta historia que conté ayer. Se llama «Lo que le pasó al hombre que me salvó la vida» y es #truestory de punta a punta.https://t.co/BioJf9o1Tg — Hernán Casciari (@casciari) July 12, 2019

Después de la visita de Gebbia, la plataforma que une a los pacientes de diálisis con los centros de hemodiálisis del mundo y que obtuvo el segundo lugar del premio Emprendo 2015 de El Observador, llegó a un acuerdo con la estadounidense Airbnb para ofrecer turismo de salud a los pacientes que se dializan.

Con esa alianza, los pacientes renales pueden hacer turismo eligiendo locaciones cercanas a los centros de diálisis y hospedándose en la casa de algún paciente con esta misma enfermedad o de algún enfermero que pueda auxiliarlo en caso de necesitarlo.

En una charla TED en Vancouver (Canadá) en febrero de 2016, Gebbia habló sobre la importancia de la confianza para los emprendimientos enmarcados en la economía colaborativa y utilizó el ejemplo de lo ocurrido en Uruguay para explicarlo.

El CEO de Airbnb contó en detalle la historia, mostró fotografías e incluso comentó que Javier y Alejandra donaron sangre para la operación de Casciari. Además utilizó el caso para "pegarle" a su competencia, Home Away, plataforma por la que se alquilan casas vacías. Según Gebbia, si Casciari se hubiera hospedado en algunas de esas residencias, hoy no estaría con vida.