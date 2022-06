El remate de Casa de Galicia, la emoción de una socia y el pedido para mantener el nombre

Quince millones trescientos mil dólares a la una. Quince millones trescientos mil dólares a las dos. Martillazo y felicitación inmediata para el caballero sentado a la derecha a la cuenta de tres.

Con su última oferta (US$ 15,3 millones), el secretario del Círculo Católico, Ademar Sellanes, le puso fin a una breve puja, por la infraestructura de Casa de Galicia, con Cudam y Universal. En cuestión de segundos, tenía a un puñado de camarógrafos abalanzados sobre él y a una sala entera ardiendo en aplausos.

Ana Losada, una socia de Casa de Galicia desde hace más de 46 años, quiso estar presente y observó el momento en silencio desde la puerta. Conmovida, aplaudió con una media sonrisa dibujada en el rostro y esperó a que Sellanes se liberara para enfilar decidida hacia él.

—No puedo evitar llorar, me duele muchísimo. Mi padre falleció hace días.

—Tranquila, tranquila. Yo me atendí en Casa de Galicia, tengo marca pasos y me atendía lo más bien.

—¿Se puede conservar el nombre entonces?

—Vamos a tratar. Tenemos que entrar a preguntar.

No fue solo su padre. La mujer –que le imploró al secretario continuar con el nombre de Casa de Galicia– también perdió a su madre, tíos y abuelos, todos asociados a la mutualista. Estos últimos, incluso, decidieron aportar dinero para la construcción original del edificio, en 1917, pese a sus bajos ingresos.

Y si había alguna forma de hacerles honor, era quedándose hasta el último momento del remate: "Me emocionó porque toda mi familia es de Casa de Galicia, de toda la vida. Mis hijas también son socias. Más allá de todo lo que ha pasado y de que me mudé a Pocitos, yo seguía atendiéndome ahí".

Losada fue una de las 70 y tantas personas que coparon el subsuelo de la Bolsa de Comercio, ubicada en Rincón y Misiones, para presenciar este miércoles por la tarde el remate realizado por la empresa Bavastro e Hijos.

Los principales interesados, pertenecientes al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), llegaron poco antes de las 15 y eligieron la primera fila de asientos para ubicarse. A la izquierda Cudam y Universal, a la derecha Sellanes y los suyos.

El rematador Héctor Bavastro dio la orden de comienzo sobre las 15:10, pero no fue hasta las 15:27 que se conoció al ganador. Su discurso tuvo más de introducción y detalles técnicos que de riña entre ofertantes. "Nosotros, los que estamos pujando, ya nos conocemos. Íbamos a ir hasta 16 (millones de dólares) de ser necesario", explicó el secretario del Círculo Católico a El Observador.

Mientras se precisaba la magnitud del terreno –que cuenta con 20.502 metros cuadrados, de los cuales 16.607 conforman el edificio– el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, resistía a los flashes de las cámaras, un periodista de Canal 5 le pedía a su camarógrafo que corte momentáneamente la grabación y un hombre elevaba los gritos fuera del recinto: "No, ¡escúchame! Tú dejás constancia de que el señor no pertenece a la empresa y de que estamos en un juicio contra él. Ya no pertenece a la empresa, ¿me entendés? Que nadie te notifique de nada. Hola, hola, hola...".

De pronto, la atención volvió al rematador y los precios comenzaron a superponerse. "Está a la venta esta muy buena unidad medicinal en el oeste de Montevideo. (...) Oportunidades únicas. Nunca más", exclamó una y otra vez Bavastro.

Desde un primer momento, el Círculo Católico tomó la posta y se adueñó del precio base de US$ 12,75 millones. Luego, llegaron contraofertas de Cudam y Universal apenas superando el precio previo. "No te convenzo con nada, ¿eh?", insistió el rematador.

Más tarde la vara se elevó a US$ 14,1 millones, US$ 14,5 millones, hasta que pasó a US$15 millones a la una, US$ 15,05 millones a las dos y cerró por US$ 15,3 millones a las tres.

“Esto se hace con el aval de los socios y de los trabajadores”, dijo la presidenta de la institución, Cecilia López, una vez conocido el resultado. Ante los periodistas, agregó que pedirán la habilitación de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) para trabajar y anticipó que habrá una negociación por delante.

"Hay varias cosas para cambiar, pero eso no quiere decir que los IMAE van a dejar de funcionar (...). Después que tengamos la compra definida tendrán que sentarse a negociar con nosotros", coincidió Sellanes.

El secretario dijo en conversaciones informales que está dispuesto a tener reuniones con los socios que se le acerquen: "Nosotros vamos a aprender junto con ustedes".

La respuesta dejó conforme a Losada, que se retiró convencida de que el nombre Casa de Galicia seguirá vigente: "Se puede mantener el nombre, la cruz, la fachada. Lo tomo como otro gerenciamiento y espero que podamos estar toda la cantidad de socios posibles como estábamos antes. No es necesario que cambie el nombre, yo quiero que se siga manteniendo y todos los socios también. Eso legalmente se puede hacer", apuntó.

Afuera, sobre la vereda de la calle Misiones, también estaba Mónica, una mujer perteneciente a los testigos de Jehová, que se quedó esperando el retiro de los nuevos dueños porque tenía una "misión" por delante: "Voy a pedir que retiren la cruz y la virgen. Para Jehová no hay nada imposible".

Más de la mitad de los 36.600 socios con los que contaba Casa de Galicia, ubicada en Sayago, fueron reasignados al Circulo Católico luego de que se decretara el cierre definitivo. La cifra abarca a un total de 18.665 personas. Cudam y Crami registraron, por su lado, 2.546 y 1.423 usuarios. Ahora el Círculo Católico deberá abonar el 15% de lo que ofertó como seña, más el 2,44% (IVA incluido) en concepto de comisión. El resto del dinero se pagará a 14 años en Unidades Indexadas.