El rublo se convirtió en la divisa más rentable en lo que va del año

La catarata de sanciones comerciales y financieras contra Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados tras la invasión a Ucrania, sumada a las medidas adoptadas por Moscú para proteger su economía, han tenido una consecuencia inesperada: el rublo se ha convertido en la moneda más rentable en lo que va de este año. Duplicó su valor desde el mínimo del 7 de marzo pasado y se revalorizó un 16% frente al euro y un 7,7% frente al dólar desde enero, incluso en un contexto de gran fortaleza de la divisa estadounidense.

La decisión de Washington y la Unión Europea de excluir a siete grandes bancos rusos del Society for World Interbank Financial Telecommunication (Swift) -la cooperativa de sociedades financieras globales que administra el sistema internacional de pagos- hizo en un principio que el rublo se desplomara un 30%. Una baja no vista desde 1993, cuando Rusia entró en default. Antes, con el inicio de las sanciones, el pánico que se había apoderado de los mercados había obligado a el gobierno de Vladímir Putin a suspender durante quince jornadas las operaciones en la Bolsa de Moscú.

Sin embargo, en apenas dos meses, la divisa rusa borró las pérdidas iniciales y retornó a los niveles que registraba en 2019. “El tema del rublo fuerte figura permanentemente en las reuniones de asuntos económicos. El presidente Putin lo celebra casi cada semana”, dijo el sábado el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov. El tono optimista, no obstante, choca con el análisis de muchos expertos. La cotización actual del rublo podría tener un impacto negativo en las cuentas públicas del país. En el mediano plazo, un rublo fuerte disminuirá la recaudación de los impuestos que pagan los exportadores y aumentará el riego de déficit presupuestario, ya elevado por la “operación militar especial" en Ucrania.

Uno de los factores que contribuye a revalorización viene por el lado del comercio exterior. Las sanciones occidentales y el éxodo de las empresas que abandonan el país han provocado un descenso de las importaciones, generando un aumento significativo del superávit comercial. "Se da la coincidencia de que, mientras las importaciones se desploman, las exportaciones se disparan", afirmó Tatiana Orlova, economista principal de mercados emergentes en Oxford Economics. En el caso de las ventas al exterior, lo hacen impulsadas por el incremento de los precios del petróleo y el gas natural.

Es un hecho conocido que la recuperación de la divisa no siempre tiene efectos positivos para la economía de un país. Si bien la apreciación abarata las importaciones, no menos cierto es que encarece las exportaciones, con el consecuente riesgo de que esto último provoque una caída de la demanda interna. Para Bloomberg Intelligence, "Rusia se dirige a una grave recesión provocada por las sanciones, y la prohibición de la Unión Europea a las exportaciones energéticas de Moscú exacerbarán la recesión". Según sus analistas, el embargo de Washington y sus aliados restaría los ingresos de Moscú en unos US$ 50 mil millones, el equivalente al 3% del PIB.

Otro factor que impulsa al rublo es el estricto control de capitales que impuso Moscú, que restringió severamente los giros desde Rusia al exterior, además de la obligación que rige para las empresas que operan en el país de mantener el 80% de sus activos líquidos en moneda local. El raid alcista también se explica por la determinación inicial del Banco Central de Rusia de subir su tasa de interés de referencia para combatir la inflación y defender su moneda, tasa que luego rebajó al 14% anual. Otro factor de peso es la decisión de obligar a los compradores de gas y petróleo a pagar en rublos, determinación que comunicaron Sberbank y Gazprombank, los bancos por donde tramitan los pagos europeos por las importaciones de energía.

Tanto la prohibición a los tenedores extranjeros de acciones y bonos rusos de sacar los dividendos del país, como la exigencia hecha a los países europeos para que paguen en rublos, han contribuido a impulsar la demanda de la divisa rusa. Esta última decisión se remonta al 23 de marzo pasado, cuando Putin señaló: "Hemos suministrado nuestros recursos, a los consumidores europeos. Lo han recibido y nos pagaron en euros que luego congelaron por su propia cuenta. En este caso, existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa".

El fortalecimiento del rublo se da además en un contexto especial: la obligada decisión de Moscú de pagar su deuda externa en rublos, después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada sobre el filo de un vencimiento externo de unos US$ 100 millones que ponía fin a la exención que le permitía a Rusia hacerlo con dólares. "Tomando nota que el rechazo a extender la licencia hace imposible continuar cumpliendo en dólares estadounidenses con la deuda externa del gobierno, los pagos serán efectuados en la moneda rusa", dijo en ese momento el Ministerio de Finanzas ruso.

No obstante, el comunicado publicado en Telegram aclaró que los bancos acreedores tendrán "la posibilidad de convertir los rublos en la divisa original vía el Depósito Nacional de Liquidaciones”, la institución financiera rusa no bancaria encargada de los depósitos de títulos financieros que se intercambian en el país. "El Ministerio de Finanzas ruso, como deudor responsable, garantiza su voluntad de seguir honrando todas sus obligaciones financieras", subrayó el texto oficial.

Aunque lejana, la posibilidad de que Moscú caiga en default no está descartada. "Rusia tiene el dinero para pagar su deuda, pero no tiene acceso a él. Lo que más me preocupa es que habrá consecuencias más allá de Ucrania y Rusia", dijo sobre el tema la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Está claro que la situación actual nada tiene que ver con la que atravesó el país en la década del 90, cuando tras la disolución de la Unión Soviética, Rusia heredó un pasivo externo de US$ 70 mil millones que la llevó al default de 1998.

En los años siguientes, el país se benefició de la suba de los precios del gas y el petróleo, lo que le permitió acumular reservas, retornar al mercado financiero internacional en 2011 con una nueva emisión para, finalmente, cerrar en 2017 el capítulo del default. Desde entonces, Moscú ha tenido una reputación de acreedor impecable, algo que podría verse en peligro por la decisión de Washington y la Unión Europa de excluir a las entidades financieras rusas del Swift.

Hasta fin de año, Rusia deberá cancelar 12 vencimientos con acreedores externos. El titular de la Cámara Baja del parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, advirtió por Telegram que "Estados Unidos y los satélites que respaldan las decisiones de Washington deberían acostumbrarse al rublo". Por lo pronto, el impedimento de acceder al Swift y el congelamiento de los activos de las reservas del Banco Central de Rusia en el exterior han sido calificados como una “seria dificultad” por la titular de la entidad, Elvira Nabioullina.

Según el Ministerio de Finanzas, la deuda externa del país ronda los US$ 80.000 millones. El monto representa el 20% de la deuda pública total y el 17% del PIB. Se trata, sin duda, de un punto de favor de Moscú en el contexto de la creciente militarización de la economía y las finanzas. Rusia, en definitiva, es uno de los países con más baja relación deuda/producto.