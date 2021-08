El ruego de Infantino a Boris Johnson, para que flexibilice la cuarentena y que puedan jugar los futbolistas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carga al primer ministro británico, Boris Johnson, con el fin de que los clubes de la Premier League liberen a los futbolistas de los países que el Reino Unido entiende que están en una lista roja respecto al tema del covid-19 y que los clubes de la Federación Inglesa se niegan a entregar a sus selecciones para la triple fecha de Eliminatorias de setiembre, como informó Referí.

El texto de la carta que Infantino escribió dice lo siguiente:

“En el pasado hemos hecho frente juntos a problemas globales y en el futuro lo seguiremos haciendo. La cesión de jugadores para los próximos períodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la colaboración de los diferentes grupos de interés del fútbol durante este difícil periodo”, comienza diciendo.

Y agrega: “Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta”.

Infantino junto a Gastón Tealdi e Ignacio Alonso, vicepresidente y presidente de la AUF, respectivamente

Para Infantino “en relación con la cuestión de los períodos de cuarentena que deben cumplir los jugadores que vuelvan a Inglaterra desde países de la ‘lista roja’, he contactado por escrito con el primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional. He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos períodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020”.

Y termina: “Juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra el covid-19. Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA”.

Cabe agregar que el propio Infantino envió una carta a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el martes, en la que se ratifica la obligatoriedad de ceder jugadores y explica a su vez que aquellos que no lo cumplan, recibirán sanciones.

"La decisión adoptada por el Bureau del Consejo de la FIFA el 5 de los corrientes (...) es de aplicación efectiva y obligado su cumplimiento tanto para las asociaciones miembro como para sus respectivos clubes afiliados", señala la FIFA en su carta a Conmebol.

AFP

El presidente de FIFA el martes había dejado las cosas muy claras de que los clubes deben ceder a los jugadores para sus respectivas selecciones

"La FIFA se muestra firme en la interpretación y ejecución de sus decisiones y normas", agregó Infantino.

"A tal objeto y en este particular contexto le informo que la administración de la FIFA procederá a reiterar a las respectivas asociaciones miembro y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como les hará partícipe de las consecuencias de su posible incumplimiento", remarcó el jefe de la FIFA.