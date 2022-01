El sector apícola se ilusiona con un año al menos tan bueno como lo fue 2021

El año que acaba de comenzar, tras un 2021 que fue positivo para el sector apícola en líneas generales, “puede ser nuevamente un buen año, incluso un poco mejor que el anterior”, adelantó Christophe Lhéritier, director de la firma Urimpex, dedicada a la exportación de mieles uruguayas.

“Pienso que puede ser un año con una mayor producción y con buenos precios, aunque seguramente habrá vaivenes en ese sentido, probablemente con un bajón ahora y con una mejoría más adelante, cuando Estados Unidos reanude sus compras”, indicó a El Observador.

El empresario recordó que durante noviembre y diciembre hubo una demanda externa importante por las mieles uruguayas, con un precio que fue ascendiendo paulatinamente, con base eso en que Estados Unidos penalizó a cinco de sus principales proveedores por dumping y Uruguay aprovechó esa situación.

Posteriormente la situación cambió, sobre todo porque Estados Unidos alcanzó un stock elevado y enlenteció su demanda, algo que sucede cada vez que se abastece y llega a un determinado nivel de stock de miel.

Habrá que esperar, por lo tanto, un período que puede extenderse durante seis meses, tal vez más, para que Estados Unidos regrese al mercado y eso afirme los valores que se están logrando, que no son malos, especialmente considerando lo que sucedió en ejercicios anteriores.

En estos momentos las mieles uruguayas se orienten más hacia países de Europa, donde los precios son algo más bajos, con una demanda más paulatina, más lenta, con un mayor estudio con relación a las calidades y los precios.

Referencias de precios

Los precios FOB alcanzados últimamente, informó, son US$ 3.950 por tonelada para una miel de color medio, en negocios con destino al mercado estadounidense, con un valor de referencia de US$ 3.500 por tonelada para colocaciones en el mercado europeo, “ya que es el valor de referencia de la miel argentina”.

En lo productivo, Lhéritier señaló que en 2021 hubo un repunte en los precios que obtuvieron los productores, luego de varios años con valores deprimidos.

Añadió que eso motivó a varios apicultores y se generó un incremento en la cantidad de colmenas en producción.

Con relación a un factor de alta incidencia, el clima, hubo un buen comportamiento durante el tramo final de la primavera y eso permitió una buena primera cosecha de mieles, con base en lo que la abeja produce en ese período final del año.

Ahora, de cara a la segunda cosecha, la de floración de verano, existen algunas dudas sobre lo que podrá suceder a fines de febrero y en marzo, considerando que primero se produjo una secuencia extensa de varias semanas prácticamente sin lluvias y ahora ha llovido en abundancia durante un período extenso.

También es muy temprano para avizorar lo que pueda suceder con la cosecha que se activa en abril y luego, la de las mieles de eucaliptus.

Precios que aseguran rentabilidad

Desde noviembre de 2020 el precio recibido por el apicultor por sus mieles comenzó a recuperarse, tras cinco años con valores muy deprimidos que, en algunos casos, se acercaron a US$ 1 por kilo y que lejos estuvieron de cubrir los costos y generar un margen de rentabilidad al menos mínimo. Incluso, durante ese período, ese escenario fue determinante para que muchos dejaran de producir.

Posteriormente, desde un piso de US$ 1,20 por kilo, “la miel fue recuperando sus valores tradicionales” y durante 2021 superó los US$ 2,50 por kilo, “algo que cambió el ánimo en todo el sector”, expresó a El Observador Néstor Causa, productor apícola y presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, entidad que acciona en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Causa dijo que el ascenso en los valores alcanzó los US$ 3 por kilo con picos de US$ 3,20 y que si se ubica en el eje de los US$ 2,50 en adelante es un valor que asegura un margen de rentabilidad interesante.

Depende de la tendencia, de la oferta y la demanda, variables que el apicultor no maneja, pero la perspectiva es que los precios no se mantengan en esos US$ 3, pero sí con una relación peso dólar interesante para valores de US$ 2,50 por kilo de miel.

Los precios

2.450 apicultores son los que existen en la actualidad en Uruguay.

575.000 colmenas son las que hay productivas en la actualidad en el país.

Otro aspecto positivo, señaló Causa, es que últimamente hubo una colocación externa que fue fluida, que se hizo sin problemas, evitando que haya quedado miel de una zafra como excedente para la siguiente, concretamente para la zafra en la que se está ingresando.

“Hay una sensación diferente, con el deseo de todos de que se mantenga esto”, expresó, teniendo en cuenta que hay muchos productores que tienen en la actividad apícola su ingreso único, principal o complementario, con el valor que eso significa, sumado a la importancia que tiene la permanencia de la actividad apícola nacional más allá de lo económico y para otros sectores productivos, dada la relevancia de lo que la abeja aporta en el ambiente.