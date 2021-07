El senador Sebastián Da Silva propone que Colonización cree un fondo de acceso a la tierra

El senador nacionalista Sebastián Da Silva propondrá que el Instituto Nacional de Colonización (INC) diseñe un fondo de acceso a la tierra con un subsidio de US$ 4 mil por año, para personas que no necesariamente busquen ser colonos, puedan acceder a un predio en el medio rural, informó a El Observador.

“El problema hoy en Uruguay es el acceso a la tierra y lo que está perimido y anacrónico es un Estado comprando uno de los bienes más preciados de los uruguayos, que es la tierra, para adjudicarlo de mala forma, porque hoy Colonización no es eficiente, tiene 40 mil hectáreas sin adjudicar”, dijo. El organismo, que actualmente administra cerca de 400 mil hectáreas, “quizás sea el latifundista más grande del país”, añadió. Según comentó el legislador, pensando en un presupuesto del INC de US$ 5 millones anuales, se podrían comprar, por ejemplo 1.500 hectáreas con un índice coneat 100. Si se adjudicaran al menos 200 hectáreas se podría llegar a 1.250 personas con ese subsidio anual, indicó, “si se adjudicaran menos hectáreas se los estará condenando”, añadió. La condición para acceder al subsidio sería reunir las mismas condiciones que debe tener un colono que se inscribe para acceder a un campo, indicó. La rendición de cuentas trajo consigo el debate sobre la vigencia de la políticas de acceso a la tierra por parte del Estado y el rol del Instituto de Colonizacion. Va hilo pic.twitter.com/TY07XCOyHv — Sebastian Da Silva (@camboue) July 8, 2021 “Colonización es un organismo que administra un patrimonio rural y a través de esa administración subsidia rentas para que la gente se afinque en el campo, entonces, ¿por qué no subsidiar un fondo de acceso a la tierra? Tiro la idea porque lo pienso mucho en las charlas que tengo con la gurisada. Yo lo que quiero es que la gente acceda a la tierra”, sostuvo. El proyecto, que aún es una idea, fue conversado con algunos legisladores, comentó, y la recepción "ha sido positiva”. Próximamente la idea es “empezar a genera ambiente”, presentárselo al presidente de la República Luis Lacalle Pou y luego en el Parlamento. El INC ha estado en agenda en los últimos días después de que el presidente de la República anunciara un proyecto, que se incluyó en la Rendición de Cuentas, con el que se creará un fideicomiso para regularizar y relocalizar asentamientos con los recursos que el instituto destina para comprar nuevas tierras. “Hoy Colonización tiene una infraestructura de recursos humanos que puede perfectamente asistir a la gente y cambiamos un poco el esquema de necesariamente tiene que ser una colonia, cuando hoy el acceso a la tierra es el problema, no crear colonias nuevas”, concluyó Da Silva. Leé también Mevir lanzó un proyecto de financiación de obras para productores rurales