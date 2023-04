El polémico pedido del técnico del Celta a un jugador de Real Madrid que le marcó un gol

Los hinchas de Celta de Vigo no lo pueden creer. Su equipo perdió 2-0 este sábado frente a Real Madrid y el técnico Carlos Carvalhal le pidió la camiseta a Militao, que le marcó uno de los goles.

“Sé que no queda bien que un entrenador pida un camiseta en el campo, pero me da igual. Solo he pedido dos camisetas en mi vida, de Cech y de Militao. Me la pidió mi hijo. Me da igual. Soy así”, dijo en conferencia de prensa.

👕 Carvalhal se lleva para Vigo la camiseta de Militao



El portugués Carvalhal dijo que la camiseta se la había pedido su hijo y acotó que conoce a Militao de su etapa en el Porto.

Celta sufrió este sábado su primera derrota por más de un gol de diferencia en los 18 partidos del técnico luso en Primera, de los que solo perdió cinco.