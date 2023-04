El tire y afloje entre los alcaldes y la IM: proyectos y licitaciones demoran, según los blancos

Montevideo tiene ocho municipios: tres de ellos están dirigidos por alcaldes del Partido Nacional y el resto por frenteamplistas. Esto ha causado contratiempos a la hora de gestionar, porque aunque los consultados dicen que lo hacen "más allá de las banderas", los blancos sienten que algunos de sus proyectos y licitaciones quedan "encajonadas" o avanzan "lento", según dijeron a El Observador. Además, sugieren que están en desventaja porque a la hora de brindar informaciones los alcaldes del Frente Amplio (FA) tienen privilegio.

Los alcaldes del FA no lo ven así. La alcaldesa del Municipio G, Leticia de Torres, dijo que no está de acuerdo con que se priorice a los municipios frenteamplistas. "Todos tenemos contactos con los directores de la IM", señaló.

En el Municipio CH, la alcaldesa nacionalista Matilde Antía precisaba que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, le otorgase funciones para firmar un convenio entre el municipio y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El proyecto de la obra y el dinero son del municipio y el MTOP otorgará el apoyo técnico. Sin embargo, pese a que "estaba todo bien" para fijar el convenio, la IM tuvo el expediente durante "cuatro meses" en la Secretaría General, contó Antía, que consideró el hecho como "increíble". Aunque la alcaldesa blanca prefiere decir que las gestiones son "lentas" y no que están "encajonadas".

"Hay que andar atrás de los expedientes" es la frase que los alcaldes repiten. Incluso el alcalde del Municipio A, Juan Carlos Plachot, que pertenece al Frente Amplio. Él dijo que, en el caso de las licitaciones, las abreviadas "demoran cinco meses" y que "las más complicadas demoran seis". Esos mismos plazos fueron marcados por la alcaldesa del G, De Torres. Plachot se reunió con el área de compras de la IM para armar un compromiso de gestión "para que las licitaciones salgan más rápido".

En el Municipio F, el alcalde blanco Juan Pedro López, también reclamó que el ida y vuelta entre el municipio y la IM es lenta. "Llevamos 22 kilómetros de asfalto, porque yo le doy mucha importancia a las calles, y con las trancaderas que tenemos, porque nos trancan las licitaciones, pero seguimos firmes", dijo en diálogo con El Observador y agregó que las licitaciones "que tienen que salir en seis meses no salen". Según López, el proyecto para mejorar la vialidad en los barrios del municipio que él dirige comenzó en febrero de 2022 con cinco licitaciones y hasta ahora solo se aprobó una. Además, la que se aprobó no se puso en marcha aún porque falta la autorización de la IM. "Son 102 millones de pesos entre las cinco licitaciones. La calle no es para mí, es para el vecino", remarcó el alcalde.

También contó que para mejorar las bocas de tormentas el municipio tenía el dinero hubo que esperar un año y medio para que la IM autorice las obras. "Nosotros ya tenemos la plata hasta el 2025 y la invertimos a nuestra manera. Nos podemos equivocar o no, pero es decisión del gobierno municipal", consideró López. El alcalde del municipio D, el frenteamplista Gabriel Velazco, no cree que haya diferencia en las demoras de parte de la IM con una intención política "o de banderas". Él también admitió que, en general, las licitaciones abreviadas "demoran tres meses" y "otras seis meses".

Su compañero, el concejal vecinal del Partido Nacional Bryan Araujo en el Municipio D –que lidera Velazco– ejemplificó en cifras la "demora en las licitaciones": el año pasado el municipio tenía $ 100 millones provenientes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pero ejecutó $ 77.505.462. El resto del dinero –alrededor de 23 millones de pesos– no se ejecutó "por demoras en las licitaciones, en un terreno que las necesita a toda costa", dijo Araujo. El dinero, que se devuelve a OPP, se iba a destinar en proyectos de vialidad, para construir calles en los barrios La Unión y Piedras Blancas, según el concejal.

El problema, dijo el alcalde Velazco, es que a veces la empresa ganadora hace mal el trabajo o directamente a la hora de realizarlo no tiene las herramientas o el personal suficiente. "La IM a la hora de adjudicar una licitación mira el precio", señaló.

También en el Municipio E reclaman la demora de la IM para concretar los proyectos. La alcaldesa, Mercedes Ruiz, dijo que si bien en este momento no tiene licitaciones pendientes, sí hubo un proyecto para el parque Baroffio que presentó ella misma y que se "encajonó".

"Cuando se les ocurrió firmar el convenio por el parque Baroffio, me desencajonaron el proyecto y en 15 días me solucionaron todo para hacer el puente de Caramurú que estuvo un año encajonado. Ahora pondré un cartel bien grande que está financiado con plata del municipio E", dijo Ruiz. Para la alcaldesa del Partido Nacional "no está siendo fácil gestionar" y contó que la IM firmó un convenio con los vecinos en el Molino de Pérez ,en Malvín, al que Ruiz no fue invitada. "Federico Graña –director de Desarrollo Municipal y Participación de la IM– me dijo que no me invitaron porque fue una decisión política".

Velazco además compone la mesa del plenario de Municipios del Uruguay, que abarca a todo el tercer nivel del gobierno del país. En ese ámbito también se conversa sobre los recursos que se destinan de parte de las intendencias a unos municipios o a otros. "Pasa inclusive en departamentos donde los alcaldes son todos del mismo partido político y hay problemas de relacionamiento, que no son partidarios, sino que son personales. El intendente de acá se lleva bien con el alcalde de allá y le da más importancia que a otros con los que se lleva mal. Eso pasa en todos los municipios del interior", explicó.

El Observador se comunicó con la alcaldesa del municipio B, Silvana Pissano, quien no podía responder a las preguntas al cierre de esta edición. También con el alcalde del Municipio C, Jorge Cabrera sin éxito.

Senador del PN propone cambios a la ley de descentralización

El senador nacionalista Sergio Botana presentó un proyecto de ley para modificar la ley de descentralización que creó los municipios. En la exposición de motivos, Botana argumentó que "la contienda de competencias" entre las intendencias y los municipios, la falta de recursos propios, las responsabilidades políticas y la personería jurídica de la tercera línea de gobierno "son cuestiones fundamentales del texto".

El senador pretende "clarificar las competencias y atribuciones del municipio, los alcaldes y los concejales", así como su relacionamiento. "Muchas veces, de acuerdo a la voluntad del intendente y al relacionamiento entre el alcalde y el intendente, nos hemos encontrado con que los intendentes hacen la función municipal en lugares donde hay municipio o, lo peor, a veces no le dan los elementos al municipio para que pueda ejercer y terminamos con que esa función, en algunos casos, se deja de hacer", explicó Botana ante los legisladores de la Comisión Especial de Asuntos Departamentales y Municipales.