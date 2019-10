El tren de UPM ató su millonario financiamiento; obra prevé generar 4 mil empleos

En los hechos, la obra del Ferrocarril Central -el ramal ferroviario que UPM le pidió al Estado uruguayo para transportar su celulosa desde Paso de los Toros a Montevideo- había comenzado a dar sus primeros pasos, pero restaba un detalle no menor: el financiamiento.

El consorcio Grupo Vía Central -integrado por las empresas uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE- que ganó la licitación estaba costeando una obra de US$ 1.070 millones con recursos propios, por ello se hacía imprescindible cerrar el fondeo, para que la ejecución del mayor proyecto PPP firmado hasta ahora no corriera riesgos en cuanto a su financiamiento y ejecución en los 36 meses proyectados.

Este lunes en el Ministerio de Transporte se terminó de firmar el contrato de financiamiento de la obra con distintas entidades financieras internacionales y organismos multilaterales de crédito. El BID aportará un total de US$ 300 millones y la CAF otros US$ 85 millones. A ese aporte se sumarán los recursos de los bancos comerciales Intesa Sanpaolo (Italia) y Sumitomo Banking Corporation (Japón), que también volcarán otros US$ 85 millones cada uno.

Finalmente, un tramo de financiación en moneda nacional (unidades indexadas) equivalente a US$ 315 millones fue provista por CAF-AM Administradora de Activos, por medio del fideicomiso financiero CAFAM Ferrocarril Central, que se licitó y adjudicó hace dos semanas a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Sumando esta línea de financiamiento, se llega a US$ 870 millones, por lo que el consorcio privado que se quedó con la obra aportará los US$ 200 millones que restan para reacondicionar los 273 km de vía entre ambas ciudades.

El plazo de ejecución de la obra es de tres años y ya está corriendo. El Estado pagará al privado -durante 17 años- un canon por disponibilidad una vez que la obra esté concluida y se cumpla con un período de prueba de 90 días para verificar que su funcionamiento esté acorde a lo establecido por contrato.

Paso clave

En diálogo con la prensa el director de Saccem Alejandro Ruibal destacó la firma del financiamiento porque de esa manera se asegura el “100% de los recursos” que demandará el reacondicionamiento de ese ramal ferroviario.

“Es difícil comparar, pero creo que es la obra pública más grande de los últimos 50 años, quizás similar a la represa binacional de Salto Grande”, destacó.

El ejecutivo comentó que la busca del financiamiento para este PPP no fue difícil, aunque sí tuvo sus complejidades todo el armado de condiciones con cinco entidades financieras diferentes. Ruibal explicó que no hubo financiamiento de bancos locales producto de la restricciones que tienen esas instituciones para financiar grandes proyectos a largo plazo. “Es un tema a rever en el futuro”, consideró. Agregó que el hecho que Uruguay contara con grado inversor fue importante, sobre todo pensando en el costo del financiamiento.

El director de Saceem señaló que la obra tendrá durante su pico de ocupación entre 2020 y 2021 unas 1.500 personas en forma directa, a los que hay que agregarle el derrame típico de una obra de construcción e infraestructura en las localidades donde se va a trabajar. En ese sentido, estimó que los empleos indirectos estarán entre los 2.000 y 2.500 puestos adicionales. Actualmente, se están iniciando el proceso de desmantelamiento de la vieja vía; el grueso de la ocupación se dará el próximo año.

Otros jugadores

El Ferrocarril Central tendrá una capacidad de transporte anual de 4 millones de toneladas, de las cuales UPM tiene previsto utilizar como máximo unos 2 millones de toneladas. En ese sentido, el ministro de Transporte Víctor Rossi declaró que ya se han recibido interés de medina docena de privados que pretenden utilizar el tren.

“Hay muchos proyectos que están en desarrollo y que tendremos que ir madurando en este tiempo, para que realmente se consoliden cuando exista el ferrocarril. Se está conversando con rubros como la madera y derivados, piedra, Conaprole, o el Centro Logístico de Florida que hizo una presentación. Son los rubros que integran el volumen mayor de carga que tiene el país y que se ha multiplicado en estos últimos 15 años”, comentó Rossi.

“Es bueno que exista un poco de holgura (con la demanda). Todavía no la terminamos (por la obra) y ya tenemos asegurado más de la mitad de la carga. El tiempo dirá”, acotó Ruibal.