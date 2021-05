El unicornio uruguayo dLocal se prepara para cotizar en Wall Street, según Bloomberg

dLocal, la empresa uruguaya que brinda soluciones de pago en línea a nivel mundial, se prepara para alcanzar otro hito histórico para una empresa nacional: cotizar en Wall Street.

Según informó el portal de noticias Bloomberg, la compañía presentó de manera confidencial una oferta pública inicial de acciones en EEUU y está trabajando con bancos como JPMorgan Chase & Co. en una cotización que podría concretarse este año.

dLocal se transformó en setiembre del año pasado en el primer unicornio uruguayo al ser valorada en más de US$ 1.200 millones y a comienzos de abril de este año, la tecnológica aumentó su valoración en US$ 5.000 millones luego de recaudar US$ 150 millones en una ronda de inversión, que estuvo liderada por Alkeon Capital.

La empresa brinda sus servicios en 29 países alrededor del mundo y tiene clientes de la talla de Amazon, Spotify o Booking. Otra de las líneas de negocio que tiene la empresa, fundada por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, es ayudar a otras compañías a enviar dinero a sus agentes y contratistas.