El uno por uno de Nacional: Franco Fagúndez, el de los US$ 8.000.000, y 10 más

Franco Fagúndez demostró en 2022 que fue el motor de Nacional y cuando estuvo encendido estableció la diferencia. Se potenció con Luis Suárez y terminó siendo una de las figuras del campeón.

En el arranque de 2023 vuelve a repetir la historia y en el clásico de la Serie Río de la Plata, que Nacional perdió por penales a Peñarol, el delantero fue el mejor exponente de un equipo que empezó muy mal y pagó carísimo sus errores defensivos. El único pecado del jugador que para el club vale no menos de US$ 8.000.000 fue marrar el penal que dejó a los tricolores sin copa.

Así fue el uno por uno de Nacional:

Sergio Rochet (4): Estuvo lejos de su mejor nivel. No fue el que cerró la temporada 2022 en la que volvió a recibir el premio como Mejor Golero de la temporada en Fútbolx100 de Referí. Salió mal en el primer gol a resolver muy lejos del arco en una jugada que Laquintana transformó en 1-0 a los 8 minutos. También se quedó en el segundo. Después comenzó a afirmarse. En la definición por penales ejecutó un remate, el tercero, y lo anotó. No pudo atajar ninguno de los cuatro primeros penales y el palo jugó de su lado en el quinto remate, el de Bentancourt. No fue suficiente para que Nacional venciera en los penales.

Inés Guimaraens

Sergio Rochet

Daniel Bocanegra (5): Es un futbolista que tiene mucho para darle a Nacional. Está en etapa de adaptación. Fue amonestado a los 31 minutos. Salió a los 67.

Inés Guimaraens

Daniel Bocanegra con el 2 en la espalda

Fabián Noguera (5): Otro que está en etapa de adaptación, pero el equipo no tiene mucho margen para esperarlo. Correcto trabajo.

Diego Polenta (5): Le costó encontrar el punto al juego y resolvió con oficio lo que el físico aún no le da. Salió a los 70 minutos con una molestia.

Camilo Cándido (3): sus primeros 15 minutos fueron para el olvido. Laquintana se transformó en su pesadilla, como en cada clásico en el que al lateral izquierdo lo dejan mano a mano con el veloz puntero aurinegro. Fue responsable de los primeros dos goles. No pudo con el delantero de Peñarol. En el segundo tiempo pasó a jugar como volante ofensivo por izquierda, cambió su rol y su influencia en el juego. Tuvo participación en las jugadas más importantes. Pudo convertir a los 68 minutos, cuando quedó de frente al arco, pero remató apretado y el balón se fue apenas afuera. Fue sustituido a los 87

Diego Zabala (5): Es el jugador más regular que tiene Nacional, que en este clásico no rindió en la medida que puede.

Diego Rodríguez (6): Realizó un gran desgaste frente a un mediocampo de Peñarol que jugó un gran partido.

Gastón Pereiro (4): Está en etapa de readptación al fútbol uruguayo, algo en lo que insisten sistemáticamente todos los jugadores que regresan a Uruguay, independientemente de la edad. Nacional necesita de sus buenos rendimientos para poder tener un salto de calidad en su juego. No estuvo a la altura de lo que se esperaba. En la definición por penales falló su remate, Cardozo se tiró justo y lo desvió.

🚀 Nacional te mata de arriba. Córner para el Bolso, y Menosse la metió en contra.



🎥 @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/uhUyf7mVQX — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 24, 2023

Franco Fagúndez (8): El mejor jugador que tiene Nacional y será la diferencia en la temporada como ya ocurrió en 2022. Vale los US$ 8.000.000 que pide Nacional. Tiene una potencia tremenda y un guante en el pie. Con jugadores de buena pegada en el equipo, sigue siendo quien dispone de las pelotas quietas. Levantó los centros para los dos goles. Debió ser amonestado en la primera jugada por falta sobre Laquintana. A los 56 minutos protagonizó una acción ofensiva que pudo ser gol, falló Gigliotti, quien estrelló su remate en el palo. El único aspecto negativo fue que falló en la definición por penales, que le dio la Copa Venancio Ramos a Peñarol. Su remate se estrelló en el palo.

🧨 Los goleadores son así. Apareció Emma Gigliotti y le da vida a Nacional.



🎥 @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/0zOs4VonZo — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 24, 2023

Emmanuel Gigliotti (6): Anotó el primero de cabeza y cambió el partido. Fue clave en la reacción. A los 56 minutos, tras gran jugada de Fagúndez y centro de Cándido recibió dentro del área y su remate de zurda pegó en el palo. Convirtió su gol en la definición por penales.

Inés Guimaraens

Gigliotti

Juan Ignacio Ramírez (5): Fue al sacrificio y mostró que tiene que terminar de encontrarse en el mejor lugar. Cuando vuelva su socio Federico Martínez su recorrido por el área tendrá otro nivel.

Leandro Lozano (5): Ingresó como lateral izquierdo en el segundo tiempo y puso en orden el lugar en el que los tricolores actuaron con mayor desprolijidad.

Lucas Morales (5): Ingresó a los 67 como lateral por derecha. Está peleando por la titularidad.

Inés Guimaraens

Lucas Morales

Marcos Montiel (5): Ingresó a los 70 como zaguero y recibió una amarilla. La diferencia la hace en la mitad de la cancha. Actuó como plan B en la defensa.

Alfonso Trezza (-): Con un cañonazo anotó su penal en la definición desde los 12 pasos.

Yonathan Rodríguez (-): Estuvo pocos minutos.