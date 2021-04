El uruguayo Gonzalo Baz fue elegido como uno de los mejores escritores en español menores de 35 años por la revista Granta

Hace diez años, la revista literaria británica Granta —una de las publicaciones más prestigiosas que le toman el pulso a buena parte de la literatura mundial— hizo una selección de autores en español menores de 35 años que prometían futuros literarios auspiciosos. Entre esos nombres, a esa altura no tan conocidos, estaban Federico Falco, Samanta Schweblin, Alejandro Zambra, Pola Oloixarac. Andrés Barba, Rodrigo Hasbún, Andrés Neuman y Patricio Pron, hoy todos consagrados en el panorama hispanoamericano de las letras. La lista cumplió diez años en 2021, y por eso mismo Granta decidió volver a repetirla y salir a la caza de nuevos nombres. Y en la nueva selección, incluyó a un uruguayo: el autor Gonzalo Baz.

En la selección que se anunció este miércoles desde Madrid, ciudad sede de la versión en español de la publicación, Baz comparte cartel con la ecuatoriana Mónica Ojeda, con los españoles Cristina Morales, Andrea Abreu y Alejandro Morellón, con los mexicanos Mateo García Elizondo, con los argentinos Martín Manuel Castagnet y Camila Fabbri y con los chilenos Diego Zúñiga y Paulina Flores, entre otros. Todos los seleccionados publicarán un cuento en una antología especial que será publicada en inglés y en español, lo que le permitirá a varios —incluido Baz— dar el salto al mapa literario anglosajón.

Baz (1985) es parte de los tres procesos creativos fundamentales para que los libros salgan a la calle: escribe, edita y publica. Es autor, sí, pero también es el co-creador junto a Daniela Olivar de la editorial independiente Pez en el Hielo, a través de la que publicó su primer libro de cuentos, Animales que vuelven, en 2017. Ese libro recibió el premio a la Ópera prima del MEC.

El año pasado, Baz publicó su primera novela: Los pasajes comunes (Criatura), una historia visceral y expansiva sobre cómo el pasado y las heridas se aferran a los espacios comunes de un complejo habitacional durante los primeros años de la década del 2000. Entre recuerdos uruguayos, instantáneas brasileñas y un halo de melancolía que pende sobre toda la novela, Los pasajes comunes mostró la capacidad de Baz para manejar la sutileza aún entre imágenes de mucha potencia y para crear un universo que se siente cercano, que tiene textura y que podría estar allí, al otro lado, a un tirón.

Sobre cómo fue seleccionado, Baz cuenta: "Julia Ortiz (editora de Criatura) me sugirió presentarme a la convocatoria y mandé unas páginas de Los pasajes comunes (que en ese momento no había sido publicada) y unos cuentos de Animales que vuelven. Al tiempo me avisaron que había quedado en una lista corta y me pidieron un texto inédito. Ahí me puse a escribir un cuento que tenía en la cabeza desde hacía meses, porque no tenía nada inédito para mandarles. Después me llamo Valerie Miles, la editora de Granta en español y me avisó que había quedado en la lista".

El cuento inédito de Baz se titula Deshabitantes y estará incluido en las publicaciones que en inglés hará la editorial Vintage, y en español Candaya. Baz fue parte del proceso de traducción.

"A partir de ese momento empezamos a trabajar con Christina Macsweeney, que es la traductora. Habían traducido un cuento mío al portugués, pero al final quedó sin publicar", recuerda el autor a El Observador. "Esta vez fue diferente porque yo no manejo muy bien el inglés, así que le pedí ayuda a Julia para revisar la traducción y contestarle algunas dudas a la traductora. Al final quedé muy contento con el resultado porque quedó una traducción fluida y muy sensible".

Baz que estima que la antología llegará a Uruguay en las próximas semanas.

El cambio 2021

Según le explicó la directora editorial de Granta en español, Valerie Miles, a El País de Madrid, esta nueva selección de autores rompe con el esquema del escritor urbano, cosmopolita y de aires europeos que había en la primer edición de 2011. Ahora, hay un profundo interés por remarcar el habla y la idiosincrasia de las distintas zonas geográficas, por adaptar la literatura a esos universos, y no al revés.

“Una de las diferencias sustanciales entre esta selección es que muchos de estos jóvenes escritores prestan una especial atención a las cualidades sonoras del lenguaje escrito. Tienen un oído agudísimo para captar la entonación y los giros idiomáticos más sutiles de las diferentes zonas geográficas. Y no solo para el diálogo, sino que lo incorporan a la voz del narrador”, le dijo Miles a ese medio.

En ese sentido, Baz aseguró que la antología de Granta "es una buena oportunidad para conocer las nuevas escrituras que están surgiendo en América y España".

El jurado que decidió el resultado final de la lista estuvo compuesto por la mencionada Miles, Aurelio Major (cofundador de Granta en español), Gaby Wood (directora de la Fundación Booker), y los autores Rodrigo Fresán, Horacio Castellanos Moya y Chloe Aridjis.

Granta se fundó hace 132 años y es una de las publicaciones más míticas de la literatura. Durante el siglo XX consolidó su estatus dentro del canon literario a partir de una serie de listas que incluían a nombres de la talla de Martin Amis, Julian Barnes o el Premio Nobel Kazuo Ishiguro.