El uruguayo que ganó US$ 82 mil en 15 segundos

Era un día entre semana como cualquier otro y el reloj marcaba las 12 del mediodía. JK7, como se hace llamar el estudiante de Ingeniería en sistemas de 22 años, salió del gimnasio y se dirigió a su casa como parte de su rutina cotidiana que transcurre entre sus estudios y su trabajo en casa. En ese contexto conversó con Café & Negocios.

Es pausado al hablar y se maneja con fluidez en el mundo de la Web 3, lo que, en palabras del inversor en tecnología Packy McCormick, es “la internet propiedad de los constructores y usuarios, orquestada con tokens”.

El universitario prefiere no revelar su verdadera identidad: “Hay mucho dinero por atrás”, reconoció por un lado. Y agrega: “Si lo pude hacer siempre, tranquilo, desde el anonimato, ¿por qué modificar esto ahora?”.

El camino de JK7 como tal comenzó en 2021, “durante el auge tanto de las criptomonedas como de los NFT´s”, narra. El entusiasta se sumergió rápidamente en este mundo virtual.

Los token no fungible (o NFT, por sus siglas en inglés) son activos digitales encriptados. Es decir, un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Por lo tanto, esto es opuesto a las criptomonedas, cuyo valor —como el Bitcoin— es igual entre las unidades, como si se tratara de una moneda física, como el dólar o el peso uruguayo. Un NFT, por el contrario, podría compararse con una obra de arte digital, y su valor es único.

JK7 fue ganando cada vez más y más terreno en ese universo. Incluso, en su momento de despegue, el joven llegó a “obtener un NFT por US$ 200 y a los tres segundos revenderlo por US$ 600”. El joven vio la puerta para acceder a una nueva oportunidad, y la tomó.

Ahora, reparte su trabajo en dos direcciones. Por un lado, dirige su propia empresa, llamada V1P$. A través de la compañía ofrece asesoramiento tanto en criptomonedas como en NFT. V1P$ tiene su metaverso y, además de lo mencionado, apuesta a varios objetivos, como lanzar su propia marca de ropa.

Y, por el otro, se dedica a invertir, también, en NFT y criptomonedas por su propia cuenta.

JK7

NFT creado por JK7 y su equipo

“Invierto más en las personas que están en un proyecto que en el proyecto mismo”, enfatiza el empresario, y sostiene que en este rubro la credibilidad es fundamental. Por ese motivo, JK7 investiga exhaustivamente sobre los que presentan la iniciativa.

Si bien el riesgo siempre existe —y más en un terreno en plena evolución—, “gracias al blockchain, cuyos datos son públicos y es transparente, podemos asesorarnos bien sobre el historial de estos usuarios. Luego, se evalúa el proyecto y la empresa lo toma o no. En caso de que se tome, acompañamos el proyecto hasta que se presenta al mercado”, explica JK7.

Pero el hito más grande conseguido por el empresario —al menos, hasta el momento— fue la semana pasada cuando ganó US$ 82 mil en apenas 15 segundos.

“El éxito se veía venir”, expresa JK7, dado que “ había trabajado mucho” para que ese proyecto llegara a buen puerto, añade el universitario que llegó, en una oportunidad, a pasar 40 horas seguidas trabajando en la propuesta.

El proyecto salió a la cancha y en poco tiempo ya estaban todos los NFT colocados. “Fue una locura y no podía creerlo”, confiesa a Café & Negocios. Las piezas tenían un costo base de US$ 70, pero, el buen desempeño del producto, hizo que en apenas algunos segundos este precio trepara a los US$ 6 mil.

“Llegamos a estar en el top 1 a nivel mundial de la partida con mayor volumen en ventas en los últimos 5 minutos”, narra el empresario.

“Además, se dio todo perfecto, no hubo ninguna queja de nada, como grupo, estábamos muy contentos”, añade JK7 que trabajó durante nueve meses junto con un grupo de alrededor de 20 personas, con las que se comunicaban a través de WhatsApp. “Hablábamos de este proyecto durante todo el día; discutíamos, debatíamos y nos preguntábamos constantemente qué decisión sería la mejor para beneficiar al proyecto”, indica el empresario.

Este es su hito más grande hasta la actualidad, aunque el joven universitario se va superando, lo que lo lleva a recordar su primer gran éxito: comprar un NFT por US$ 200 y revenderlo en US$ 10 mil. Pero este momento “no se compara” con el desempeño de esta última partida de piezas, reconoce.

Con su actividad privada, JK7 puede reunir entre US$ 60 mil y US$ 70 mil al mes, reconoció. Asimismo, asegura que “muy pocas personas” saben de su trabajo. Solo sus padres y un amigo conocen la identidad de JK7, pero esta situación ya es natural. Él lo toma con calma, al contrario del ritmo vertiginoso del rubro en el trabaja.

Sobre los nuevos paradigmas que se están abriendo, como la Web 3, el empresario reconoció que, al tratarse de una nueva tendencia en “vías de desarrollo”, es lógico que la gente tenga un poco de miedo y desconfianza. “Cuando apareció el auto, los de las carretas se asustaron”, comenta sobre los cambios cada vez más abruptos que vive la tecnología.

Sin embargo, JK7 está seguro de que el futuro global corre hacia ese norte y él lo acompaña.