El verano es un buen momento para buscar trabajo, según los especialistas

Es común que durante el período comprendido entre los meses de enero y marzo surjan nuevas oportunidades de empleo, debido especialmente a que muchas empresas empiezan a llevar a cabo su planificación para el año, que a veces incluye la expansión de su equipo de trabajo.

Sin embargo, por algún motivo hay un sesgo por el cual la gente piensa que el verano es tiempo muerto.

Para la managing partner de executive search en Backers & Partners, Sandra Olive, esa falsa creencia tiene que ver con la idea de fin de año, fin de clases, y más, que durante mucho tiempo llevó a las personas a pensar que enero y febrero eran meses "muertos", creencia que se acrecentaba porque durante años, en esta fecha la mayoría de la gente se tomaba un mes entero de vacaciones. "Pero la realidad es que eso ya no es así, y las organizaciones siguen en movimiento", explicó la ejecutiva.

Entonces, Olive recomendó a aquellas personas que están en búsqueda activa de trabajo que no se tomen vacaciones de su búsqueda laboral durante el verano: "Viajen con sus computadoras y sean proactivos", señaló.

Por su parte, el socio gerente de CONA RH, Carlos Contino, sostuvo que el verano es un excelente momento para buscar oportunidades de trabajo, y agregó que surgen oportunidades laborales tanto técnicas como no técnicas.

Para la CEO de Talentum, Cristina Oneto, el último trimestre del año es el período de crisis laboral por excelencia dado que los colaboradores comienzan a preguntarse no sólo que quieren hacer sino para qué profesión o especialidad son realmente buenos.

Y la realidad es que solamente la mitad de los trabajadores conoce su verdadero potencial, mientras que la otra mitad ocupa cargos y realiza tareas que no le satisfacen. Entonces, estos "comienzan a vivenciar cierto grado de insatisfacción cuando ven que sus metas no se cumplen", según Oneto. Frente a esta crisis, muchos deciden abandonar el trabajo.

En este contexto, tanto en un caso como en otro se abren nuevas posibilidades para aquellos perfiles externos o internos cuyo potencial es el indicado para esos cargos que quedan vacantes.

Además, el periodo de fin de año implica un mayor riesgo de burnout entre los colaboradores. Y para evitar aún más renuncias, cada vez más organizaciones se están apoyando en soluciones de contratación temporal para poder hacer frente a la presión, el estrés y las fluctuaciones de la demanda de los distintos sectores.

"Para las empresas, el empleo temporal significa flexibilidad en la gestión y agilidad en el tiempo de actuación", señaló la executive director de Brasil, María Campos.

Además, posibilita el acceso a colaboradores especializados para que se concentren en un proyecto específico.

A propósito, un reciente estudio de PageGroup señala que una de las más grandes ventajas que aporta la contratación temporal que se da durante períodos estacionales es la reinserción laboral. Estos trabajos de corto plazo son ideales para comenzar una carrera profesional o para volver de un período de inactividad y, además, pueden ser la puerta de entrada a multinacionales y compañías de renombre.

En relación a la cantidad de colaboradores que hacen el recorrido de temporal a permanente, si bien la respuesta depende de muchos factores externos como la situación económica de un país, la industria a la que pertenece la empresa, las habilidades técnicas y blandas que puede tener el colaborador, y más, para tres de cada cuatro consultores el ratio de conversión de temporal a permanente es superior al 20%. Esto que implica que 1 de cada 5 colaboradores que empieza con un contrato por un período de tiempo definido pasa a tener uno por tiempo indeterminado.

Con información de El Cronista