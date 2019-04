Electrónica y medioambiente, el concierto de Los Bosques en la redacción de El Observador

El proyecto Los Bosques nace de la colaboración y la amistad entre Leonard Mattioli, integrante y fundador de La Teja Pride, y Diego Traverso, que fue guitarrista y vocalista de Santé Les Amis hasta su disolución anunciada el pasado 4 de abril. Sus bandas habían coincidido en un show, pero ellos, además, tenían la intención de trabajar de forma independiente.

Hasta que una convocatoria del Centro Cultural de España para una presentación de DJs fue el catalizador. Traverso llamó a Mattioli y le dijo que tenía algunas bases ritimicas. Cada uno aportó las suyas, trabajaron sobre las creaciones del otro –Traverso con guitarra y teclados, Mattioli incorporando samples y sintetizadores– y en marzo tuvieron su primera presentación.

Y así nació Los Bosques, que surge del gusto musical compartido por la electrónica, y de una preocupación por los problemas ambientales, algo de lo que la dupla habla habitualmente (además de compartir el fanatismo por Game of Thrones). De ahí que sus canciones incorporan sonidos de la naturaleza o fragmentos de discursos sobre el tema.

La dupla pasó por la redacción de El Observador para participar en la segunda fecha del ciclo 2019 de Música en Redacción. Sobre la experiencia, Traverso consideró que tuvo “la misma adrenalina e intensidad que otro show”. Mientras que su compañero señaló que tuvo los nervios habituales, pero también, un riesgo extra: “Si sale algo mal en el diario mañana es culpa nuestra porque somos el elemento disruptivo. Es distinto, la gente está atrás, no sabés si te están escuchando, si los estás molestando, estás un poquito así hasta que te colgás con la música”.

25 preguntas sobre el día a día sonoro

¿Qué plataformas digitales usan para escuchar música?

Diego Traverso. Spotify y Youtube

Leonard Mattioli. Youtube, Spotify y muy rara vez Deezer.

¿Descubrimiento semanal de Spotify sí o no?

DT. A veces me ha recomendado cosas que no conocía, o cosas nuevas de bandas que escucho. Así que sí.

LM. Martes de mañana, voy caminando al laburo, tengo cuatro kilómetros de caminata y ahí lo voy escuchando.

¿Pueden picotear canciones o prefieren escuchar el disco entero?

DT. Soy más del disco entero, pero si me gusta un tema solo, lo escucho. Estoy en el medio. Cuando descubro un artista me gusta escuchar un disco entero.

LM. Si me apurás te digo disco entero, pero ahora pensaba: "¿Qué carajo hago desde hace dos años entonces?". Supongo que es cultura Spotify, escucho tres o cuatro temas de un artista y voy a otro. Antes lo veía mal y me he transformado.

¿Vinilo, cedé o casete?

DT. Cedé. Empecé con casetes, pero como soporte no es bueno. Hace diez años los tiré porque no los escuchaba. Y con los cedés voy por el mismo camino. Creo que estamos a nada de que lo que el artista hace en el estudio lo escuchemos digital directamente, a medida que mejore el ancho de banda.

LM. Vinilo o digital. En 2004 tiré los casetes. Tengo vinilos y cada tanto compro alguno, pero es el fetiche del objeto, más bien.

¿Cuáles son los sonidos de sus infancias?

DT. Los Beatles, y me acuerdo que cuando era muy chico pedí el casete de Europe, que estaba de moda. Y algo de Zitarrosa.

LM. Zitarrosa, eso son mis padres. Bob Marley. Y Canciones para no dormir la siesta.

¿Qué valor le dan al silencio?

DT. Es muy importante. Sobre todo en un mundo donde el silencio sonoro o visual es difícil de encontrar. Te permite alcanzar estados mentales que de otra forma no podés. No hay que perderlo. Tener un momento de contemplación.

LM. Cuando trato de pensar en el silencio pienso en Depeche Mode, en Enjoy the silence, y es lo opuesto. Y sino en un bosque. Pero me vienen a la mente sonidos, no silencio absoluto, pero sí con la ausencia de sonidos humanos.

¿Cuál es el sonido que más les molesta de Montevideo?

LM. Las alarmas. Sobre todo las de auto.

DT. Los autos y las obras.

LM. Las obras sabés que pasan, los autos están hace 50 años y cada vez tienen más espacio en la ciudad, y cada vez hay más. Será difícil retraerlos.

DT. Estamos tan inmersos en la cultura del auto en Montevideo que caminar pasó a ser un acto de rebeldía.

¿Qué canción de casamiento no bailan bajo ningún concepto?

DT. Bailo pocas, pero las que no bailo son las de la cumbia cheta.

LM. Yo soy DJ, y la mayoría de los DJ no sabemos bailar. Nos encanta la música pero no sabemos bailar. Y la que no me animo y me parece algo horrible es La pollera amarilla. Y Bombón asesino. La cumbia cheta tampoco, porque me siento el señor Burns con el gorrito y la patineta.

¿Cuál es su placer culposo musical?

LM. Dr. Alban, 2 Unlimited, y todo ese house rapeado de principios de los años 1990.

DT. Locomía.

¿Cuál fue la última canción que los emocionó?

DT. Hace poco descubrí al pianista Philip Glass, y su disco Glassworks me emocionó bastante. Y Amor de siempre, de Cuco.

LM. Por los siglos, de la banda española de hip hop Suite Soprano. Me parte al medio.

¿Qué canción no puede faltar durante un viaje por carretera?

LM. Please, please, please, de James Brown, y Missing de Everything but the girl.

DT. How soon is now? de The Smiths.

¿Qué canción les ayuda a sobrevivir los domingos?

LM. Alguna de Billie Eilish, me la pasó Diego.

DT. El Tesoro, de El mató a un policía motorizado.

¿Una canción para despertarse?

DT. Cualquiera del disco África Brasil de Jorge Ben Jor.

LM. Voy a ser obvio, pero Burnin' and lootin' de Bob Marley.

¿La canción que tiene que sonar en sus velorios?

DT. Inbetween days, de The Cure.

LM. On point, de House of pain.

¿Banda de sonido en la que les habría gustado participar?

DT. Blade Runner

LM. 8 Mile: calle de las ilusiones, perdón por la obviedad.

¿Cinco discos infaltables?

DT. Mateo solo bien se lame, de Eduardo Mateo; Doolittle, de The Pixies; Revolver, de los Beatles; We are the night, de Chemical Brothers, y el This is happening de LCD Soundsystem.

LM. Black album, de Jay-Z; Rey Azúcar, de Los Fabulosos Cadillacs; Jessico de Babasónicos; La iguana en el jardín, de Claudio Taddei, y The Chronic, de Dr. Dre.

¿Cuál fue su primer disco?

DT. El de Europe que dije.

LM. Uno de UB40, Promises and lies.



Músico uruguayo imprescindible de ayer, hoy y siempre

DT. Eduardo Mateo.

LM. Claudio Taddei.

¿Con qué músico les gustaría colaborar?

LM. Massive attack.

DT. Con David Byrne.

¿Cuáles son sus rituales previos a salir al escenario?

DT. Tomar un vaso de agua.

LM. Ir al baño. Pero es una necesidad, no un ritual.

Arriba del escenario: ¿agua, cerveza o whisky?

DT. Agua.

LM. Agua, soy abstemio.

¿Festivales grandes o salas chicas?

LM. Depende, el festival es muy divertido, pero la sala también.

DT. Sala chica, estás más cerca de la gente.

¿Cuál fue su primer instrumento?

DT. Una guitarra criolla, brasileña, que era de mi madre y apenas la toque.

LM. Una caja de ritmos Boss DR5.

¿Cuál es su vínculo afectivo con sus instrumentos viejos?

LM. Soy de guardar los instrumentos; los mixers, en realidad.

DT. Mi primera guitarra eléctrica, la compré a los 15 años, había pensado en regalarla y la tiene un amigo para que la use su hijo. Todos los demás los tengo y los toco.

¿Tienen un enfoque metódico de la creación, todos los días le dedican un tiempo y se aíslan de todo, o son más libres?

LM. Para mí es cuando hay lugar, y a veces aunque tengas lugar no sale. Pero cuando sale, demás.

DT. Es caótico, no hay una rutina. Es cuando tenés tiempo. Y a veces cuando tenés tiempo no te sale, y otras llegas a tu casa a las 10 de la noche, y te dan ganas y te quedas hasta tarde porque pasaron cosas.

Mirá el concierto completo acá

Música en redacción es un ciclo de toques en la redacción del diario El Observador

El setlist de Los Bosques en Música en redacción