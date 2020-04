Elton John, Maluma, Paul McCartney y Lady Gaga: así será el show virtual solidario

En 1985, el festival Live Aid se organizó y reunió a un plantel de estrellas de la música para combatir una hambruna feroz en Etiopía. En 2005, el Live 8 tuvo lugar en ocho ciudades del planeta en simultáneo, y logró una proeza similar para reunir fondos contra la pobreza. En 2020, habrá una iniciativa similar, pero adaptada a los tiempos de coronavirus: los artistas se presentarán desde sus casas, y el público lo seguirá a través de las redes sociales y de la televisión.

El festival One World: Together at home tendrá lugar el sábado 18 de abril, y es organizado por la plataforma Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recibirá los fondos recaudados con este evento solidario y los destinará al combate contra el virus que hoy por hoy desvela a todos. La encargada de la curaduría del evento fue Lady Gaga, que además será una de las tantas cantantes que tendrá su pasaje por el escenario virtual.

La grilla logra reunir en un mismo evento a una colección de artistas espectacular. Entre los participantes se cuentan Paul McCartney, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Céline Dion, Chris Martin de Coldplay, Elton John, Maluma, J Balvin, Taylor Swift, Stevie Wonder, Juanes y Luis Fonsi, entre otros.

Además, a lo largo del "festival", las presentaciones de los artistas estarán a cargo de celebridades de rubros como el deporte, el cine y la televisión. David y Victoria Beckham, Sarah Jessica Parker, Oprah Winfrey, Jimmy Fallon, Matthew McConaughey y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton serán algunos de los que cumplirán ese rol.

La iniciativa ya recaudó de antemano US$ 35 millones destinados a su organización. En estas jornadas previas, algunos de los artistas participantes y otros que no figuran en ese cartel principal, fueron anticipando el festival con pequeñas presentaciones domésticas.

El festival podrá seguirse en vivo a partir de las 21 horas de Uruguay a través de transmisiones en vivo en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. También puede verse a través de los canales de cable MTV, Paramount Channel, y VH1. La versión televisiva, conducida por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, ofrecerá una versión condensada de todas las presentaciones que podrán seguirse por vías digitales.