Embajador uruguayo en la OEA cargó contra los "dictadores" de la región y criticó la posición argentina

Abdala hizo un llamado a la reflexión para sus pares, a fin de analizar profundamente lo que sucede en Nicaragua. "¿Qué vamos a hacer nosotros, sólo hablar, terapia de grupo? No estamos entendiendo la profundidad y algunos no solo no la están entendiendo, sino que se están haciendo los dictadores", dijo.

Además, cuestionó la postura de Argentina –realizada a través de su representante en el organismo, Carlos Raimundi– de abstenerse de condenar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. "No termino de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de violencia extrema", expresó el embajador.