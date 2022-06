Emisiones por más de US$ 120 millones agita al mercado de valores y eleva oferta para el ahorro minorista

El mercado de valores tendrá esta semana dos importantes emisiones de deuda por más de US$ 120 millones, algo no común para la dinámica habitual y abre la puerta para que los pequeños ahorristas tengan nuevas alternativas para invertir en el país.

Una de las emisiones será la que realizará UTE para la construcción del cierre del anillo de trasmisión del norte, una línea de 500 kV que unirá Tacuarembó con Salto. La operación se realizará este lunes y martes, y será por un total de 800 millones de unidades indexadas (UI) (equivalente a unos US$ 108 millones).

La emisión contemplará un tramo minorista para pequeños ahorristas. Para ese segmento hay reservado un tramo de hasta el 5% del monto total de la emisión. Eso permite que cualquier persona podrá participar con un monto mínimo de suscripción de 10.000 UI (unos $ 54.100 aproximadamente). El monto máximo de suscripción por cuenta inversora en el tramo minorista será de 500.000 UI (unos $ 2.7 millones). El tramo mayorista para inversores institucionales como AFAP o empresas de seguros se realizará el martes.

El fideicomiso financiero (UTE y República Afisa) será hasta el 2048 y amortizará capital desde 2025. En tanto, el pago de intereses se hará en forma semestral y comenzará a correr desde el momento de la emisión. La tasa de interés que se ofrecerá es de 3,125% anual lineal en UI, según el prospecto de la emisión.

El fideicomiso será dueño del activo por 30 años y recibirá de UTE un pago mensual por la línea de transmisión y por las subestaciones. El ente se encargará de la operación y mantenimiento de los activos y contará con una opción de compra al año 20 de la operación de las subestaciones y otra opción similar a la terminación del fideicomiso por el activo de líneas de transmisión.

La línea de alta tensión de 360 kilómetros se compone de dos tramos: una que irá desde Tacuarembó y bajará hasta Chamberlain próximo a Paso de los Toros; y otro tramo entre Chamberlain y Salto Grande. La construcción del anillo que está a cargo de China Machinery Engineering Corporation (CMEC) y se prevé que esté operativa para enero de 2025.

Emisión de Isusa

También este lunes y martes la empresa Industria Sulfúrica SA (Isusa), realizará una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de hasta US$ 8 millones. Los títulos con vencimiento en junio de 2027 tienen una tasa de interés de 5% anual en dólares, cuyo pago se hará efectivo en forma semestral (junio y diciembre de cada año).

La amortización de capital se prevé en cuatro cuotas anuales iguales comenzando en junio de 2024. El primer día de suscripción estará habilitado para inversores minoristas que podrán participar con un máximo de 500.000 UI (US$ 67.500). El segundo día será para inversores institucionales.

La empresa tiene una calificación como emisor de BBB(uy) con perspectiva “estable”, según la agencia Fitch Ratings. Isusa es una industria química fundada en 1947, con actividades formales desde 1951 en San José. Está dedicada a la elaboración de diferentes fórmulas de fertilizantes, compuestos sólidos y líquidos y productos químicos como sulfato de alúmina y ácido sulfúrico.

Conaprole y un clásico: Conahorro



También está en el calendario para el 22 de junio una emisión de ON del programa Conahorro de Conaprole por hasta US$ 5 millones con vencimiento en 2027 e interés de 2% anual. Este instrumento tiene como foco principal a los pequeños ahorristas con inversión mínima de US$ 1.000 y se privilegia la cantidad de inversores antes que la cantidad de dinero. Esto se logra mediante un sistema de asignación de prorrata calificada que privilegia las suscripciones de menor cuantía.