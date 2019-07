Emiten orden de registro al gobernador de Puerto Rico por "chatgate"

Autoridades de Puerto Rico emitieron una orden de allanamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló y otros 11 hombres que participaban en el chat privado cuya filtración hace dos semanas ha provocado multitudinarias protestas, informó el martes la Justicia.

"Confirmamos que el lunes hubo una orden de allanamiento para los 12 miembros del chat", dijo a la AFP Kelvin Carrasco, oficial de prensa del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

El portavoz no dio más detalles sobre el caso porque la investigación está en curso. Tampoco especificó cuáles son las pertenencias de los 12 hombres que serán registradas.

Horas después, el cantante de música urbana René Pérez (Residente), que junto a otros músicos puertorriqueños ha liderado las protestas desde el comienzo, convocó a otra marcha y paro nacional el jueves para exigir la renuncia del gobernador.

"No vamos a esperar por el residenciamiento (destitución), porque eso lo está haciendo el mismo gobierno. No creemos en el gobierno", dijo en un video en Instagram. "No nos vamos a quitar, ¡somos más, puñeta!".

El gobernador de 40 años enfrenta una crisis política acicateada por el llamado "chatgate", la filtración hace dos semanas de una conversación en Telegram en la que él y otros 11 hombres de su entorno compartían comentarios donde se burlaban de periodistas, homosexuales y mujeres.

En uno, un colaborador de Rosselló bromeaba sobre las víctimas del huracán María de 2017, que dejó casi 3.000 muertos en este territorio estadounidense en el Caribe.

A ello se suma que, el 10 de julio, la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar más de 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación tras el peor huracán en un siglo.

El diario local El Nuevo Día detalló, citando al Departamento de Justicia, que las 12 personas que participaban en el chat privado tienen que entregar sus celulares como parte de una investigación de la fiscalía.

De ellos, el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado ya ha informado que no entregará a la Justicia su celular, señaló el diario.

El lunes, cientos de miles de personas se manifestaron en San Juan pidiendo la renuncia de Rosselló en medio de un paro general.

El gobernador reiteró este martes que no renunciará. "El pueblo está hablando y me toca escuchar. Han sido momentos de total reflexión", escribió en un comunicado.

Luego añadió que se concentrará en gobernar y no responderá más preguntas sobre la crisis política.

"Por el momento, las futuras expresiones que emitiré estarán dirigidas a las acciones que llevamos a cabo como parte de la obra de Gobierno, según prometida y esperada por el Pueblo", indicó.

Un coche incendiado

El domingo pasado, el gobernador dijo que renunciaba a buscar la reelección en noviembre de 2020 -una intención que había anunciado en marzo-, pero sus críticos no consideran esto suficiente y exigen que dimita o sea destituido.

La semana pasada, la cámara baja puertorriqueña comenzó a estudiar si hay posibilidades legales para iniciar un proceso de destitución.

La décima jornada de protestas acabó cerca de la medianoche del lunes con disturbios y un auto incendiado por la propia policía al caerle una bomba lacrimógena, según confirmó a la prensa local el jefe policial Henry Escalera.

En la marcha habían participado, además de Pérez, celebridades puertorriqueñas como Ricky Martin, Bad Bunny y Daddy Yankee, quien llegó sin anunciarse y mezclándose con la multitud.

"El pueblo te lo pide, has jugado con los sentimientos, has jugado con la salud mental del pueblo", dijo Ricky Martin en el podio, luego de llegar a la marcha subido en el techo de una camioneta y ondeando una bandera del orgullo gay.

El cantante de "Livin' la vida loca" es una de las personas ridiculizadas en el chat por su declarada homosexualidad.

Antes del huracán, Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal que precipitó su bancarrota en mayo de 2017 y provocó -sumado al desastre de María- el éxodo del 4% de su población, que ahora es de 3,2 millones.

Fuente: AFP