Emma Thompson y la reivindicación del sexo (y el orgasmo) después de los 50

Sentada en el sillón de una habitación común y corriente, Nancy, que no usa su nombre real, revuelve dentro de su cartera y saca una hoja de papel que lee con los lentes sobre el borde de la nariz. Una lista. Una concatenación de prácticas sexuales que desea experimentar por primera vez: dar y recibir sexo oral, posicionarse así o asá, hacer lo que hace "la gente". Y quiere probarlo todo en dos horas, porque le cuesta dinero. La palabra orgasmo no está escrita. Si bien nunca experimentó uno, prefiere no decepcionarse buscando algo que entiende inalcanzable. Una fantasía más bien terrenal.

Nancy Stokes, interpretada por la maravillosa Emma Thompson, llega al hotel como una profesora de estudios religiosos jubilada que después de más de 30 años de fingir orgasmos mientras su marido estaba encima de ella, decidió que ya no volverá a actuar y espera salir de esa habitación como “una mujer del mundo”. Leo Grande, interpretado por el irlandés Daryl McCormack, es un escort que no llega a 30 años y ofrece su compañía a personas que desean una conversación, una caricia o la materialización de una fantasía sexual, por más insólita que parezca, porque en la intimidad se revelan los deseos. En palabras de la clienta: "Un santo del sexo". Ambos se encuentran en una habitación gris e indistinta de un hotel con mejor estacionamiento que café mientras suena Always Alright de los Alabama Shakes y él la invita a bailar. Él toca la puerta, ella lo ve por primera vez y con él entra en la habitación el primer tabú: la belleza, la sensualidad y la edad. –Estaba esperando que dijeras “para su edad”. Cuando una mujer tiene más de 42 años la gente suele decir que es “sexy para su edad” –le dice ella

–Eres empíricamente sexy –rebate él con soltura. En esa habitación de hotel es donde se desnudan física y emocionalmente. Ellos existen allí, adentro, y la película rara vez se escapa de las paredes del cuarto. La película, escrita y dirigida por mujeres, desmiente algunos mitos como que el mejor o el único sexo se tiene de joven, que el orgasmo es el único objetivo para conseguir la satisfacción sexual, que el consentimiento es poco atractivo e incluso que el uso de preservativo puede hacer el encuentro menos placentero. Una mujer de más de 50 años es un personaje deseante y deja claro que no hay edad para experimentar en la cama en una industria que ha valorado la juventud por encima de todas las cosas durante demasiado tiempo. “Ella siente que su juventud está perdida y se da cuenta del tipo de desarrollo sexual orgánico y natural que podría haber tenido de no haber conocido a su esposo. También hay una sensación de cosquilleo no solo por lo que podría haber sido, sino por lo que podría ser a partir de ahora”, dijo la guionista Kathy Brand en una entrevista con el New York Times. Leé también El regreso de ABBA: el fenómeno pop envejece en reversa y construye el metaverso de la realidad El Instituto Geena Davis sobre el Género en los Medios de Comunicación expuso en 2020 un estudio sobre la discriminación por edad en la industria del entretenimiento. Basado en las películas más taquilleras de 2019 en Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, con 1.235 roles protagónicos, secundarios y personajes menores, el estudio señaló que si bien la mujeres de más de 50 años tienen la misma probabilidad de ser incluidas en una relación romántica que sus colegas más jóvenes, tienen menos posibilidades de tener vínculos sexoafectivos. El estudio muestra que los personajes menores de 50 tenían tres veces más probabilidades de aparecer en una escena de sexo que las mayores. “Se muestran los personajes mayores como menos sexuales, lo que indica un aversión social al aspecto sexual de las relaciones entre personas mayores”, indica el estudio, que además se detiene en la forma en que se muestra el sexo. “La falta de detalles en las escenas de sexo entre adultos mayores envía el mensaje de que sus cuerpos no son dignos de ser mostrados de una manera sexual”. Difusión Emma Thompson protagoniza junto a Daryl McCormack Buena suerte, Leo Grande Nancy siempre ha tenido una imagen negativa de su cuerpo y señala frente al espejo aquellas partes que considera que están “mal”. Las sabe de memoria y también tiene identificados aquellos rincones que, al menos, no odia. Si bien al comienzo la mirada masculina la habilita, la hace visible, sensual y deseada, al final es su propia mirada, reflejada en un espejo, la que observa con cariño y agradecimiento su cuerpo desnudo. Ese cuerpo que convierte en un “parque de diversiones del placer” en cuatro encuentros y que consigue entender tan bien como para autogestionar su propio orgasmo. La decisión de hacer un desnudo total para Buena suerte, Leo Grande fue de Emma Thompson. "Sin eso, la película no habría sido lo mismo”, consideró. “Probablemente fue lo más difícil que he tenido que hacer. Con Daryl McCormack ensayamos totalmente desnudos y hablamos sobre nuestros cuerpos, hablamos sobre nuestra relación con nuestros cuerpos. Hablamos sobre las cosas que nos resultan difíciles, las cosas que nos gustan de ellos”, dijo durante el Festival de Cine de Sundance. Leé también El cuerpo del verano ha muerto: la presión de la figura ideal se enfrenta al espejo de la diversidad Emma Thompson no es un descubrimiento, sino una reafirmación. La actriz británica de 63 años tiene su nombre grabado en dos premios Oscar y una filmografía que evidencia su excepcional talento; pero ver la progresión vulnerable, sutil y empática que hace de Nancy es un recordatorio refrescante de su capacidad para darle vida a los personajes. Una mujer que se siente invisible, que carga con el peso de sus hijos adultos y que enviudó hace dos años pero todavía usa su anillo de matrimonio en la mano izquierda con la que acaricia el cuerpo del segundo hombre con el que se acostará en su vida. McCormack, en cambio, sí es un descubrimiento. Si bien el actor ha protagonizado la telenovela irlandesa Fair City y personificó a Isaiah Jesus en dos temporadas de Picky Blinders, se pone en el lugar de Leo Grande con versatilidad y delicadeza, construyendo los matices de un hombre que es mucho más que la fantasía que satisface los deseos de los demás. “Creo que lo ves abriéndole puertas [a Nancy] y luego diciéndole que es seguro pasar –dijo McCormack en una entrevista con The Guardian–. Luego ves su ira o negación, o lo que sea, y finalmente ella se abre camino y hay otra puerta. Esta es otra cosa que aprendí de los trabajadores sexuales. Que no siempre se trata solo de lo físico, hay mucho más en lo que hacen. Realmente vio el anhelo en ella de explorar estas cosas y lo audaz que es”. Difusión Emma Thompson protagoniza junto a Daryl McCormack Buena suerte, Leo Grande En la cama se encuentran dos universos. El de una mujer que creció y mantuvo una educación conservadora para sí misma y así la impartía para las demás, que no fue una de las “renegadas“ de la liberación sexual de la segunda mitad del siglo pasado, una mujer para quien el sexo fue monótono e insatisfactorio durante décadas, y el de un hombre que priorizó la experimentación y el disfrute de la sexualidad sin juicios de valor, y que terminó convirtiendo el sexo en un trabajo. Dos universos intentando comprenderse mutuamente, entender su cuerpo y su mente, aunque todo sea una fantasía que quede entre cuatro paredes. De las que, aunque no lo prevean, ninguno va a salir igual. Leé también Imágenes de lo inevitable: cuatro documentales para pensar sobre la vejez Esta película no es Mujer bonita. No existe en la narrativa la promesa del príncipe azul, no hay amor ni romance. Es solo sexo. O, mejor dicho, es sexo e intimidad. El tipo de intimidad que los desnuda emocionalmente y se aleja del reduccionismo del intercambio comercial. Una historia que, para variar, busca el placer de ella. “Buena suerte Leo Grande es un recordatorio de que alguien improbable podría liberarte de tus propias limitaciones de una manera pequeña pero significativa. Y que la búsqueda de intimidad y conexión puede ser poderosa, valiente y necesaria”, asegura la directora Sophie Hyde. Nancy confiesa no haber hecho nada “interesante o destacable” en su vida. Este es su acto de rebeldía. Su revolución es sexual. La brecha orgásmica Las desigualdades también se cuelan por debajo de las sábanas. La cama no es territorio neutral y el placer no se reparte de forma equitativa. La satisfacción de las mujeres quedó en el final de la lista de prelación del cine, la ciencia y la intimidad de los dormitorios durante décadas. Un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior en 2018 dejó en evidencia el porcentaje de orgasmos que alcanzaban las personas según su orientación en sus encuentros sexuales. Las mujeres también están en el fondo de esta lista. En el primer lugar se ubicaron los hombres heterosexuales, con el 95% en el ranking de orgasmos, los siguen los hombres homosexuales con 89% y los varones bisexuales con 88%. Las mujeres lesbianas alcanzaron el orgasmo en el 86% y las bisexuales en el 66%. Finalmente, las mujeres heterosexuales contaron que llegaron al climax el 65% de las veces. La verdadera brecha. Difusión Emma Thompson protagoniza junto a Daryl McCormack Buena suerte, Leo Grande El placer de las mujeres se había mantenido durante años como uno de los grandes misterios de la humanidad –si es que se lo diferenciaba de la la función reproductiva–, alimentado por la falta de orientación de los hombres que mantenían la voz autorizada de la medicina y la psicología cuando se trataba del cuerpo femenino. Sigmund Freud, por ejemplo. "Freud sostuvo que el orgasmo por clítoris era adolescente, y que una vez terminada la pubertad, cuando se consuma el coito con los hombres, las mujeres deberían transferir el centro de su orgasmo a la vagina", escribió Anne Koedt en su ensayo de 1970, The Myth of Vaginal Orgasm en el que se encargó de trazar un mapa para los despistados. Helen O’Connell fue la primera en describir la anatomía completa del clítoris en –atención– 1998. Hace apenas 24 años. Desde entonces se la considera la descubridora del único órgano humano diseñado para el placer. En una fecha aún más cercana, en 2011, el neurocientífico norteamericano Barry Komisaruk logró el primer mapa cerebral del placer femenino. Indagando en la actividad neuronal antes, durante y después del orgasmo, descubrió que se activan hasta 30 áreas del cerebro. Leé también Orgasmo femenino: de qué depende su intensidad y cuáles son los mitos desmentidos En una entrevista con El País de Madrid en 2020, la uróloga e investigadora se refirió a la relevancia de su investigación. “Existe esta ridícula situación histórica sociocultural en que hemos negado completamente su significado como órgano, lo hemos extirpado deliberadamente. O hemos confiado en los chicos para que las chicas aprendan sobre la sexualidad. La sexualidad femenina ha estado encerrada en la vergüenza y la ignorancia desde el principio de los tiempos. Por tanto, no es sorprendente que la gente no conozca la anatomía del clítoris. Es nuestra herencia cultural”, dijo O’Connell. Difusión Emma Thompson protagoniza junto a Daryl McCormack Buena suerte, Leo Grande



"La palabra definitiva para nombrar la sexualidad femenina es vergüenza", consideró la investigadora, pero se mostró optimista en que hay una evolución cultural en este sentido. "Definitivamente hay una conversación global sobre la importancia de la salud sexual de las mujeres, más allá del coito, sobre el placer femenino, y parte de ello es entender dónde reside el placer sexual", consideró la investigadora. A 16 mil kilómetros, en el estado brasileño de Piauí, el placer sexual se convirtió en una cuestión de "salud pública" y la preocupación se expandió en Latinoamérica. A partir de un estudio realizado por la Universidad Federal, que concluía que el 28% de las mujeres de la región no llegaban al orgasmo, se instaló el Día del Orgasmo Femenino, que desde 2007 se conmemora cada 8 de agosto. "La conmemoración fue creada para obligar al poder público a discutir cuestiones de sexualidad, desde la eyaculación precoz a la frigidez, pasando por el sexo y el placer en la adolescencia y en la tercera edad", aseguró Dantas Lacerda, concejal del municipio de Esperantina y promotor de la efemérides, en una entrevista con O Globo. Leé también Luciana Peker: "Los varones no soportan ver que las mujeres tienen mayores deseos que ellos, sexuales, culturales o políticos" La psicóloga y sexóloga argentina Cecilia Ce sostiene en su libro Sexo ATR que "con una carga social que le pide poder al hombre y belleza a la mujer, lo que obtenemos es un hombre con problemas en su rendimiento y la mujer en su disfrute". Por supuesto que es posible que haya impedimentos biológicos que deban ser tratados por especialistas, no lo desestima, pero el peso de la sociedad se acuesta en el medio de la cama y la representación de otra sexualidad en los productos culturales es fundamental. "Llevamos siglos de encuentros sexuales que giran en torno al placer masculino. Reforzado por la industria del porno y la falta de educación sexual, en nuestros encuentros sexuales repetimos un guion que lejos está de ser lo que la mujer necesita. Existe un importante desconocimiento acerca de la anatomía femenina y sus puntos de placer, sus tiempos y la forma adecuada de estimulación. Y fundamentalmente: relaciones sexuales centradas en el coito", escribió la sexóloga en una columna en Infobae. En Buena suerte, Leo Grande, Nancy y Leo terminan con lo que acordaron hacer. Después de las contracciones, las caricias y las acrobacias se visten, se besan en la mejilla y se desean suerte. Al salir de la habitación del hotel las calles de Londres no lo notan, pero ellos ya no son los mismos, fueron sublimados en la experiencia del otro. La revolución, esta vez, es sexual.