Emprendimientos que recuperan alimentos antes de ser desechados

Por Karen Parentelli

Según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los alimentos que se produce en el planeta se desperdicia. En Uruguay al año se tiran más de un millón de toneladas de alimentos que podrían ser consumidos, según datos que maneja el proyecto Plato Lleno Montevideo.

Montevideo y el área metropolitana son centros de operativas para dos emprendimientos sociales que trabajan para que la comida que está apta para consumirse no sea tirada a la basura. Plato Lleno se encarga de recuperar alimentos preparados, como panificados, hamburguesas, pizzas, tartas y comida no perecedera (cereales, fideos, harina). La Red de Alimentos Compartidos (Redalco) es un grupo que trabaja con verduras y frutas, recuperan desde el Mercado Modelo y también de forma directa de los productores.

“¿Qué diferencia hay entre las 19:55 y la 20:05? No puede ser que un alimento esté a la venta y a los diez minutos, cuando cierra el comercio pase a ser basura”, afirma Adriana Cristante, una de las cofundadoras de Plato Lleno Montevideo. El proyecto comenzó a funcionar en agosto de 2017, y es una réplica de lo que sucede en otras partes del mundo. Plato Lleno Buenos Aires funciona desde en 2013.

Cristante junto a Mariana Caramés son las coordinadoras, y comenzaron a trabajar luego de que vieron la iniciativa de Buenos Aires en las redes sociales. “Lo vimos y pensamos que estaba genial. No esperamos. Busqué el número de ellos, agarré el celular y llamé a Buenos Aires. Y ellos nos dijeron que sí”, cuenta Cristante.

El trabajo es independiente, pero desde Argentina guían el proyecto. “Nos dieron todos los tips. Desde cómo hacer los contactos y cómo manipular los alimentos. Ellos tenían ya la experiencia”, explica Cristante.

Comida en la basura

Son muchas las razones por las que comida que está en buenas condiciones es desperdiciada. Massimiliano Iannolo, uno de los integrantes de Redalco, explicó lo que pasa con las frutas y verduras: “Hay mucho descarte por razones estéticas; son alimentos que tienen los mismos valores nutricionales que los que se venden en ferias y supermercados. Hay manzanas que son descartadas solamente por su tamaño”. También hay frutas que no son vendidas porque tienen manchas marrones de cámara de frío.

Hay también una cuestión de renovación de stock. Iannolo explicó que quienes venden por mayor en el Mercado Modelo muchas veces tienen un espacio limitado, y que como día a día reciben esa misma mercadería fresca, tiran la que no es vendida en el día de ingreso.

Manos en las frutas y verduras

Redalco opera desde el Mercado Modelo; allí tiene un pequeño espacio en lo que es el estacionamiento. Opera los lunes, miércoles y viernes (comenzó siendo de un sólo día). El equipo coordinador llega al mercado sobre las 7.00 horas para recorrer los locales y saber cuál es el excedente. Esas frutas y verduras que irían a parar a la basura, pasan a manos del grupo de voluntarios.

Lo importante para estos emprendedores es que todo lo que recolectan esté efectivamente en condiciones óptimas para ser consumidas. Por eso los voluntarios que forman parte de Redalco seleccionan todos los alimentos cuidadosamente, además de lavarlos y almacenarlos para poder ser trasladados.

Cuentan con un camión propio, con el que trasladan las frutas y verduras en cajones. Manejan la logística con mucha precisión, ya que cada día recorren distintas zonas de Montevideo. Los alimentos siempre son entregados el día que se realiza la operativa, porque la idea es que lleguen frescos.

Distribuir la abundancia

Plato Lleno también funciona con voluntarios, y al igual que Redalco están abiertos a recibir nuevos colaboradores. La logística de distribución también es un elemento central en Plato Lleno. Las coordinadoras trabajan para se entregue la comida en un lugar cercano al que fue recogida.

“Hacemos todo con mucho cuidado. Cuando algo no puede ser rescatado preferimos decir que no, aunque sea una lástima. Hay alimentos que son muy delicados y no los podemos recibir. Este es el caso de los alimentos que tienen tomate, mayonesa o huevo”, explicó Cristante, una de las coordinadoras de Plato Lleno Montevideo.

Cristante contó que si bien hay productos que deben de ser rescatados siguiendo altas exigencias de conservación ( casos en los que es necesario que los voluntarios cuenten con carnet de manipulacion de alimentos) hay otros que son más sencillos.

En este momento están apuntado a trabajar con los depósitos de alimentos, han realizado grandes “rescates” de pasta seca y también de cereales, alimentos que iban a ser destruidos solamente por detalles estéticos en los envases.

Siguiendo el modelo de Buenos Aires, los voluntarios de Plato Lleno llevan un minucioso detalle de todo lo que realizan. La idea es que todo se pueda controlar en cualquier momento. La organización busca revalorizar los alimentos y que su logística sea transparente.

Los dos emprendimientos entregan los alimentos a instituciones variadas: comedores, merenderos, liceos y escuelas. No hacen ningún tipo de diferenciación, la idea es que la comida llegue a quienes la necesiten.

Redalco y Plato Lleno trabajan de forma distinta, y si bien no comparten objetivos específicos tienen el mismo espíritu: no desperdiciar alimentos y que lo que esté apto para ser consumido, efectivamente llegue a un plato. Además apuntan sus esfuerzos en generar conciencia ciudadana sobre lo que se descarta sin sentido, y también acerca de la manera de consumir.

Pretenden mostrar las contradicciones existentes, mientras que algunos tiran, otros no tienen sus necesidades alimentarias básicas satisfechas. La idea de estos emprendedores sociales es doble: mejorar la distribución de la comida y valorar los alimentos.

El trabajo en Plato Lleno es honorario y han recibido donaciones. En tanto en Redalco el proyecto se sustenta en la venta a un precio simbólico del cajón de verdura y fruta a las instituciones.

Para saber

Operativa

Redalco rescata entre 1.200 y 1.800 kilos de frutas y verduras por cada una de las tres operativas que realiza tres veces a la semana.

Ciclo completo

Se piensa en extender el proyecto y poder generar un ciclo completo, que permita realizar compostaje, con las verduras y frutas que no estén aptas para consumo humano ni animal.

Rescate

En poco más de un año de trabajo Plato Lleno lleva rescatados 20 mil kilos de comida elaborada lista para ser consumida.