Empresa ofrece paquete para dar vuelta al mundo en jet privado: ¿cuánto cuesta?

La concepción del lujo está cambiando. Los viajeros de hoy buscan vivir experiencias únicas en los destinos que planean visitar. Pensando en ese mercado, la empresa brasileña Latitudes Viagens de Conhecimento en asociación con TCS World Travel, compañía estadounidense pionera en viajes en jet de lujo, lanzó una modalidad de expediciones exclusiva para el público latinoamericano.

La travesía conocida como “Culturas Ancestrales por los Caminos de la Humanidad” recorre atracciones naturales, culturales e históricas de 10 países. Con expertos a bordo, el viaje en jet privado incluirá puntos clave de la evolución del hombre en la Tierra a lo largo de los siglos. En el siguiente link se accede a un catálogo con todos los detalles de la experiencia.

“Latitudes es una empresa de viajes, una operadora turística que desde 2003 tiene un concepto que se llama Viajes de Conocimiento para pequeños grupos con especialistas en determinados temas. Ofrece un modo de viajar distinto al norteamericano. Adaptamos el producto para el mercado brasileño y le fue muy bien al primer viaje de la vuelta al mundo en 2016. También estuvo lleno en 2018. Ahora estamos haciendo el tercero para un público que habla español. Sabemos cómo hacerlo”, dijo Alexandre Matiello Cymbalisto, director general de Latitudes Viagens.

El viaje se desarrollará del 5 al 28 de noviembre de 2020. Iniciará en Lima, Perú. Pasará por la Isla de Pascua, Vomo Island Fiji, Indonesia, Myanmar, India, Tanzania, Jordania, Marruecos y Miami. Ofrecerá vuelos en globo aerostático, buceo en arrecifes de coral, safaris, visitas a sitios arqueológicos y estancias en hoteles de lujo. Los participantes visitarán sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el conjunto de templos de Borobudur, en Indonesia, la ciudad histórica de Petra, en Jordania, el Taj Mahal y el Fuerte de Agra, en India, y la plaza Jemaa El Fna, en Marruecos.

Caru Amaral, coordinadora del proyecto dio más detalles: “Para el viaje Culturas Ancestrales por los Caminos de la Humanidad, qué mejor que aprovechar un avión privado para elegir los destinos que vamos a conocer con los demás. TCS World Travel y Latitudes combinamos la experiencia y el know-how de muchos años en el mercado para hacer este viaje en 2020. Por eso empezamos desde ya. Nosotros les vamos a ayudar desde cómo armar la maleta porque van a tener todos los tipos de climas y culturas.

“Les recomendamos qué leer porque a algunas personas les gusta prepararse antes. Es un viaje para toda Latinoamérica. Todo es en español. Es una manera de viajar en avión privado para solamente 50 pasajeros. El avión es un Boeing 757 totalmente adaptado para este viaje. Nosotros le ofrecemos al viajero una experiencia fluida. Tenemos gente en el equipo que se va a encargar de las maletas de nuestros clientes”, comentó Caru Amaral.

Uno de los atractivos para los viajeros será volar de manera directa, sin conexiones y evitar hacer largas filas en el proceso de inmigración y check-in.

El valor del viaje incluye hoteles, traslados y tours, así como el consumo ilimitado de bebidas.

“Volamos siempre por el día ya que la noche la vamos a pasar en los mejores hoteles del mundo. Mientras volamos tenemos expertos para que puedan comprender mejor los destinos por donde pasan y todo tenga un significado. Contamos con alta gastronomía en el avión, un historiador, un arqueólogo y un médico porque nuestros clientes tienen en promedio entre 65 años y 70 años. Las personas sólo van a tener que preocuparse por disfrutar y pasarla bien”, añadió Caru Amaral, coordinadora del proyecto.

¿Cuál es el precio de todo esto?

En hospedaje doble, el precio es de US$ 155.000. Pero si quiere viajar solo, el costo es de US$ 174.200.

Alexandre Matiello explicó que se solicita un adelanto de US$ 20.000. Consultado acerca de si el turista paga la seña y luego no puede ir, respondió que se requiere comprar un seguro por cambio de nombre, que tendría un valor de US$ 13.936 dólares.

