Empresas uruguayas se animan a ofrecer criptomonedas como opción de pago

El mundo de las monedas digitales ha dado pasos gigantes en el último año, de la mano de algunos empresarios, como el fundador de Tesla, Elon Musk, que ayudó a difundir el concepto.

Los expertos consideran que el 2020 y el 2021 han sido años de consolidación, aunque resta camino por recorrer para que el ciudadano de a pie pueda saber de qué va esta tendencia.

En ese sentido, algunas empresas presentes en Uruguay se han animado a ofrecer las criptomonedas como medio de pago. El éxito de los intentos es difícil de medir, pero todos coinciden en que los resultados fueron marginales, a pesar de que las expectativas no eran muy altas.

En cuanto a las compañías que dan la posibilidad de pagar con criptomonedas, la realidad es diversa y hay empresas ya consolidadas –de la talla de MercadoLibre– y algunas que hace poco tiempo están en el mercado, como por ejemplo la librería BroLi.

El sitio de comercio electrónico fundado por Marcos Galperin da la posibilidad de pagar con criptomonedas en el segmento inmobiliario. La empresa ofrece el desarrollo para que las compañías acepten criptomonedas como pago.

Actualmente, hay siete inmobiliarias que lo utilizan y las propiedades que aceptan esta posibilidad se ubican sobre todo en Montevideo y algunas en Canelones.

El valor de los inmuebles es amplio, ya que va desde los US$ 60 mil a los US$ 7 millones, en los que se ofrecen casas en Punta del Este. En su gran mayoría son proyectos en construcción o propiedades a estrenar. En menor cantidad aparecen casas y terrenos.

El gerente de Marketplace de MercadoLibre, Jonathan Szwarcman, explicó que la decisión de apostar por este medio de pago implicó que debieran ofrecer capacitaciones para reducir el margen de error y que se entendiera la operativa.

Aún en Uruguay, salvo dentro del sector tecnológico, se entiende que el dinero electrónico forma parte del mercado de inversiones y no se lo ve tanto como forma de pago.

“Hemos visto a lo largo de los años que comenzaban a aparecer publicaciones en cuyas descripciones se ofrecía la posibilidad de pagar con criptomonedas”, explicó Szwarcman en referencia al puntapié para encarar el desarrollo y acompañar la tendencia.

Actualmente, MercadoLibre tiene a la oferta más de 240 mil propiedades y solo 81 ofrecen la posibilidad de pagar con criptomonedas. Aunque es un número tímido, el ejecutivo entiende que ha venido creciendo.

La empresa apuesta al sistema porque entiende que el mercado resulta atractivo y las proyecciones indican que es lo que se viene. “Ahora la idea es allanar el camino para que quienes quieran puedan vender y comprar con cripto”, agregó Szwarcman.

La postura de la empresa es la de “acompañar el proceso” hasta que se dé el salto esperado, para ya tener una cierta posición en la región y en Uruguay.

Apuesta nacional

Existen empresas más pequeñas que también ofrecen esta posibilidad directamente a sus clientes.

Una de ellas es la librería virtual BroLi, que es pionera en su rubro al permitir que sus clientes paguen de esta forma. Uno de sus fundadores, Pedro Copelmayer, comentó que desde el día uno tuvieron claro que la medida no les haría aumentar significativamente las ganancias, pero es una forma de sobresalir dentro del rubro.

El desafío fue darle legitimidad a la decisión y transmitir confianza al público. Actualmente operan con Coin Base, una plataforma que da garantías tanto al vendedor como al comprador.

La empresa no solo ofrece pagar con bitcoin, sino también en otras monedas como $DAI y $ USD. “La tecnología no fue un problema, sino intentar demostrar que esto no tendría ningún contratiempo y que es algo en lo que todos pueden confiar”, dijo Copelmayer. Hasta este momento, la empresa ha hecho tres transacciones con criptomonedas.

El emprendedor comentó que los resultados son “muy pocos”, pero esta opción solo ha estado disponible desde enero. Para paliar los efectos de la volatilidad, el equipo diseñó un modelo flexible.

El plan se basa en identificar a los clientes que pagan con monedas digitales y, si el valor varía 1%, el pago se pone en espera hasta que el precio vuelva al umbral. Copelmayer consideró que a las empresas más chicas les resulta fácil apostar por este medio de pago, sin embargo a las más grandes les pueden surgir algunas trabas.

“En nuestro caso, no va a venir el Banco Central a hacernos preguntas, pero si una empresa hace muchas transacciones puede levantar sospechas”, expresó.

De igual modo, el punto de inflexión deberá estar en la demanda, según el emprendedor. Cuando surja una masa de gente que esté dispuesta a pagar de esta forma, las empresas no dudarán en sumarse.

Como forma de invertir

Otra empresa uruguaya que ofrece la posibilidad de pagar con criptomonedas es Ignia Academy, fundada por Justin Graside. La determinación de implementarlo se debió a que la empresa tiene una clara visión de futuro, que aplica a través de sus diferentes cursos.

Al igual que BroLi, utiliza la plataforma Coin Base y evita encarar el desarrollo tecnológico. Hasta ahora no ha recibido ningún pago a través de criptomonedas, comentó Graside.

El emprendedor conoce a muchas personas que tienen bitcoin o algún otro tipo de moneda digital, pero el objetivo es de inversión y no para usarla como medio de pago.

Esto se suma al hecho de que el grueso de la población no sabe a ciencia cierta de qué se trata la operativa.

Al margen de las dificultades, el objetivo de la empresa es que sea un medio de pago más y seguir de cerca las transformaciones para adecuarse.

El proyecto que busca regular su uso

Otro de los impedimentos que encuentran las empresas es la falta de regulación. Actualmente, hay un proyecto de ley presentado en agosto por el senador nacionalista Juan Sartori. El documento busca regular la utilización de criptomonedas en Uruguay, además de promover su inversión y “proteger a quienes utilicen estos activos digitales”.

Este proyecto, que redactó junto con el edil blanco Adolfo Varela, Uruguay se convertiría “en uno de los pocos países del mundo en regular esta moneda virtual, colocándose a la vanguardia”.

Según expresó Sartori en su momento, el proyecto ya fue consultado con empresas internacionales que mostraron su interés de hacer inversiones en el país en caso de que se apruebe.