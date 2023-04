En Alemania proponen establecer “zonas libres de armas” para combatir los crímenes con cuchillos

La ministra del Interior de Alemania, la socialdemócrata Nancy Faeser, dijo que quiere tomar medidas más enérgicas para combatir los delitos con cuchillos.

En declaraciones a Funke Media Group, Faeser dijo que estaba pensando en “", ya que en los aviones no cualquiera puede llevar un cuchillo. Además de aumentar las medidas de seguridad en el transporte público, Faeser dijo que otra solución podría ser la creación de zonas libres de armas en ciertas áreas urbanas.

Muchas ciudades están estableciendo zonas de no armas en áreas críticas donde la policía puede realizar "controles activos". Según Holger Münch, titulara de la Oficina de Policía Criminal (BKA), los cuchillos se utilizan en el 5,6% de los casos de agresión y en el 11% de los robos. También dijo que estaba abierto a endurecer la ley sobre tenencia de armas.

El tema de los delitos con cuchillo volvió a ser el centro de atención en Alemania después de que dos personas murieran y siete resultaran heridas en un ataque con cuchillo en un tren que viajaba de Kiel a Hamburgo en enero. Eso se produjo después de un incidente en diciembre de 2022, cuando una niña de 14 años murió y otra resultó gravemente herida después de que un hombre las atacara con un cuchillo mientras caminaban hacia la escuela en el pueblo de Illerkirchberg, en el sur de Alemania.

En respuesta a una solicitud del periódico Bild am Sonntag en enero, la policía alemana dijo que había registrado 398.848 delitos en trenes y estaciones de tren en 2022, un aumento del 12 % con respecto al año anterior. De esos delitos, 14.155 involucraron agresión física y 336 involucraron el uso de un cuchillo, más del doble que el año anterior.

Según las últimas estadísticas de delincuencia policial, hubo 8.160 ataques con arma blanca en 2022, un 15,4% más que el año anterior. Pero la BKA no publicó ninguna estadística sobre delitos con cuchillos hasta el período que abarca 2021, año en que las restricciones por la COVID-19 estuvieron vigentes en todo el país.

El presidente del sindicato policial (GdP), Jochen Kopelke, dijo que las cifras eran una prueba de que los delitos con cuchillos se están convirtiendo cada vez más en un problema nacional. “Nuestros compañeros deben estar preparados para ser siempre y constantemente amenazados o atacados directamente con un cuchillo”, le dijo Kopelke a la cadena de diarios RND. También pidió que se incremente visiblemente la presencia policial en las áreas públicas.

La Policía Federal Alemana, responsable de la seguridad en las estaciones de tren y aeropuertos, ha publicado estadísticas más fiables. Informó que la cantidad de agresiones con arma blanca se duplicó con creces, de 46 a 98 entre la segunda mitad de 2021 y la primera mitad de 2022.

Pero Marcel Emmerich, diputado del Partido Verde y presidente del comité parlamentario de política interior, dijo que, a pesar de la atención pública en torno al tema, los datos subyacentes no muestran que los delitos con cuchillos hayan aumentado realmente.

"Con este telón de fondo, las zonas libres de armas no deben introducirse a la ligera, ya que significan que cualquiera puede ser detenido y cacheado sin motivo", le dijo Emmerich a DW. "Esto es una violación de los derechos fundamentales, cuya proporcionalidad me parece muy cuestionable".

Elena Rausch, criminóloga del Centro de Criminología (KrimZ) en Wiesbaden que ha realizado investigaciones sobre delitos con cuchillos, dice que no hay pruebas reales que demuestren que las zonas libres de armas son la solución adecuada. "Los perpetradores de delitos con arma blanca no son necesariamente personas capaces de hacer juicios racionales", dijo Rausch a DW, y agregó que las zonas libres de armas solo abordarían una pequeña proporción de los delitos con arma blanca.

Según Rausch, la mayor parte de la violencia con cuchillos ocurre en los hogares, y el alcohol, las drogas y las condiciones psiquiátricas excepcionales a menudo juegan un papel, ya sea en un entorno doméstico o público.

Varias ciudades alemanas ya han establecido zonas libres de armas. En Colonia y Düsseldorf, Renania del Norte-Westfalia, cualquier persona que sea sorprendida portando una pistola paralizante, un cuchillo con una hoja de más de 4 centímetros, gas lacrimógeno o gas pimienta se enfrenta a una multa de hasta € 10.000.

Se han confiscado casi 350 armas en los últimos 12 meses, incluidas navajas de mariposa, dagas, navajas automáticas, porras telescópicas, gas pimienta y pistolas no letales utilizadas para disparar cartuchos de fogueo o gas lacrimógeno.

En septiembre del año pasado, el gobierno estatal de Baden-Württemberg anunció que las ciudades y los municipios podrían establecer zonas libres de armas en los "puntos críticos" del crimen. El estado del suroeste había registrado 14.900 delitos con arma blanca en 2021, y los delitos con arma blanca representaron uno de cada 10 delitos violentos, según el Ministerio del Interior del estado.

La primera zona libre de armas en el estado oriental de Sajonia se introdujo en Leipzig en 2018 y ahora se eliminará gradualmente. Un estudio realizado por la Universidad de Leipzig mostró que, si bien la zona libre de armas tuvo poco impacto en el crimen en general, se eliminaron en gran medida los "conflictos graves". La mayoría de los residentes encuestados dijeron que lo que querían eran medidas para frenar el tráfico de drogas, tirar basura y las infracciones de tránsito.

Pero, según Rausch, también se encontró que las zonas libres de armas no mejoran la sensación de seguridad de las personas. De hecho, tuvieron el efecto contrario y podrían aumentar la probabilidad de que se llevaran cuchillos con fines de defensa personal.

En Alemania, la ley que cubre la posesión de cuchillos difiere según el tipo de cuchillo. A diferencia de las armas de fuego, no hay licencias para portar o usar cuchillos clasificados como armas. Se consideran armas los objetos (excluidas las armas de fuego) que puedan ser utilizados para causar lesiones mediante la fuerza muscular en forma de golpes, puñaladas, lanzamientos o estocadas. Aunque es legal poseer la mayoría de los cuchillos que pertenecen a esta categoría, uno no puede llevarlos en público.

Las navajas de bolsillo o plegables que se pueden operar con una mano deben transportarse en contenedores cerrados y también deben almacenarse de manera segura dentro del hogar. Otros cuchillos, como los cuchillos de cocina, para alfombras y de buceo, están sujetos a la ley de armas si la hoja mide más de 12 centímetros, lo que significa que no se pueden llevar en público. Las navajas automáticas, las navajas de mariposa y las navajas plegables de tipo “tácticas” generalmente están prohibidas a menos que cumplan ciertos requisitos con respecto a la longitud y la forma, y solo en circunstancias limitadas.

Otro problema que plantea la introducción de zonas libres de armas es el de las facultades policiales de parar y registrar. "A menudo hay problemas con la comunicación de las zonas libres de armas, por ejemplo, en términos de lo que se le permite hacer a la policía, si pueden detenerse y registrar sin causa", dijo Rausch.

Además, existe una distinción entre las zonas libres de armas y las "zonas de peligro" designadas por la policía. La policía no puede realizar paradas y cacheos sin causa en las zonas libres de armas. Aunque las leyes sobre los poderes de detención y cacheo varían entre los estados, en general, el cacheo solo se puede llevar a cabo en "zonas de peligro". Pero la policía y los servicios de seguridad no están obligados a revelar qué áreas están designadas como zonas de peligro.

Las zonas libres de cuchillos o las prohibiciones de portarlos no son nuevas en el mundo. Llevar cuchillos está prohibido en algunas ciudades de EE. UU., como Washington, DC, donde es ilegal llevar una navaja automática o un cuchillo con una hoja de más de 7,62 centímetros. En la ciudad de Nueva York, los cuchillos, los instrumentos peligrosos u otros artículos destinados a ser usados como armas no pueden transportarse en ningún lugar del Sistema de Tránsito de la Ciudad de Nueva York. En el Reino Unido, es ilegal llevar cualquier cuchillo o arma en público sin una "buena razón", con la única excepción de las navajas plegables con un filo de no más de 7,62 centímetros que no sean navajas de seguridad.

(Con información de DW y agencias)