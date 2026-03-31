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Interior instalará dos nuevos tótems de emergencia 911 en Montevideo tras resultados positivos en Ciudad Vieja

Los nuevos dispositivos de seguridad serían colocados uno en la zona de Tres Cruces y otro en la pista de patinaje en la rambla

31 de marzo de 2026 11:52 hs
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El Ministerio del Interior proyecta instalar dos nuevos tótems de emergencia 911 en distintos puntos de Montevideo luego de los resultados obtenidos con el dispositivo colocado en la Ciudad Vieja.

A fines de noviembre del año pasado, la cartera dio inicio a este plan con la colocación de un tótem digital frente a la Plaza Matriz. El dispositivo permite a los ciudadanos contactar a la Policía en tiempo real ante delitos o situaciones de riesgo.

Estos equipos están equipados con cámaras que aseguran la visión 360°, sirenas y luz con movimiento para generar alertas en caso de ser necesario.

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Ante los resultados obtenidos en Ciudad Vieja, en las últimas horas se anunció la instalación de nuevos tótems.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el director general del Centro de Comando Unificado (CCU), Víctor Torres, señaló que dichos dispositivos de seguridad serían colocados uno en la zona de Tres Cruces y otro en la pista de patinaje en la Rambla.

"Hablamos de un punto seguro en el cual el tótem es la referencia que se integra a un ecosistema de tecnología, sumado a la videovigilancia y al personal que patrulla en las calles", destacó.

Horas atrás, y en rueda de prensa, Torres subrayó que gracias al tótem lograron "bajar el delito" en la zona Plaza Matriz.

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