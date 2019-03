En cuatro minutos se agotaron las entradas para el show de Passenger

La "passengermanía" ha tomado Montevideo. El músico inglés tocó el 20 de febrero como telonero de Ed Sheeran, conectó con el público, y se quedó con las ganas de volver. Ya tenía prevista una gira por Sudamérica para la próxima semana, y por la aclamación popular agregó una fecha en Uruguay, que se anunció el miércoles. Hoy salieron a la venta las entradas y en apenas cuatro minutos, menos de lo que dura su hit Let her go, se agotaron.

Las 1000 entradas disponibles para el show del viernes 8 de marzo en Montevideo Music Box se vendieron en cuestión de minutos, e inmediatamente comenzaron los reclamos de todos los fanáticos que se quedaron afuera. Ante la respuesta y los reclamos se está negociando la posibilidad de incluir una segunda función en el mismo espacio, o la de concretar un show para los próximos meses, en un escenario más grande.

Hasta el momento, el inglés tiene shows agendados hasta abril de este año, como parte de su gira de presentación del disco Runaway. De todos modos, las opciones son limitadas, ya que el artista tiene un show en Buenos Aires el día anterior a su visita a Montevideo, y otro en San Pablo el día 10, y la situación de conectividad uruguaya hace difícil jugar al límite con los tiempos de viaje. El artista agradeció el comportamiento del público, y lamentó que la semana de Carnaval complique aún más la intención de resolver la situación.

Mike Rosenberg (el nombre real de Passenger), se encuentra actualmente en Rosario, Argentina, desde allí iniciará un viaje por carretera hasta Santiago de Chile, donde empieza su gira sudamericana el próximo 5 de marzo.