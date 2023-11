En Estados Unidos proponen combatir la pobreza infantil aplicando una medida fiscal que había sido eliminada

Expertos en políticas contra la pobreza instaron a los legisladores estadounidenses que analizan la legislación fiscal, a considerar la necesidad de que las familias tengan dinero mensualmente para mantener a sus hijos, a través del crédito tributario ampliado por hijos que ayudó a garantizar que muchos niños pudieran a acceder a una alimentación adecuada y otros elementos esenciales, según un informe de la editora de Commons Dreams, Julia Conley.

El Crédito Tributario por hijo (CTC) es una suma que el contribuyente pude deducir de su declaración de impuestos y sus requisitos básicos es que sean aplicados a las necesidades de hijos de hasta 17 años, propios o de crianza por padres norteamericanos o naturalizados. El monto depende de una escala elaborada por el ente recaudador de impuestos.

El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) señaló que los encargados de formular políticas públicas han comenzado a negociar un posible proyecto de ley de impuestos para fin de año y ya han escuchado a docenas de grupos proempresariales de todo el país que han pedido un código tributario que "apoye la innovación". " y permita a las empresas "financiar el crecimiento".

Para volver a lo que los analistas han llamado "una reducción histórica de la pobreza" que se observó hace apenas dos años, CBPP llamó a los negociadores en el Congreso a incluir "una expansión bien diseñada del crédito tributario por hijos (CTC) en cualquier legislación tributaria considerada, " dando prioridad a los niños de los hogares de ingresos más bajos.

"Dejar que 9 millones de niños de este país vivan en la pobreza es una opción política, como lo subrayan los datos del censo reciente", escribieron Chuck Marr, Kris Cox y Sarah Calame de CBPP. "Los formuladores de políticas tienen la oportunidad de tomar una decisión diferente y mejor en las próximas semanas. Deben priorizar la reducción de la pobreza infantil y la mejora de las perspectivas de vida de millones de niños".

Conley afirma que, en septiembre, la oposición de los senadores republicanos y del senador demócrata de derecha Joe Manchin llevó al fin de la CTC ampliada, que había llevado la pobreza infantil a un mínimo histórico del 5,2% en 2021. ya que las familias elegibles recibieron hasta US$ 300 por niño, por mes. Como resultado del fin de la CTC, en 2022, la Oficina del Censo registró el mayor aumento de la pobreza entre los niños en un solo año en el país, que ascendió al 12,4 %.

"Si el Congreso hubiera continuado la expansión del crédito tributario por hijos del Plan de Rescate Estadounidense en 2022, aproximadamente 3 millones menos de niños habrían estado en la pobreza, evitando más de la mitad del aumento en el número de niños en la pobreza el año pasado” escribieron escribió Marr, Cox y Calame.

La decisión de quitar miles de dólares al año a las familias que luchan contra el aumento del costo de vida y los salarios estancados fue impulsada en gran medida por la falsa afirmación del senador Manchin de que los padres a quienes se les daba dinero para ayudar con el costo del cuidado de los niños y los alimentos cada mes gastarían el dinero en drogas.

El CBPP expresó su esperanza de que algunos republicanos que enfrentarán duras campañas de reelección el próximo año hayan mostrado interés en apoyar la propuesta de reimplantar la ayuda, que fue respaldada por votantes republicanos, independientes y demócratas en una encuesta del Proyecto de Seguridad Económica el año pasado.

Organizaciones de la sociedad civil, entre ellos la Alianza Popular de Maine (APM), la Alianza del Pueblo y Americanos por impuestos justos, comenzaron esta semana a pedir a los legisladores que "pongan a los niños primero, no a las ganancias corporativas" mientras negocian un proyecto de ley fiscal.

"En este momento, el Congreso está escuchando a las grandes empresas, no a familias estadounidenses como la suya", dijo la APM a sus partidarios en un llamado a la acción. "Somos las personas que sabemos lo importante que es el dinero en efectivo para que un hogar funcione. Somos las personas que nuestros miembros del Congreso necesitan escuchar".

Por su parte, el CBPP enfatizó que "los detalles de cualquier expansión del crédito tributario por hijos son importantes" y pidió que se preste especial atención a los niños que han quedado fuera del crédito en el pasado a pesar de las luchas de sus familias con el costo de la vivienda, la comida, el cuidado de los niños, y otros elementos esenciales.

Conley señala que los economistas del organismo escribieron que cualquier proyecto de ley tributario debe priorizar garantizar que 19 millones de niños cuyos padres tienen ingresos demasiado bajos para recibir el CTC completo deben ser "el foco de cualquier expansión del crédito tributario por hijos".

Al explicar que la estructura actual de la CTC está "al revés", escribieron que los niños de familias con ingresos inferiores a US$ 2.500 no son elegibles para ningún crédito, mientras que las familias con ingresos inferiores a aproximadamente US$16.000 reciben menos de US$ 2.000 en total y las familias y los hogares de altos ingresos reciben el máximo de US$ 2.000 por niño.

Por ejemplo, un proveedor de cuidado infantil que tiene dos hijos y es padre soltero que podría ganar US$ 15.000 por año recibiría US$ 1.875, mientras que una pareja casada que emplea al proveedor que ganara US$ 400.000 por año recibiría US$ 4.000 en CTC.

"Los niños que se beneficiarían más (niños cuyas familias enfrentan dificultades para pagar el alquiler, los servicios públicos, los alimentos, la ropa y el transporte) a menudo son los que menos obtienen", escribieron los economistas.

Esta desigualdad afecta desproporcionadamente a los niños negros, indígenas y latinos cuyos padres están "sobrerrepresentados en trabajos mal remunerados", señaló el CBPP.

La baja tasa de pobreza infantil récord en 2021 se logró poniendo el CTC completo a disposición de familias de bajos ingresos, aumentando el crédito máximo de US$ 2.000 por niño a US$ 3.600 para niños de 5 años o menos y US$ 3.000 para niños mayores, y proporcionando el crédito mensualmente en lugar de una suma global después de presentar los impuestos.

Marr, Cox y Calame explicaron que aumentar el monto máximo para el CTC haría poco para ayudar a las familias que más lo necesitan, y una propuesta encabezada por el representante republicano por Michigan John James aún dejaría a muchas personas de bajos ingresos con crédito parcial o sin crédito.

Por el contrario, los economistas propusieron otorgar el actual CTC de US$ 2.000, a menudo llamado crédito "totalmente reembolsable", a los hogares de ingresos más bajos, lo que podría sacar a aproximadamente 1,5 millones de niños de la pobreza y aumentar los ingresos de los padres solteros en el ejemplo del CBPP en US$ 2.125, una diferencia significativa para un ingreso familiar regular de US$ 15.000.

"A medida que los que formulan políticas evalúan enfoques para ampliar el crédito tributario por hijos" en la legislación tributaria de fin de año, dijeron Marr, Cox y Calame, "deben tratar de maximizar el número de niños con bajos ingresos que salen de la pobreza".

(Con información de Commons Dreams)