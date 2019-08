En lo que va del año, ya son 144 los casos de abuso en los que Primaria intervino

144 abusos sexuales. 144 niños. Ese es el número de intervenciones que el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) ha realizado hasta julio de 2019 -mediante su programa Escuelas Disfrutables- con escolares en todo el país que han sido víctimas de este flagelo, según datos a los que accedió El Observador.

Desde 2015 a la actualidad ese número crece a 1.392 casos. La división es equitativa geográficamente: el 53% de los casos se dieron en el interior del país mientras que el 47% ocurrieron en la capital. El año en el que hubo más casos fue el 2017, donde Primaria intervino 324 veces.

Pero cientos de niños en todo el país no llegan a la escuela solo con secuelas de abusos sexuales. El maltrato es otro dolor que muchos escolares no logran esconder y, desde la escuela, se propone contención. Escuelas Disfrutables ha intervenido en 179 casos de maltrato en lo que va del año. Desde 2015 hasta julio de este año, ese número es de 1.184 casos.

Este número ha ido en aumento a lo largo de los años: mientras que en 2015 el número total de maltratos fue de 147 casos, en 2018 ese número pasó a 356. En lo relativo a este flagelo, la capital presenta más casos (63%) que el interior del país (37%).

Camilo dos Santos

"Hay un aumento en los registros y en las denuncias. Me parece que en la medida en que se han aceitado tanto los mecanismos de detección como en el cumplimiento de los procedimientos o protocolos, según los organismos y donde se detecten, en realidad ahora tenemos un panorama cada vez más real que refleja, lamentablemente, el grado de violencia que tenemos hacia niños, niñas y adolescentes", sostuvo Karina Sagrera, psicóloga del programa interventor, en conversación con El Observador.

Según explicó, la mayoría de los casos ("yo diría que un 98%") de abuso y maltrato se originan en el núcleo familiar "independientemente de cual sea el lazo de sanguinidad". En ese sentido aclaró que los abusos perpetrados por adultos que forman parte de la institución "son contados con los dedos de una mano".

"Han habido algunos casos de actores institucionales pero son mínimas e inmediatamente Primaria, a través de la división jurídica y con una investigación administrativa, por lo general, los separa de sus cargos", explicó.

Donde los familiares sí tienen implicancia absolutamente directa es en el cuidado de sus hijos y es ahí, donde -según los datos- también se encuentran fallas. El programa interviene también en aquellos niños que sufren "abandono y negligencia". ¿Qué quiere decir eso? "Es la falta de protección del niño ante eventuales riesgos y la falta de atención de sus necesidades básicas cuando los padres o cuidadores están en condiciones de atenderlas. La negligencia puede ir desde no acompañar los procesos de desarrollo del niño (participar en reuniones de padres, mostrar interés por sus proyectos, faltas de controles de salud, falta de vacunas, abrigo inadecuado, desprotección, etcétera) hasta no procurarle asistencia médica cuando lo requiera por considerar que la gravedad del suceso no lo justifica", responde el Mapa de Ruta que elaboraron, en este sentido, Primaria y Unicef en 2013.

Camilo dos Santos

Los números al respecto son de los más altos: 437 casos en 2015, 560 en 2016, 597 en 2017 y 504 en 2018. En lo que va de este año, la cifra ya llega a los 224 casos de abandono y negligencia. En cuanto a este asunto, la diferencia entre el interior y la capital también es notoria. En Montevideo ocurren el 64% de las intervenciones al tiempo que en el interior del país se llega a un 36%.

¿Cómo se interviene?

"Nosotros trabajamos con las escuelas siendo las escuelas sujetos de intervención. Nosotros tenemos equipos en todo el país que tienen determinado número de escuelas en las cuales trabajan en forma sistemática, semanal, como escuelas de referencia. Y otras escuelas que son tomadas como emergentes. O sea, escuelas que, a demanda, dependiendo las situaciones que surjan, los equipos se acercan y van interviniendo", explicó Sagrera en lo relativo a su accionar.

Según dijo, hay alrededor de 500 escuelas de referencia en todo el país y "no es posible" adecuar ese sistema para todas los centros "en función de los recursos" existentes. Eso sí, hay centros de referencia en los 19 departamentos y, en aquellas escuelas donde no está este sistema, se trata de "agilizar la llegada".

"Trabajamos en conjunto con los maestros. Muchas veces los relatos llegan primero al maestro y ahí se pone en marcha el pedido de intervención del equipo, del programa. Otras veces, en estas escuelas de referencia, que tienen un trabajo más sistemático, los equipos desarrollan tareas de prevención. Y en esas tareas de prevención se hacen talleres, actividades con los niños, con padres, con maestros. En talleres temáticos han surgido algún tipo de relato que pone en marcha el procedimiento", contó la psicóloga de Primaria.

En ocasiones, el trabajo de las Escuelas Disfrutables se combina con el Programa Maestros Comunitarios (docentes que atienden a niños en situación de vulnerabilidad social que tienen bajo rendimiento escolar, entre otros problemas) para tener mayor eficacia en la intervención. Más allá de esto, en todas las escuelas existe una "articulación institucional" que permite que Primaria trabaje, a modo de ejemplo, en conjunto con el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) y con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).