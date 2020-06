En medio de la pandemia, el crédito al consumo cayó luego de seis años

El mercado de crédito al consumo profundizó la desaceleración que registraba desde 2014 y cayó en en términos reales en el segundo trimestre del año, la primera vez con tasa negativa desde que se

realiza el Mercado de Crédito al Consumo de Pronto!” (MMCC). Las perspectivas son de un recuperación gradual, con persistencia de dificultades para los próximos meses.

La encuesta de crédito y endeudamiento familiar de “Pronto!” mostró en junio que 63% de los consumidores tuvo un impacto atendible en su economía, afectado por la emergencia sanitaria, y que

78% tuvo algún tiempo de impacto en general.

La proporción de gente que considera que puede acceder a un crédito se redujo a 55,2% en junio. Esa medida era de 59,5% a fin de 2019. La cantidad de consumidores que considera que su situación económica empeorará en los próximos meses, pasó de 7,5% en diciembre a 9,6% en marzo y a 21,2% en junio. Los que creen que mejorarán, bajaron de 29% a 15,9%. La mayoría (52%) sigue creyendo que dentro de cuatro meses, estará igual que ahora.

Dentro de ese panorama de preocupación y cierto pesimismo, hay señales por el lado de “confianza del consumidor” de expectativas de mejora hacia el año próximo. El mercado de crédito familiar tuvo un alto impacto por la pandemia del covid-19, tanto en los volúmenes colocados en el mercado como en las cobranzas. Esto se vio profundizado por las medidas de aislamiento recomendadas y los cierres de comercios y shoppings.

En este contexto, el mercado en general salió con planes de alivio a los clientes y comunicaciones que fueron muy activas en ese sentido, buscando contener la cartera de clientes pese a incrementos en incumplimientos debido a contracción del ingreso familiar, con deterioro del mercado laboral. Las empresas del segmento de consumo familiar se volcaron a impulsar el uso de canales digitales para transacciones, fundamentalmente mediante canales alternativos de cobranzas no presenciales.

A nivel de demanda, los que están dispuestos a contraer préstamos son personas con un perfil de complicaciones para el repago. El consumidor promedio se muestra bastante cauto a contraer nuevas

deudas o incluso a realizar aplazamientos extensos en el pago de sus vencimientos.

La perspectiva para los próximos meses es de una reactivación cauta, en donde la agresividad en el crecimiento y apertura de los créditos dependerá de las políticas internas y los lineamientos de cada compañía de mercado.

"Es probable que se afirme una tendencia de aumento en los niveles de mora. La expectativa del mercado está dada por la posibilidad de reactivación en algunos sectores, más rápido de lo previsto al comienzo de la crisis, aunque en la medida que van venciendo seguros de paro, eso puede generar más dificultades a muchas familias", advierte el Monitor de Pronto!.

Motivo y uso de los préstamos

Del total de encuestados, 68,7% mencionó que contrató un préstamo en efectivo alguna vez en su vida (se excluyen préstamos hipotecarios y para automóviles). Entre los principales motivos para sacarlos se destacan: pagar cuentas (40%), realizar arreglos en su casa (40%), comprar muebles o electrodomésticos (17%), pagar servicios como UTE/OSE/Antel (13%), invertir en su trabajo o negocio (13%), comprar comestibles (12%), y viajar (5%).

En esta medición, 34% del total dijo que tenía al menos un préstamo en efectivo vigente, lo que representa una caída de 10 puntos porcentuales respecto a la medición de junio de 2019. Esta retracción puede deberse a la reticencia de las personas a contraer nuevas deudas, la pérdida de la zafra del Día de la Madre (se corrió para junio) y a la caída del consumo, entre otros factores vinculados con el contexto económico actual. La tenencia de tarjetas crédito se mantuvo en niveles similares a mediciones anteriores (57% del total de encuestados manifiesta tener al menos una tarjeta de crédito).

El 27% del total de encuestados manifestó su intención de contratar una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses lo que representa una caída respecto a mediciones anteriores. Entre quienes contratarían, el 41% respondió afirmativamente a la pregunta de si en caso de solicitar hoy un préstamo en efectivo creen que se lo otorgarían.

Por otra parte, un 74% de los que mostraron propensión a contratar en los próximos cuatro meses consideró que actualmente está endeudado. En cuanto al destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro serían principalmente para: pagar otras cuentas (27,7%); enfrentar los impactos del covid-19 (14,6%); refaccionar el hogar (14,6%); comprar comestibles (12,4%); pagar otros préstamos o tarjetas (10,2%); entre otros.

Quienes dijeron que no contratarían en los próximos cuatro meses manifestaron que no lo harían porque: no lo necesitan (37,9%); no les gusta contraer deudas (10,1%); no saben si podrían pagar las cuotas (9,3%); no quieren contraer más deuda (7,6%); tienen incertidumbre por el contexto del país (5,7%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (4,9%); entre otros.

Por último, la percepción de la economía refleja un deterioro de expectativas tanto para la situación personal como para el panorama general del país, lo que se reflejó en tendencia de este año, acentuado por el impacto de la emergencia sanitaria, según el monitor de Pronto!.