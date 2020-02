En Montevideo es más negocio alquilar un garaje que un apartamento

El mercado de los garajes es un rubro en crecimiento en el Cono Sur, que se ha vuelto una alternativa para la inversión de capital y una opción de fuente de ingreso adicional. En este contexto, Mercado Libre Inmuebles analizó el comportamiento del mercado de los garajes en las capitales de Argentina, Chile y Uruguay.

Según los datos analizados por la plataforma, la oferta de garajes en el último año registró un aumento del 40% en Santiago, del 13% en Montevideo y del 20% en Buenos Aires. El informe sostiene que en el caso de Chile, la oferta está más concentrada en la capital que en el resto de los países. Mientras que en Santiago, las primeras cinco comunas representan el 91,6% del total, en Montevideo corresponde al 65,7% y Buenos Aires solo el 48%.

Por otro lado, en términos de demanda, se registró un aumento promedio 59% en los tres mercados analizados. En Buenos Aires el aumento de demanda interanual fue del 46% mientras que en Montevideo y Santiago, el crecimiento fue del 64% y 69% respectivamente.

¿Garajes o apartamentos?

En cuanto a la rentabilidad, en términos generales, es más rentable invertir en garajes que en un apartamento en todos los mercados analizados.

El Centro de Montevideo tuvo el nivel de rentabilidad más alto de la región con 6,6% anual en dólares, seguido por Vitacura y Ñuñoa en Santiago de Chile con un 6% y 5,8%, respectivamente.

Mientras que las rentabilidades más bajas se registraron en la capital argentina, en los barrios de Nuñez (2,3%), Belgrano (2,6%) y Palermo (2,6%).

Precios en baja

A pesar del crecimiento del mercado de garajes en las tres capitales, se observa una tendencia a la baja en los precios de alquiler en dólares de estos inmuebles. Esta situación está asociada a la depreciación de las monedas locales frente a la moneda estadounidense, la situación económica de 2019 marcada por la ralentización y también por una creciente tendencia al aumento en la oferta que hace que los precios tiendan a descender, según Mercado Libre.

En términos de precio, el barrio de Núñez (Buenos Aires) lidera el ranking de los barrios más caros de la región para los garajes con un valor promedio de US$ 29.535 para el último trimestre de 2019. A este le siguen Palermo (Buenos Aires) con US$ 27.960 y Santiago Centro (Santiago de Chile) con US$ 27.643.

Por otro lado, entre los más baratos aparecen Ñuñoa (Santiago de Chile) con US$ 13.980, Centro en Montevideo con US$ 15.149 y Vitacura (Santiago de Chile) con US$ 18.063.

Por último, en valores de alquiler, Santiago Centro resultó ser el sector más caro entre los tres países comparados, con un valor promedio mensual de US$ 97, seguidos por Punta Carretas en Montevideo con US$ 94 y Providencia en Chile con US$ 92.

En la otra vereda, los barrios más baratos se concentraron en Buenos Aires, motivado en gran parte por el factor cambiario. Boedo tiene el valor más bajo junto a San Cristóbal y Monserrat con un costo de US$ 48, US$ 49 y US$ 50, respectivamente.

Los barrios más pedidos en Montevideo

A nivel local, la oferta y demanda de garajes de Montevideo tuvo un incremento del 13% en 2019. Los barrios más requeridos son Pocitos, Centro y Cordón. No obstante, aparecen otras zonas como Punta Carretas que tuvo uno de los crecimientos anuales más altos junto a Pocitos con un 91,2%.

En términos de rentabilidad, lidera el ranking Centro con el 6,6%, seguido por Pocitos y Cordón con el 5,4% y 5,1%, respectivamente.

¿Qué pasa en el resto de la región?

Argentina

En la ciudad de Buenos Aires los valores son muy dispares: registra los precios de la región más caros para la venta y más baratos para el alquiler. Por un lado, Núñez y Palermo son los barrios porteño más caro para la venta de garajes con un valor promedio de US$ 29.535 y US$ 27.960 respectivamente. A sí mismo, los precios de alquiler mensual más barato de la región son de US$ 48, US$ 49 y US$ 50 en Boedo, San Cristóbal y Monserrat respectivamente.

La oferta en Argentina creció un 20% interanual. Belgrano, Palermo y San Nicolás ocupan el podio de barrios con más ofertados. En relación a la demanda, Palermo es la zona más buscada por los usuarios, seguido por Belgrano y Villa Urquiza. Sin embargo, Villa Devoto y Villa del Parque, fueron los barrios que mostraron el mayor crecimiento de búsqueda interanual, con un incremento del 98,8% y del 95,8%, respectivamente.

Si hablamos de rentabilidad en CABA, el podio es liderado por Flores con un 3,3% seguido por Balvanera y San Nicolás con un retorno del 3,1%.

En términos de precios en dólares, hay una tendencia a la baja tanto para alquiler como para la venta. En promedio el precio de alquileres de garajes durante 2019, tuvo una variación negativa del 21% , mientras que para la venta la variación fue del 5,2%.

Chile

En Chile la oferta tuvo un crecimiento del 40%, ubicándose en el podio entre los países con mayor exposición de garajes. A nivel de comunas, los que tienen mayor oferta y demanda son Santiago Centro, Las Condes y Providencia. En el último año, comenzó a incrementarse la demanda de otros mercados emergentes como San Miguel y Ñuñoa.

Entre los barrios más rentables se encuentra Vitacura, seguido por Ñuñoa y Las Condes, con una rentabilidad del 6%, 5,8% y 5,7% respectivamente. En términos de precios, si se toma en cuenta el promedio ponderado simple en las comunas analizadas, hay una tendencia a la baja tanto para alquiler como para la venta. En promedio el precio de alquileres de garajes durante 2019, tuvo una variación del 9,2% negativo, mientras que para la venta la variación fue del 8,4%.