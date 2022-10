En Río Negro se pagaron US$ 5.160 por un toro Senepol

En una jornada de ventas “muy ágiles” Indarte y Cía vendió 49 toros de la cabaña El Cerro, a un promedio de US$ 2.990, informó a El Observador Juan Pablo Gutiérrez, integrante de la firma, quien comentó que hubo puja en todos los lotes, que se vendieron en su totalidad en poco más de una hora.

El escritorio dispersó reproductores de las razas Senepol, Angus colorado y Senangus en la cabaña, ubicada en Río Negro.

Los toros se vendieron en la cabaña, ubicada en Río Negro.

Previo a la comercialización el ingeniero Álvaro Simeone brindó una charla en la que actualizó datos sobre la raza Senepol y en la que mostró datos de eficiencia de conversión de toros que fueron evaluados en una prueba de comportamiento.

Previo a la venta hubo una charla técnica.

Se colocaron cuatro Senepol a US$ 4.010, el precio máximo pagado por estos toros fue de US$ 5.160. También cuatro Angus colorados, que se valorizaron a US$ 3.580, con un máximo de US$ 4.200; y 39 Senangus, toros que promediaron US$ 2.790 e hicieron un máximo de US$ 3.360.

En esta oportunidad participaron también las cabañas invitadas La Palabra y Villa Haydee.

El escritorio operó con financiación propia, con un plazo de 180 días libres y un descuento del 6% por pagos al contado.

