En vivo: Olesker dice que "la mitad de las muertes en Uruguay fueron evitables"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, están en el Parlamento donde esta mañana empezó la interpelación que encabeza el senador frenteamplista Daniel Olesker.

El legislador está haciendo un repaso de las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la crisis ocasionada por el covid-19, así como también de las que sugirió la oposición –en línea con el Grupo Asesor Científico Honorario– y no fueron tomadas.

Los ministros, cuestionados por la oposición –que evalúa gran parte de la gestión sanitaria como insatisfactoria–, son interrogados por el manejo de la estrategia sanitaria entre entre marzo y junio, los meses más agitados de la epidemia en Uruguay. La instancia se desarrolla en momentos donde la curva de contagios consiguió achatarse y el país va camino a desprenderse de ese curso que lo mantuvo en los primeros puestos de los países más afectados en todo el mundo.

10.40 Olesker cuestiona las "malas decisiones políticas" del gobierno y hace una puesta a punto de cuánto dinero recibieron los hogares

A 15 meses de iniciada la pandemia, Olesker hizo un repaso de las dificultades sanitarias que atravesó el gobierno durante los últimos meses y comparó ese lapso al mismo período de 2020. Dijo que en ese entonces, amparado en un "sistema de salud y protección social potente", la epidemia se mantuvo bajo control, en parte por algunas decisiones, y en buena medida porque "la gente tenía espalda para cubrirse. Por eso, cree, se aceptó el concepto de la "no movilidad".

Sin embargo, desde noviembre a la fecha señaló que el transcurso cambió por "malas decisiones políticas", pese a las advertencias de la comunidad científica. "Estábamos en un promedio de 578 casos diarios y la comunidad alertó que había que volver a los 200. (...) No se escuchó y eso tuvo como resultado la tragedia".

"No hay forma de no catalogar de tragedia una etapa en la que en promedio se infectaron 24.390 personas, que los casos diarios de marzo a junio estaban en 2.482 y que llegamos a 5.700 fallecidos", dijo y planteó que en términos económicos, aunque visualizó una sola etapa a lo largo del último año y medio, también hubo dificultades que repercutieron en la "desigualdad, pobreza, caída de los ingresos y enriquecimiento de los grandes".

Diego Battiste

Los ministros son interpelados por la estrategia adoptada para combatir la crisis sanitaria

"En 10 meses, se gastaron US$ 47 millones por mes. A cada hogar le llegaron $1500", sostuvo. "El Instituto de Economía de la Udelar dijo en mayo (de 2020) que si no se aplicaban medidas de contención y de protección iban a haber 100 mil pobres más. Tuvieron la certeza y la rigurosidad académica. Hoy tenemos 100 mil pobres más, ¿y sabén cuánto costaba eso? 0,5% del PBI, eso era lo que costaba la transferencia que mitigaba la pobreza. (...) ¿Hay conformidad con lo que se gastó en las transferencias monetarias? Tomando en cuenta los US$ 471 millones y solamente asignaciones familiares, tarjetas y canastas y dividido por 900 mil hogares nos da $1500 por mes y por persona. ¿Alguien cree que eso pudo haber resuelto la crisis económica en la que el país empezó a estar en abril del año pasado?, añadió.

Y apuntó: "Decimos que estamos ante una tragedia económica, social y sanitaria. No para todos, el 1% y 5% más rico crecieron en sus ingresos. Las exportaciones crecieron un 32% respecto a 2020 y 18% respecto a 2019. (...) Esperemos que el gobierno no cometa la ilegalidad de permitir pagar salarios por debajo del laudo, pero lo piden los empresarios".

10.53 Buscan respuestas de Arbeleche y Salinas ante "muertes evitables" y "correlación directa" entre casos y aumento de la movilidad

El senador Olesker preguntó a los ministros si reconocían una "correlación directa" entre la movilidad y los contagios durante marzo, ahondó en las medidas sugeridas por el GACH que no fueron tomadas e indagó en si desde el gobierno consideraron "mesetear" los casos en 2.000 durante abril. Además, basado en lo que llamó "muertes evitables", prosiguió preguntando por la pérdida del nexo epidemiológico, la suspensión del Día de la Madre en 2020 y no en 2021, el conteo de los test de antígenos en el reporte diario de tests y la baja de los testeos durante la última semana.

Diego Battiste

Daniel Salinas y Azucena Arbeleche en el Parlamento

En los siguientes puntos, apuntó a Salinas e interrogó por los "retrasos de 30 a 40 mil cirugías" en Uruguay y la "falta" de estudios sobre las eventuales "secuelas" de quienes padecieron covid. También cuestionó la "única apuesta" al mecanismo Covax antes de que el gobierno adquiriera su primer lote de vacunas en febrero y el rechazo al contrato de la farmacéutica Pfizer el pasado 20 de noviembre.

"Si se hubiera empezado a vacunar el 15 de enero, tendríamos muchos menos contagios y fallecidos. Fue un error enorme haber empezado tardíamente la vacunación", manifestó.

"Si en abril hubiera habido una política fuerte, estricta, de reducción de movilidad se hubieran evitado en el orden de las 2.500 y 3.000 muertes evitables, la mitad de las personas que fallecieron. (...) La mitad de las muertes en Uruguay fueron evitables si se hubieron tomado medidas de reducción de la movilidad como sugería la comunidad científica", continuó.