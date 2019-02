En vivo: Vázquez defiende la instalación de UPM ante críticas de contaminación

Esta nota se actualizará constantemente. Refresque la página para ver las últimas novedades.

Una maestra y la nueva directora de Pueblo Centenario protestaron porque la mayoría de los salones de la escuela se llueve. Además la sala de videoconferencias chorrea agua arriba de los televisores. Las autoridades de la educación le pidieron que "coordinen" y que "conversen" para arreglar esos problemas.

"El tren se va a instalar", dijo el presidente. Pero también realizó otro anuncio: "La cota 81 en este gobierno no se va a tocar", dijo el presidente. Aseguró así que el proyecto de UTE

"Se dicen que se le da beneficios fiscales. Son los mismos beneficios que tienen todas empresas. A diferente escala", dijo Vázquez. Y le dio la palabra a Astori: "No hay un solo instrumento de estímulo a UPM al que no tenga acceso la producción uruguaya", dijo el ministro de Economía.

Vázquez agregó que se reunió la semana pasada con el principal de UPM. "Acá no hay nada que ocultar. Entiendo las inquietudes, pero lo vamos a seguir analizando", agregó. "Si instalada UPM 2 contamina, la vamos a cerrar. Porque para nosotros lo primero es la salud de la gente", dijo Vázquez.

"Es cierto que El Río Negro está contaminado. Pero UPM no está instalada, no tiene nada que ver", dijo. El presidente aseguró que la contaminación viene río arriba y también por la producción ganadera y agrícola.

El presidente Tabaré Vázquez le contestó al manifestante. Dijo que esto de UPM no es nuevo porque en Uruguay hay experiencia. "Es de 13 y 10 años, en dos plantas muy grandes de producción de pasta de celulosa", dijo Vázquez. "Recuerdo los argumentos que se esgrimieron en su momento, de las personas que bien intencionadamente tienen preocupaciones", dijo. "Recuerdo que decían iban a nacer niños con dos cabezas, que iba a aumentar los casos de leucemia", agregó. "Pasaron 13 años y la incidencia de cáncer en la región sigue siendo la misma y yo no conozco hasta el momento que hayan niños con dos cabezas", dijo el presidente. "Esta planta que se va a instalar aún tiene tecnología mejorada que aquella de allá".

El primer habitante que tomó la palabra, que dijo ser votante del Frente Amplio, cuestionó la calidad del río y dijo que la instalación de la planta dañará más al río. Pidió además renegociar el contrato con la planta. Además cuestionó la idea de que la pastera generará puestos de trabajo. Agregó que en la localidad se necesitan puestos más estables.

El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció un aporte adicional al Fondo Nacional de Recursos por US$ 40 millones.

Vázquez se refirió al asunto de los medicamentos que financia el Fondo Nacional de Recursos y también a los que rechaza. "El Fondo Nacional de Recursos es algo de lo que los uruguayos nos deberíamos sentir tremendamente orgulloso. Me sobran los dedos de la mano para nombrar países que tengan un fondo que aporte gratuitamente para tratamientos de medicamentos caros que el sistema mutual o ASSE no pueden pagar porque sería muy oneroso. Todos los uruguayos aportan dinero para este fondo de recursos para que se pueda, en lo posible, darle tratamiento a la población que no lo puede pagar. A veces se le pide al FNR medicamentos que uno se entera que existen y a veces se piden algunos que no son lo más adecuados, pero que en la desesperación se pide", dijo el presidente.

El ministro Danilo Astori presenta proyecto de ley sobre monopolio del juego.

El presidente destaca que estos encuentros de reuniones con los vecinos tiene muchos logros concretos. Recordó que en una de estas reuniones le plantearon los problemas de los cincuentones, el gobierno lo estudió y luego envió un proyecto de ley al Parlamento para permitir a algunas personas salir de las AFAP. Dijo que el gobierno está con los oídos atentos y ante reclamos de vecinos le busca solución. "A veces se puede, a veces no se puede", agregó.

Vázquez abrió el Consejo de Ministros, destacando, de la misma manera que lo hace en cada visita al interior, destacando que la realidad del país está ahí y no en los titulares de prensa.

8.45 - La exministra de Industria y precandidata del Frente Amplio llegó temprano al gimnasio en el que se desarrolla el Consejo de Ministros.

8.40 - El presidente Tabaré Vázquez encabeza desde las 9 de la mañana la reunión con sus ministros en Durazno y será abierta al público. Es el primer Consejo de Ministros abierto de 2019.

La reunión se realiza en Pueblo Centenario, el lugar en el que UPM tiene previsto instalar su segunda planta de celulosa. Los ministros están en el lugar desde este domingo, donde mantuvieron audiencias con la sociedad civil en la capital departamental, donde el tema UPM estuvo presente.

El ministro de Transporte, Víctor Rossi recibió entre otros a un grupo de cooperativistas que le plantearon su rechazo a que se expropien algunos predios por el pasaje del Ferrocarril Central, algo que se comprometió a estudiar. Rossi reconoció las “dificultades” que existen en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) respecto a la habilitación ambiental que necesita el consorcio Vía Central para comenzar a reparar los 273 kilómetros de vías férreas que unen Montevideo con Paso de los Toros y dijo que no había hablado con la ministra Eneida de León para no ponerle “presión” pero que confiaba en que iba a buscar “la mejor solución” para poner fin al conflicto que mantiene con los funcionarios. El objetivo de Rossi –y del presidente Tabaré Vázquez- era que la obra estuviera en funcionamiento a fines de enero, pero las habilitaciones ambientales están trancadas en la Dinama. “Si los permisos estuvieran mejor, pero no va a significar eso una causal de retraso”, agregó.

De León se refirió por primera vez al conflicto y aunque dijo que no quería polemizar por los “medios”, rechazó que el diálogo con el sindicato Afumvotma estuviera cortado como dice el gremio y señaló que desde mayo de 2018 que han sido citados para reunirse con uno de sus asesores. La ministra dijo que los estudios de impacto ambiental de la Dinama “están terminados” y que “cinco o seis funcionarios” no van a hacer fracasar las negociaciones con UPM. “Hay un acuerdo firmado con la empresa. Pensamos que el conflicto había finalizado pero resurgió. Esto se tiene que resolver a corto plazo”, dijo sin adelantar una fecha.