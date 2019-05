Enciso: "Ser senador es menos estresante y complejo que ser intendente"

Al intendente de Florida, Carlos Enciso, le queda poco tiempo al frente de la comuna porque renunciará a su cargo para dedicarse de lleno a la campaña electoral para la que formó la agrupación Dale, por la que pretende ser senador. Enciso resolvió que el apoyo al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou debía ser a través de un nuevo grupo porque “el partido siempre comprimía en grandes listas al Senado con la famosa muletilla de tener un diputado más” y no había “cabida” en esas grandes listas para sectores pequeños. Para Enciso, Dale llegó para darle lugar a dirigentes que vienen de otros partidos que, entiende, en el resto de las agrupaciones no iban a tener un lugar.

El intendente –que está bajo licencia sin goce de sueldo- considera que ser senador “es menos estresante y complejo que un cargo de intendente, que pasa todo el tiempo trabajando” y considera que luego del “efecto Juan Sartori” para ser candidato a presidente “se deberían tener una mínima cantidad de convencionales y representación parlamentaria”.

¿Qué implica sacar una nueva agrupación teniendo en cuenta la competencia electoral actual?

Hay que romper el prejuicio de que cuando se saca una lista es para buscar un lugar y negociar después de la interna en las corrientes más fuertes. El otro desafío es estructural porque hay que armar una agrupación nacional. Hoy estamos en unas 40 listas nacionales para la convención nacional en los 19 departamentos del país. Hubo vaivenes, idas y vueltas de gente pero se consolidó. Y por último debemos apelar a una buena votación en la interna, a candidatos a diputados y una corriente nacional que tenga la posibilidad de competir en octubre al Senado, incorporar temas y tener la razón de ser en función de la temática. Hay una impronta que tenemos por ser gobierno desde hace nueve años en Florida.

Es decir, tomar lo departamental para utilizarlo pensando en una campaña hacia lo nacional.

Ha habido un esfuerzo muy grande de técnicos, un programa tal vez como nunca en propuestas y Luis (Lacalle Pou) tiene claro el rumbo en general. En lo particular podemos poner acento y proponer algunas cuestiones, desde el manejo de la energía como factor de desarrollo productivo hasta el tema de la ausencia del Estado en localidades chicas. Hay un retiro de los servicios que le pega a la calidad de vida de la gente. Hay una ausencia de servicios, desde el Brou hasta otros organismos. Aquello del país de primera no lo vemos. Hay complementos que vemos desde la gestión municipal que podemos aportar al nacional.

Habla mucho de su rol en un gobierno departamental y es el mismo argumento que usan mucho los intendentes que conformaron el sector Mejor País. ¿Pensó en sumarse?

Algunos colegas pensaron que yo podía acompañarlos pero yo estoy con Luis desde 2012. Cuando muchos de los que hoy están con Luis no estaban, yo ya estaba. Bienvenido para el partido la voluntad de salir a competir pero yo sigo con Luis.

Pesó mucho la fidelidad con Lacalle Pou para que no se fuera.

La fidelidad, ser coherente y mi lealtad política que va por encima de posibles posicionamientos.

¿Le parece viable un proyecto político como el que proponen los intendentes?

El peso de ellos y de nosotros va en función de una base buena que se tenga en la interna. La interna ordena y manda después cómo es la fuerza y el peso de todos los actores hacia octubre.

¿A ustedes los ordena cómo vote cada lista?

Hay una competencia en Todos de cuatro sectores y después uno de los motivos de cuando largamos Dale era abrir la cancha. El partido siempre comprimía en grandes listas al Senado con la famosa muletilla de tener un diputado más. ¿El tema es ganar la Presidencia o tener la bancada más grande? ¿Es poner toda la carne en el asador o quedarnos en la especulación de tener una gran lista para ver en qué lugar vamos?

¿El Partido Nacional perdió un poco el foco en ese sentido?

En las últimas elecciones hubo grandes listas al Senado. Yo iba segundo y no me puedo quejar pero yo mismo razoné que hay mucha gente que viene del Frente Amplio, colorados, dirigentes veteranos, jóvenes, sectores sociales que no podrían sacar listas porque no tienen mucha cabida en las grandes listas. Es gente que hoy tiene un espacio, que saca su lista ahora y que ojalá pueda competir en octubre. Toda esa sumatoria va a competir con una estrategia electoral con la que el Frente Amplio ha sido muy virtuoso que es tener diez u 11 listas al Senado en octubre con grandes contradicciones, donde los diputados en algunos departamentos no se saben ni el nombre pero van a atrás de un sector u otro. En ese rastrillo electoral que tiene el Frente Amplio nosotros jugamos a la inversa: nos matamos en la interna, abrimos listas por todos lados y después se comprime a la mínima expresión en candidatos al Senado y a diputados en el país. La de Dale es una lógica al revés.

¿Es más difícil ser senador que intendente?

Es otra lógica, ser senador es más impersonal. Es menos estresante y complejo que un cargo de intendente, que pasa todo el tiempo trabajando. No hay nada que le sea ajeno a un gobierno departamental. Si tomás el tema con responsabilidad no hay día libre y no hay horario. En cambio en el Senado hay algunos días de plenario, comisiones de mañana, alguna reunión extraordinaria, un gran receso parlamentario de casi tres meses, por más de que uno haga otras cosas, y es otra lógica. Después de ser intendente con un buen nivel de aprobación, el Parlamento es un cambio de ritmo. En este caso yo voy a la Cámara de Diputados por Florida y hay una construcción de una propuesta al Senado, porque es una caja de resonancia política. Un nuevo sector que tiene que tener representación parlamentaria para crecer y para tener voz y voto.

¿Cómo analiza los fenómenos de outsiders de la política?

El sistema político uruguayo es muy sólido para ser funcional a fenómenos como los que se han dado en el mundo. Lo de Juan Sartori se verá en las urnas. En un futuro creo que para ser candidato a presidente se deberían tener una mínima cantidad de convencionales y representación parlamentaria. Puede haber muchos candidatos de diferentes tenores pero hay cuestiones en un partido que tiene la posibilidad de ser gobierno que no se pueden volver a repetir. Lo de Sartori no deja de ser un efecto novedoso por el despliegue de marketing, porque es alguien que no estaba en Uruguay ni en el tema político y puedo discrepar en algunas cosas pero hay que ser cuidadoso. El partido tiene una posibilidad histórica en un momento muy difícil del país y tiene que tener la capacidad de no dar la sensación de crítica y pelea interna. Por eso algunas cosas me las reservo.

Otro fenómeno es el de la fake news vinculadas a la propaganda política y en las últimas semanas ha tenido entre sus blancos a Lacalle Pou, con la falsificación de su biografía escrita por Esteban Leonís como punto de partida. ¿Qué opina de esa situación?

Cuando son cosas tan burdas, me parece que el emisor de esa propaganda se vuelve un boomerang. Nadie se atribuye autoría y por eso no se puede acusar a nadie pero para hacer eso es claro que es gente de muchos recursos. Yo me pregunto si es funcional a una interna de un partido o es funcional al Frente Amplio para octubre.