Entre el calor y el mal tiempo, una lista de actividades para agendar la semana que viene

Cine

Sonic: la película

Película de animación para niños dirigida por Jeff Fowler (Gopher Broke), con James Marsden y Jim Carrey. Sonic, el valiente erizo de los videojuegos de Sega, vivirá aventuras increíbles junto a su amigo humano, el policía Tom Wachowski. Sonic y Tom unirán fuerzas para tratar de detener al malvado Dr. Robotnik, que quiere atrapar a Sonic para usar sus poderes para dominar el mundo. Se estrena el jueves.

Cine gratis y de calidad en la Sala Zitarrosa

La Sala Zitarrosa comienza la temporada junto a Montevideo Audiovisual, presentando El Propio Cine, un ciclo de películas uruguayas que por su realización, temática o género, han derribado algunos mitos del cine nacional. Cada jueves de febrero, a la hora 21, un videoclip abrirá la noche que dará paso a una de las películas seleccionadas para este ciclo producido y coproducido por cineastas uruguayos. Programación: jueves 13 de febrero, El campeón del mundo + ¿A dónde ibas? (videoclip – Oro). Jueves 20, En el pozo + Revólveres y rosas (videoclip – Socio). Jueves 27, La noche que no se repite + Horse of fire (videoclip – Sr. La muerte) + Fuck you (videoclip – AFC). La entrada al ciclo es libre y gratuita.

Música

Canelones le pone música y deporte a febrero

Para seguir disfrutando del verano que no terminó llegan a la costa de Canelones una gran cantidad de actividades para disfrutar con amigos o en familia. Este sábado 8 de febrero, desde la hora 17 y con entrada libre, se desarollará el Costa Reggae en su 12ª edición, en el Parque Roosevelt. El mismo día, pero a la hora 21.30, se presenta en vivo la popular banda uruguaya No te va gustar, que toca en el Club Los Titanes La Tuna, contando la organización con servicio de transporte al finalizar el espectáculo de la banda. Entradas a la venta en la red Abitab. El domingo 9, desde la hora 21, en Atlántida, tendrá lugar el Concurso de Escolas de Samba del Carnaval Canario. Y en materia deportiva, el sábado 8 y domingo 9, en el Country Club de Atlántida, se llevará a cabo el Abierto de Atlántida (Tenis), con dobles de damas, caballeros y mixto, desde la hora 8.30. Más información del torneo de tenis e inscripciones en el teléfono 099232472.

Manuel Carrasco

Dentro de su gira internacional titulada La Cruz del Mapa, vuelve a Uruguay por segunda vez el artista español Manuel Carrasco, que se presenta en vivo en el Auditorio Nacional del Sodre, el martes 11 de febrero, a la hora 21. El exparticipante del concurso televisivo español Operación Triunfo, con ocho discos ya editados, tiene una exitosa carrera internacional que se ha consolidado con el tiempo. Entradas en Tickantel.

Milongas Extremas

El cuarteto de guitarras criollas y voces con espíritu rockero, Milongas Extremas, vuelve a los escenarios con un show dentro del ciclo Música en Patio del Museo, que se desarrolla en el patio exterior del Museo del Carnaval. La banda estará acompañada en escena por la artista Sofía Gabard, que acaba de editar su disco debut: Membrillo del Japón. El concierto es este jueves 13 de febrero, a la hora 21. Entradas a $ 300 en la red Abitab.

La Tabaré festeja 35 años de música

Leonardo Carreño

La popular banda uruguaya de rock La Tabaré celebrará durante todo este año sus 35 años de carrera musical y el puntapié inicial de los festejos, será el próximo sábado 15 de febrero, con un show en Plaza Mateo (Rambla esq. Presidente Wilson), a la hora 20. Fundada por Tabaré Rivero, cantante, compositor, actor, dibujante y docente, la banda fue desde el origen, un bicho raro en la escena local. Diferente a las otras propuestas, el grupo se caracterizó por hacer un cruce de música y teatralidad en varios aspectos: el concepto, la puesta en escena e incluso la declamación. Las entradas para el concierto se consiguen a través de RedTickets. También están disponibles en la disquería Little Butterfly Records (Chaná 2120, Mercado Ferrando).

Guitarras Montevideanas se presenta en el Teatro Solís

Dentro del ciclo Lunfarda, que lleva adelante el Teatro Solís, destaca la presentanción en vivo, este próximo jueves 13 de febrero, a la hora 21, del conjunto musical Guitarras Montevideanas. El grupo surge de la unión de varias generaciones de guitarristas, desde músicos que tocaron con Alfredo Zitarrosa hasta nombres más asociados a la escena rockera y candombera, como Nicolás Ibarburu. El espectáculo de los diez guitarristas juntos en escena, provoca un gran impacto visual y musical. De comienzo a fin, se repasa la historia de la guitarra popular en Uruguay y se evocan figuras como Carlos Gardel, Amalia de la Vega, Alberto Mastra, Mario Nuñez o Alfredo Zitarrosa, entre otros artistas.Entradas a la venta en Tickantel y boletería.

Teatro

Contra los prejuicios

Durante los próximos fines de semana de febrero se puede ver la obra de teatro El padre, de Florian Zeller, que dirigida por Héctor Guido y con un elenco encabezado por Julio Calcagno, se presenta los sábados a la hora 21.30 y los domingos a las 20, en el teatro El Galpón. Se trata de una historia que desde la ternura y el humor, reflexiona sobre el tema del envejecimiento y la búsqueda de la verdad. Las situaciones ambiguas y las réplicas mordaces, despiertan la sonrisa. Entradas en Tickantel: $ 500.