Entre espera y desvío por África, los costos millonarios del bloqueo del Canal de Suez, la suba del petróleo y por qué Rusia aprovecha

Con el bloqueo del tráfico en el Canal de Suez por un portacontenedores, son más de 200 barcos con miles de millones de dólares de mercancías los que se quedaron también varados, pero las consecuencias económicas exactas dependerán de la duración de la parálisis.

El bloqueo "no podía caer en un peor momento para el canal más utilizado" del mundo, en plena pandemia del coronavirus, comentó Jonathan Owens, experto en logística de la University of Salford Business School.

El valor total de los bienes bloqueados o que deben emprender otra ruta difiere según las informaciones: de US$ 3.000 millones diarios según Jonathan Owens, a US$ 9.600 millones según Lloyd's List, revista británica sobre el transporte marítimo.

"Dada la gran cifra de partes afectadas por la situación, directa e indirectamente, es imposible a este nivel cuantificar el valor de las mercancías" retrasadas, considera Daniel Harlid, analista para Moody's.

Bloqueo no significa automáticamente pérdida, dice a la AFP Jai Sharma, abogado especializado en el transporte marítimo para el gabinete Clyde and Co.

Aunque es posible calcular los miles de millones de dólares de las mercancías retrasadas, el impacto para las empresas y las posibles reacciones en cadena no pueden aún ser cuantificadas y dependerán de las reservas de que dispongan.

Para el sector petrolero, el problema sería menos duro, pues solo 1.740 millones de barriles transitan diariamente por el canal. El poco petróleo del Golfo que se destina a Europa pasa en un 80% por el oleoducto Sumed, dijo Paola Rodríguez Masiu, de Rystad Energy. Y el ducto tiene además capacidad disponible.

Ahora los operadores están enfrentados al dilema de esperar la reapertura del canal, o perder una semana o diez días para hacer el desvío por África pasando el cabo de Buena Esperanza.

Es lo que el gigante de transporte marítimo Maersk y el alemán Hapag-Lloyd planean hacer.

Tal desvío puede cifrarse en centenares de miles de dólares por barco, o sea un sobrecosto de entre 15 y 20%, cifró para la AFP Plamen Natzkoff, analista de VesselsValue.

Y esto teniendo en cuenta que la gran mayoría de los trayectos, hasta 90%, no están asegurados contra los retrasos, subraya Lloyd's List. Citando observadores, la revista indica que es necesario esperar muchos litigios para determinar quién pagará.

Sobre las operaciones de desbloqueo del barco, la factura será grande, de "varios millones" de dólares, según Jai Sharma, especialmente si es necesario descargar una parte de la carga.

Sin embargo, "las pólizas de seguro de los transportadores de mercancías son por lo regular suscritas por varios aseguradores, a veces extranjeros, de manera que las pérdidas serán compartidas entre las compañías de seguros", subraya Soichiro Makimoto, analista de Moody's.

Rusia aprovecha y se jacta de sus ventajas

Frente a un tráfico paralizado en el Canal de Suez, Rusia se jacta de las ventajas de su "Ruta Marítima del Norte" que desarrolla en el Ártico, con la ayuda del calentamiento global, destacando sus ambiciones.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho del Gran Norte una prioridad estratégica, desarrollando allí infraestructuras mineras, petroleras, gasísticas y militares.

Moscú avanza, a medida que la banquisa retrocede por los efectos del calentamiento climático del planeta, en la implementación de una vía comercial que una de manera segura Europa y Asia, para competir así directamente con el Canal de Suez, que acoge un 10% del flete marítimo mundial.

El bloqueo de la vía egipcia por un gigantesco buque condujo a los responsables rusos a destacar sus ambiciones árticas, muy criticadas por los defensores del medio ambiente como amenaza adicional para el clima.

"El incidente del Canal de Suez puso de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando rutas alternativas, comenzando por la Ruta Marítima del Norte", dijo Nikolai Korshunov, responsable de cooperación internacional en el Ártico para la cancillería rusa, citado por la agencia de prensa Interfax.

Korshunov abogó por "reflexionar sobre la diversificación de las vías marítimas estratégicas", cuando la vía ártica, también llamada Paso del Noreste, es más difícil para la navegación pero más corta que la de Suez.

- 80 millones de toneladas -

Aunque el cambio climático hace el proyecto más realista, este es muy costoso y aun no es practicable para barcos comerciales clásicos.

Pero Rusia, a través de su gigante nuclear Rosatom, posee una flota de rompehielos a propulsión nuclear encargados de acompañar y ayudar los barcos a franquear estas zonas.

Si esta ruta se convierte en la más utilizada, esto podría revolucionar el flete mundial recortando el trayecto Asia-Europa en 15 días.

El grupo privado Novatek es uno de los principales actores de esta estrategia desde la puesta en marcha, a fines de 2017, de su gigantesca fábrica de gas natural licuado (GNL) con el francés Total en Sabetta (península de Yamal).

Este invierno boreal, se logró un nuevo récord: barcos de Novatek lograron recorrer esta ruta sin asistencia en enero.

En 2020, barcos chinos efectuaron ocho idas y vueltas y transportaron 163.700 toneladas de flete, según la agencia RIA, que cita a Rosatom.

El volumen total de flete a lo largo de la Ruta Marítima del Norte era de 32,97 millones de toneladas en 2020. Cerca de 1,5 millones de toneladas más que en 2019.

El gobierno ruso se fijó como objetivo aumentar el volumen de tráfico a lo largo de esa ruta a 80 millones de toneladas para 2024. El GNL figurará en primer lugar.

- Permafrost y submarinos -

La evolución climática parece actuar a favor de la estrategia rusa.

La agencia meteorológica Rosguidromet reveló en un informe el jueves que Rusia registró un récord de calor para el año 2020 y un retroceso histórico de la banquisa de verano en la ruta marítima del norte.

Comparado con los años 1980, la superficie del hielo allí es "5 a 7 veces menor", subrayó la agencia, y "en 2020 la superficie de cobertura de hielo en septiembre alcanzó un récord a la baja con 26.000 km2".

Pero el cambio climático no deja de ser un riesgo para los intereses rusos.

El deshielo del permafrost amenaza a las infraestructuras estratégicas y puede además liberar volúmenes de metano y de CO2 en la atmósfera, lo que puede agravar el cambio climático.

Las catástrofes naturales --incendios, inundaciones, llegada de especies invasoras-- también están aumentando. En el plano militar, Rusia muestra también ambiciones frente a sus vecinos norteamericanos y europeos de la región.

El viernes, Putin se vanaglorió de su marina, que realiza maniobras con tres submarinos que perforaron simultáneamente la banquisa y luego hicieron disparos de torpedos.

El presidente ruso ordenó "continuar las expediciones árticas complejas para estudiar y desarrollar el Gran Norte con el objetivo de garantizar la seguridad militar de Rusia".

Precios del crudo al alza

Los precios del petróleo tuvieron una fuerte suba este viernes luego de que fracasara un intento para retirar el portacontenedores que bloquea el Canal de Suez. El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo cerró en alza de 4,23% en Londres, a US$ 64,57. En tanto, en Nueva York el barril de WTI para igual entrega ganó 4,11%, a US$ 60,97.

El primer intento para reflotar el buque portacontenedores de 400 metros de eslora encallado hace cuatro días en el Canal de Suez fracasó el viernes, por lo que esta crucial vía sigue bloqueada, afectando al flete entre Asia y Europa.

A pesar de esto, la suba del precio se vio contenida por "las perspectivas de la demanda, afectada por nuevos confinamientos en Europa", destacó Melinda Eardson, analista de Oanda.

