Entre juicios de valor y la vuelta de los números: cómo evalúan a los estudiantes

Esforzarse por obtener un “Sote” en la escuela, o aspirar a sacarse un 12 en el escrito de Idioma Español, o estar por encima del 6 para no tenerlo bajo. La tradicional calificación de los estudiantes en los distintos niveles de enseñanza se ha visto trastocada por la emergencia sanitaria con una presencialidad interrumpida por varios meses y desafíos diversos en los centros educativos.

¿Cómo se está evaluando en tiempos de pandemia? Al funcionar desde la virtualidad, las escuelas, liceos y UTU pasaron a ofrecer valoraciones cualitativas del desempeño de los estudiantes mediante juicios conceptuales.

No obstante, después del 30 de junio -una vez completado el reintegro a la presencialidad de todos los centros educativos del país- el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) habilitó a que los docentes “califiquen numéricamente”. Su director Juan Pereyra señaló a El Observador “es muy pronto” para hacer alguna apreciación sobre el desempeño de los estudiantes de UTU, siendo que “ la mayor parte de los cursos presenciales llevan un mes y poquito”, y que el nivel de asistencia ronda el 60%.

Por su parte, el Consejo de Educación Secundaria (CES) aprobó la semana pasada una circular en que se admite “acompañar los juicios valorativos con calificaciones numéricas”. Para ello los docentes podrán acreditar saberes cuando “tengan evidencias de los aprendizajes alcanzados”; es decir, que hayan indicios del rendimiento de los estudiantes. A modo de ejemplo, siendo que la asistencia no será obligatoria mientras rija la emergencia, no es posible calificar a quien no esté participando de las dinámicas.

La circular de Secundaria destaca que “la evaluación es una herramienta pedagógica en la que la valoración conceptual, junto con la calificación pertinente, motiva a los estudiantes a seguir aprendiendo”.

Por otro lado, Primaria considera que en este momento “la calificación no es lo importante”. Graciela Fabeyro, directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), dijo a El Observador que habrá que aguardar a que se termine a fin de mes la evaluación llevada a cabo por la directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Adriana Aristimuño.

Esta última consiste en encuestas a docentes sobre cómo se conectaron con el alumnado durante la suspensión de clases presenciales, así como también una prueba online a los estudiantes para evaluar sus aprendizajes. “Hasta que no se termine ese proceso que es muy interesante, no vamos a tener todavía en Primaria posicionamiento”, declaró Fabeyro.

La jerarca resaltó además que “más que un año lectivo, esto va a ser un ciclo, integrando este año con el próximo”.

En el mismo sentido se expresó Adrián Arias, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica, quien indicó que hay una posibilidad de hacer un puente con el 2021, y que “algunos contenidos que pertenecen a este año pasen a estar el año que viene”.

En el caso de los colegios privados católicos, Arias sostiene que la mayoría está calificando numéricamente, atentos también a la circular emitida el 5 de agosto por Secundaria. “Para las próximas calificaciones ya estaríamos con la evaluación clásica”, comentó en diálogo con El Observador.

“En el caso de Primaria es diferente, porque ya muchos colegios no están aplicando la calificación de la escala común, sino que vienen haciendo informes de devolución de procesos”, sostuvo Arias. “Lo que no quita que a fin de año eso, por una cuestión de registro, queda asociada a una calificación. Pero lo que los papás reciben es un informe por área de aprendizaje”, añadió.