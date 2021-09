Entre la LUC y Colonización, el PIT-CNT se mostró en las calles y cuestionó al gobierno

Miles de trabajadores que llegaron desde distintos puntos del país se movilizaron este miércoles hacia el Palacio Legislativo en un nuevo paro de 24 horas convocado por el PIT-CNT. Con el referéndum contra la LUC sobrevolando la movilización y con aspirantes a colonos y trabajadores rurales a caballo, la central sindical realizó una demostración de fuerza contra el gobierno en las calles del Centro y La Aguada.

La movilización de los trabajadores organizados generó la reacción del gobierno, que insistió con que se trataba de un "paro político". "Están en todo su derecho. Simplemente Uruguay necesita trabajar más, necesita esforzarse. Estamos saliendo de una pandemia. Es un paro claramente político. Entre otras cosas, contra la LUC (Ley de Urgente Consideración)", aseguró este miércoles el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante su visita a la Expo Prado.

Desde el PIT-CNT, que fue una de las organizaciones que impulsó la recolección de firmas para habilitar un referéndum que busca derogar 135 artículos de esa ley, le contestaron al presidente y a otros dirigentes oficialistas que se pronunciaron en el mismo sentido en los últimos días.

"Es un paro político, como fueron todos los paros en la historia del movimiento sindical", dijo a El Observador el presidente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), José Olivera, aunque rechazó que fuera un paro partidario. “Hoy paran los trabajadores de todos los partidos”, agregó.

La movilización fue convocada bajo la consigna “Con Artigas, por las grandes mayorías nacionales. Que los más infelices sean los más privilegiados”, y en rechazo “a la rebaja salarial de trabajadores públicos y privados y la aceleración de la entrega de ANTEL, el puerto y ANCAP al gran capital trasnacional”, según dice la página de la central sindical.

Camilo dos Santos

Lucía Topolansky y José Mujica acompañaron la manifestación de este miércoles

Además de las principales figuras del PIT-CNT, los principales dirigentes del Frente Amplio también acompañaron la manifestación, al tiempo que celebraron la convocatoria en declaraciones públicas y sus cuentas de redes sociales.

Por su parte, los senadores frenteamplista de la Comisión de Hacienda abandonaron sobre las 13 horas la sesión de ese cuerpo legislativo para acompañar la manifestación que recorrió avenida del Libertador.

Referéndum

Camilo dos Santos

Miles de trabajadores se congregaron frente al Palacio Legislativo

Mientras la Corte Electoral continúa con el trabajo de validación de firmas, tanto desde el PIT-CNT y el Frente Amplio como desde los partidos oficialistas y el gobierno han comenzado a la campaña de cara a esa instancia que se estima se celebrará entre fines de marzo y principios de abril.

“Es contra la política impulsada en la LUC, es un paro político”, reiteró este miércoles el presidente del PIT-CNT y uno de los nombres que suena para presidir al Frente Amplio, Fernando Pereira.

El sindicalista fue de las principales caras visibles de la campaña de recolección de firmas para llegar a la instancia de referéndum.

Ese referéndum, que estuvo entre los temas que los referentes del PIT-CNT mencionaron para justificar el paro, obliga al gobierno a demorar algunas reformas que tenía previsto para el segundo semestre de este año como la de seguridad social.

La comisión que está trabajando el tema pidió prórroga y, según las estimaciones del gobierno, recién podría enviar el proyecto para la reforma en marzo del año que viene. Eso llegaría en el medio de la campaña por el referéndum por lo que el Poder Ejecutivo entiende que lo mejor es dejarla para después.

Los colonos

Camilo dos Santos

.

En comparación con anteriores, la manifestación tuvo el agregado que se juntó con la movilización de los colonos en rechazo a los cambios al financiamiento del Instituto Nacional de Colonización que están previstos en la Rendición de Cuentas. Mientras que durante la administración anterior el movimiento Un Solo Uruguay tomó la representación del sector rural y se movilizó en diversas oportunidades en contra del gobierno de Tabaré Vázquez, este miércoles los colonos llegaron hasta la capital en rechazo a las medidas del gobierno de Lacalle Pou.

La Rendición de Cuentas prevé que el dinero destinado al organismo, proveniente de la recaudación de dos impuestos, sea otorgado al Ministerio de Vivienda para programas de erradicación de asentamientos. Ese cambio lleva a que el Instituto Nacional de Colonización se quede sin dinero para adquirir nuevos campos y también provocó cruces en el oficialismo, lo que llevó al presidente a salir a trancar con sus socios.

"No se puede estar en la procesión y en la misa"

La reasignación para asentamientos no tiene el respaldo de Cabildo Abierto, que a su vez es el partido de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, esposa de Manini Ríos. Pero tampoco cuenta con apoyo de algunos legisladores del sector Ciudadanos del Partido Colorado y otros del Partido Nacional que por estas horas buscan una solución que permita financiar ambos programas.

Incluso, el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, se trasladó este martes hasta Toledo Chico (Canelones), donde los colonos acamparon previo a su partida hacia Montevideo, y en donde se encontraba, entre otros, el expresidente frenteamplista, José Mujica.

“No creemos que la solución sea sacarle recursos a Colonización”, dijo Manini en rueda de prensa desde Toledo Chico.

Pero el financiamiento de Colonización también generó tensión en el oficialismo, al punto que el presidente enfrentó en público la postura de sus socios.

"Como la plata no abunda, estamos eligiendo beneficiar a los que menos tienen. Y ese dinero que no va a modificar Colonización, que no le va a cambiar el giro de Colonización porque todavía tiene US$15 millones de funcionamiento, va para ahí (por los asentamientos). Se habló con los líderes de los distintos partidos, se habló con la coalición, se votó en Diputados y va a Senadores", dijo Lacalle Pou este miércoles en una rueda de prensa. "Y es bien claro, el que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta esta financiación, porque otra financiación no hay. Y no se puede estar en la procesión y en la misa", agregó.