Entre Macri, Luis Miguel y Suar: así fue la vuelta de Tinelli

"Nuestra manera de devolverles tanto cariño es laburando, llegando al corazón de todas las familias argentinas que nos están viendo; nosotros vamos a ponerle el cuerpo para llevarles un poco de alegría a sus casas, ese es nuestro trabajo". Así empezó Marcelo Tinelli su monólogo de bienvenida durante el estreno de la 29ª temporada de Showmatch (contando a su antecesor Videomatch), que tuvo la espectacularidad de siempre, y una combinación de música, baile, humor y hasta nado sincronizado.

El estreno se demoró hasta setiembre, entre otras razones, por el cambio de productora al que Tinelli se vio forzado luego de la crisis de Ideas del Sur. Por eso creó Laflia, empresa que ahora se encarga del programa junto a la señal argentina del canal 13. A lo largo de la jornada, el conductor hizo referencia a la tardanza, considerando que Showmatch estaba destinado originalmente a estrenarse en abril. Se lo tomó con humor y llegó a debatir con el gerente de programación del canal al aire, Adrián Suar, sobre la posibilidad de pausar el ciclo en diciembre y retomarlo en marzo.

"Volvimos y hay un dólar a 40", dijo también Tinelli en una de las escasas referencias a la coyuntura política, económica y social actual de Argentina, la que se optó por no comentar en exceso para evitar herir a los que se ven afectados por la situación. "Sabemos que son tiempo difíciles, y desde acá vamos a dejar lo mejor de nosotros para hacer un gran programa", afirmó el conductor. De todas formas, la política estuvo algo más presente en el clip de apertura.

Ese espacio comenzó con un segmento en el que los personajes de algunas de las series más destacadas de los últimos meses, doblados por actores, hacían referencia a la vuelta de Tinelli. La serie española La casa de papel fue la primera en aparecer, un fragmento que según el conductor y responsable de Showmatch, podría haber sido eliminado, ya que fue pensado para el estreno de abril, cuando la serie estaba en su pico de popularidad. Por eso fue complementado por otros fragmentos, uno de Stranger Things y otro de la serie sobre Luis Miguel, el fenómeno más reciente de ese formato.

El humorista, actor e imitador Martín Bossi fue la figura de la apertura. Interactuó con Tinelli e interpretó papeles como el del presidente Mauricio Macri y el de su antecesora, Cristina Kirchner, además de personajes del mundo del fútbol, como Lionel Messi, Diego Maradona y Diego Simeone, y también el papa Francisco. Al final, con una aparición de Suar y el productor Pablo Codevilla, todo se reveló como un sueño.

Además de los segmentos grabados también hubo espacio para las actuaciones en vivo. Los cantantes Lourdes Sánchez y Maxi Trusso se encargaron de interpretar tres canciones icónicas de la década de 1980: Safety Dance, Personal Jesus y Don´t You (Forget about me). A ellos los siguieron dos instancias de baile: en primer lugar, Laura Fernández, integrante desde este año del certamen Bailando por un Sueño, realizó una coreografía en un tren del subte de Buenos Aires, y luego la compañía Choque Urbano realizó lo suyo en una plaza del barrio Recoleta.

A continuación, la cantante pop mexicana Sofía Reyes interpretó su hit 1,2,3 dentro de un cubo de pantallas interactivas, y la selección argentina de nado sincronizado realizó una presentación especial para el programa. El elenco de la serie de canal 13 Simona (en la que actúa el uruguayo Agustín Casanova) anticipó su llegada al Luna Park, mientras que la bailarina y actriz Eva de Dominici coreografió algunos de los hits de Luis Miguel, una presencia constante de la noche (a pesar de no estar en persona).

Luego de una presentación de Chano Charpentier y de las bailarinas de Showmatch, el coro Gospel Singers interpretó Twist and Shout, la canción clásica de apertura del programa, momento en el que finalmente Tinelli salió a escena para dar la bienvenida al público. El cierre fue, una vez más, con referencias a Luis Miguel: el niño español que lo interpreta en la serie de Netflix, Izán Llunas, interpretó en vivo algunas de sus canciones, y realizó un dúo con Martín Bossi, este último imitando al cantante mexicano.

A partir de esta noche iniciará Bailando por un Sueño, que con la fecha de finalización prevista para diciembre, puede terminar de forma apresurada, o concluir en 2019.

Mientras que en Argentina el programa fue un éxito de rating, en Uruguay no hay forma de saber qué tanto impacto tuvo, ya que por primera vez en la historia del ciclo, no fue emitido por los canales abiertos locales. El fin del acuerdo entre Teledoce y canal 13 lo apartó de la pantalla, y solo fue posible verlo a través del servicio de cable Cablevisión, que cuenta con El Trece en su grilla, o a través de la aplicación del canal argentino que lo emite en vivo a través de YouTube. De todos modos, hoy ya puede verse en esa plataforma.