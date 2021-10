Entre viajes, permacultura, tecnología e innovación

Aunque es de familia uruguaya, Felipe Filomeno adoptó como propio el acento de Venezuela, la tierra que lo vio crecer. Allí estudió Ingeniería Electrónica en la universidad Simón Bolívar y generó un vínculo especial con la exuberante naturaleza venezolana en los viajes que hacía por el país.

Se especializó en la Lund University de Suecia en diseño de procesos y luego de recibirse, su carrera siguió el camino de los números y los negocios. Trabajó en la tecnológica alemana Siemens en el área de equipos médicos desde Venezuela y Colombia, con capacitaciones en Alemania y luego de tres años decidió armar las valijas e instalarse en Uruguay junto con su familia. Al llegar comenzó a trabajar para la compañía de software Sabre en Zonamerica, hasta que en un momento se puso como meta ir a Nepal a hacer el trekking de Annapurna y eso representó un punto de inflexión en su vida.

Ese viaje inicial, que tenía varias paradas se terminó transformando en una travesía de cinco años que lo llevó a trabajar como voluntario y vivir en diferentes comunidades sustentables. “En mi vida los viajes son una constante”, cuenta Filomeno, quien ha estado en más de 40 países y vivido en Venezuela, Perú, Senegal, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay.

En ese camino se topó con la permacultura, un sistema que intenta imitar los modelos de la naturaleza y coordinar los esfuerzos de todos los individuos en pos de comunidades sostenibles, un marco conceptual que le llama la atención y que ve aplicable a la realidad.

“La permacultura tiene tres principios: ‘care for the earth’, que todas tus acciones contemplen a la naturaleza; ‘care for the people’, que todas tus acciones contemplen el bienestar de las personas; y ‘fair trade’, que todos los intercambios sean justos. Y estos principios van conectados con la idea de triple impacto ambiental, social y económico”, explica en diálogo con Café y Negocios.

A lo largo de esos cinco años de viajes, vivió en comunidades sustentables compuestas por una veintena de personas hasta por decenas de familias, conoció diferentes culturas, vio de primera mano los efectos del calentamiento global en la naturaleza y en personas que tuvieron que desplazarse por ello, conoció iniciativas locales y ayudó con su formación como ingeniero a equipos sumamente creativos a bajar a tierra las ideas que querían implementar. Y pone como ejemplo: “Al llegar a África, como ingeniero iba con la idea de ver dónde colocar una fuente de wifi, pero de repente ves que estás en un campo de refugiados donde el salto de tecnología necesario era la letrina. La herramienta no era una computadora, era un martillo y una pala. Para mí fue un reto increíble”.

Volver al origen

En 2017, por razones familiares regresó a Uruguay y aprovechó esa vuelta a sus raíces para aplicar en lo local lo aprendido en sus viajes. Fue así que se acercó a Sinergia, una empresa-comunidad que trabaja desde la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. “Llegué a un espacio donde las personas estaban considerando el triple impacto, tenían iniciativas y acciones. Quizá en Australia estaba descalzo y acá tenía zapatos, pero las personas tenían la misma actitud, por eso no fue un shock el cambio, pero si un proceso de evolución y adaptación”, señala Filomeno.

Desde su ingreso a Sinergia se desempeña como intraemprendedor, identificando iniciativas y oportunidades de innovación y sustentabilidad dentro de la organización y como referente en el área de Emprendimientos.

Como responsable de Sustentabilidad, será el representante por Sinergia en la edición 2021 del premio Emprendo Sustentable, organizado por El Observador, que premiará a emprendimientos y empresas que tengan un especial foco en la temática.

Como futuro jurado, Filomeno espera encontrarse con propuestas que estén a la vanguardia: “Ya no hablando del triple impacto, sino del cuádruple impacto. En vez de hablar de economía circular, pensar en economía regenerativa. Me gustaría ver emprendimientos que puedan ser medibles, escalables, con enfoque en lo local, inspirados en la naturaleza y que apunten a la sostenibilidad no solo como un tema ambiental, sino como una visión más integral”.

En paralelo a su rol en Sinergia, el ingeniero desarrolla el proyecto Montes de Bolsillo, que fomenta la biodiversidad y forestación en las ciudades, mediante la instalación de montes nativos en espacios privados, tanto en residencias como en empresas. “Hay una acción que podemos tomar como personas hoy mismo que es plantar un árbol”, dice Filomeno. l