Enzo Vogrincic y su molestia con los fans obsesivos: "Roza lo psicópata"

Antes de asistir este domingo a los premios BAFTA en Londres, de los que La sociedad de la nieve se fue con las manos vacías, el actor uruguayo Enzo Vogrincic pasó por el estudio del podcast español La pija y la quinqui, donde habló sobre el filme, pero también reveló algunos detalles que lo han incomodado de la fama que vino acarreada del éxito de la película de Netflix sobre la tragedia de los Andes.

En la charla, el actor que encarna a Numa Turcatti recordó una experiencia que lo sorprendió y lo molestó a partes iguales. "Un día salgo de casa y hay una señora que me dice 'estuve esperando todo el día, mi hija vive enfrente, sabe que vivís acá, y le pedí al portero del edificio de enfrente que me avise cuando salgas para venir y pedirte una foto'", recordó.

"Por favor, en casa no", dijo Vogrincic. "Siempre son amables, pero roza lo psicópata", dijo sobre estos comportamientos.

El intérprete reveló también el contenido de algunos de los mensajes que le envían a través de Instagram. "Recibo cientos y cientos de mensajes, algunos les paso por arriba y otros los respondo, aleatorio. Recibo de todo", afirmó.

Vogrincic dijo que en particular recibe muchos mensajes de menores de edad, dado que el elenco de la película se ha convertido en un grupo de ídolos para el público adolescente, que pasó a seguirlos como a actores de Hollywood o cantantes pop. "Terminame de criar", "Tengo 70% me falta uno de 30" y "Mi padre me da permiso" han sido algunos de los mensajes que recibió.

"Hay uno que...'me gustaría ser bruja y hacerte un hechizo para ser dueño de tu chorizo'. Poético, creativo, me reí. Hay gente muy creativo. Eso no se contesta", agregó el actor.

Vogrincic también dijo que prefiere no responder algunos mensajes para no generar malos entendidos. "El problema es que respondo y al otro día están "hola, ¿cómo estás?" y es difícil llevar adelante amistades con gente que no conozco", comentó.

También manifestó su preocupación por las imágenes de su niñez que han comenzado a circular luego del éxito de la película. "Sacan cosas de abajo de la tierra, cosas mías de niño. No sé si no hay amigos vendiendo información, que encontraron un negocio", dijo a modo de broma. El actor dijo que borró buena parte de lo que tenía publicado en sus redes sociales, pero que igual han aparecido fotos y videos.