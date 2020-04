Érica Rivas no estará en la obra de Casados con hijos y hay acusaciones cruzadas

El retorno de la serie argentina Casados con hijos es un hecho desde hace semanas. El regreso, como obra de teatro, había agotado entradas con antelación, y todo estaba preparado para que el elenco empezara sus ensayos. Pero la pandemia de coronavirus llegó y obligó a postergarla hasta enero de 2021. En el medio se conoció el alejamiento de la actriz Érica Rivas, que encarna a María Elena Fuseneco, pero las razones de su partida no están claras, hay versiones encontradas y acusaciones cruzadas.

La semana pasada se anunció el elenco oficial, que incluye al resto de los protagonistas del programa televisivo que fue un éxito tanto en Argentina como en Uruguay: Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío y Luisana Lopilato volverán a ser la familia Argento, mientras que Marcelo De Bellis será el vecino, Dardo Fuseneco.

De Bellis explicó este lunes en el programa Intrusos algunas de las cuestiones detrás de la salida de su esposa en la ficción. "Me consta que la producción hizo todo lo posible para que Érica esté, pero evidentemente no hicieron todo lo posible que ella quería que hicieran”, dijo el actor en declaraciones recogidas por el portal argentino Infobae.

Rivas publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que asegura que la ausencia se debe a una decisión de la producción de la obra. "Yo no me bajé de Casados con hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada", dijo la actriz en referencia a las primeras versiones de su salida. "Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo".

El actor contó que se ofreció a retirarse de la obra ante la ausencia de Rivas, pero la producción le aseguró que querían contar con él de todas maneras. Y manifestó su tristeza por la falta de la actriz, que aseguró es compartida por los otros cuatro protagonistas. De Bellis afirmó además que las diferencias económicas generaron en parte este desencuentro entre la actriz y la producción.

Pero también, y tal como comentó Rivas en su comunicado, tuvo que ver con el tono de la obra y el tipo de humor que incluye. "Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír", dice la actriz en su mensaje. De Bellis explicó que ese fue otro aspecto clave. "Uno es un actor, pero si uno no está cómodo con el producto o no tiene ganas de hacerlo, simplemente es eso. No tenemos que defender a nadie porque sabemos que se hizo todo para que ella esté. Incluso yo estoy muy triste porque quien más la va a sentir soy yo, Dardo. No va a haber otra María Elena porque Érica es irreemplazable, artística y humanamente. Yo la quiero y admiro muchísimo, pero evidentemente no estaba cómoda. La producción hizo todo, incluso para esperarla; hasta se retrasó la escritura de la comedia porque ella no firmaba".

De todas formas, De Bellis criticó el mensaje de Rivas, ya que considera que los deja mal parados a él y al resto del elenco. "Parece que los demás no tenemos el compromiso que ella tiene y quedamos como que nos importa un bledo el cambio de paradigma".