Escándalo en la villa olímpica: se filtraron fotos de Doncic en una reunión con alcohol

La jugadora española de básquetbol, Cristina Ouviña, publicó fotografías en Instagram de una reunión donde se ve a la estrella de la NBA, Luka Doncic, junto a varios de sus compañeros de la selección de Eslovenia sin tapabocas ni distanciamiento en una habitación de la Villa Olímpica de Tokio.

Debido a la pandemia de covid-19, los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 se realizan sin público y siguiendo un estricto protocolo sanitario.

Las imágenes fueron publicadas el lunes por la noche, luego del triunfo de Eslovenia frente a Argentina por 48 puntos con una actuación fantástica de Doncic.

Captura de Instagram

Doncic y sus compañeros se divierten en la Villa

En las fotos se ve al jugador de NBA y a algunos de sus compañeros jugando a las cartas y con una botella de vodka sobre la mesa. Ouviña no demoró mucho tiempo en borrarlas y este martes publicó un largo texto pidiendo disculpas:

"Me gustaría pedir disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes que publiqué en mis redes sociales, especialmente a los miembros de la delegación de Eslovenia, a los que no me cansaré de pedir disculpas una y otra vez si hace falta. Me equivoqué compartiendo esta parte de mi experiencia olímpica, pero quiero resaltar que todos los atletas que estamos en Tokio somos conscientes de la situación de pandemia en la que vivimos y de que no debemos relacionarnos con nadie ajeno a la gran burbuja de la Villa. Somos los primeros interesados en cuidar nuestra salud y la del resto de los deportistas para poder disfrutar de esta experiencia única al 100%, por lo que, aunque en estas imágenes pudiera parecer lo contrario, pasamos controles continuamente y somos muy respetuosos con los protocolos sanitarios que han sido marcados por el COI y las autoridades japonesas. Me gustaría resaltar que, más allá de los momentos de desconexión y de la ilusión personal de disputar estos Juegos Olímpicos, estoy totalmente centrada en la competición, pensando en el partido contra Serbia y trabajando con mis compañeras para conseguir los objetivos deportivos por los que llevamos tanto tiempo luchando. Con este mensaje, quiero pasar página de esta equivocación y mostrar que mi compromiso con la Selección Española y con el baloncesto son más fuertes que nunca".