Escándalo por los tuits racistas de Trump sobre congresistas demócratas

Las salidas de tono del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvieron a generar polémica en los últimos días después de que aconsejara a varias congresistas demócratas de ascendencia extranjera que volvieran a sus países.

En su primer ataque el domingo, Trump dijo en Twitter que “las representantes demócratas progresistas venían de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos de todo el mundo", y que deberían volver allí.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......

Si bien el mandatario no mencionó nombres, se refería a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez (representante de Nueva York, de origen portorriqueño), Ilhan Omar (de Minnesota, estadounidense nacida en Somalia), Ayanna Pressley (una legisladora negra que representa a Massachusetts) y Rashida Tlaib (de Michigan, de ascendencia palestina).

Las legisladoras, por su parte, no tardaron en responder al mandatario, a quien acusaron de ser racista.

"No se nos acallará", dijo Pressley el lunes, llamando a los estadounidenses a "no morder el anzuelo" ante estos ataques que, según dijo, apuntan a desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

Trump solo busca distraer con este "ataque abiertamente racista", aseguró Omar. "Esa es la agenda de los nacionalistas blancos", agregó.

Tras esas declaraciones, el mandatario negó este martes que sus dichos fueran racistas.

"Estos tuits no eran racistas. No tengo ni un hueso racista en mi cuerpo", señaló Trump en su cuenta de Twitter mientras crece la polémica.

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat.....