Escaso apetito por inversión en pesos en antesala de elecciones

La tendencia al alza del dólar ha sido clara en el mes de octubre. La incertidumbre política y económica que envuelve a Argentina en la previa a las elecciones presidenciales también genera ruido en el mercado de cambio a este lado del charco.

En las últimas semanas, los distintos agentes se han volcado mayormente a la compra del billete verde, mientras el Banco Central (BCU) sigue apostando a intervenir en el mercado para evitar saltos bruscos del tipo de cambio. El mayor apetito por el dólar también se vio reflejado en las licitaciones de letras de regulación monetaria (LRM) en pesos con una demanda muy por debajo de los montos ofrecidos.

Entre lunes y viernes la autoridad monetaria licitó LRM por $ 6.840 millones y recibió demanda de $ 2.212 millones. Finalmente, terminó aceptando un total de $ 1.752 millones. En diálogo con El Observador, Diego Rodríguez de Gastón Bengochea y Cía Corredor de Bolsa señaló que el BCU “no está queriendo convalidar las tasas altas que pretende el mercado para cubrir riesgo de devaluación”.

El miércoles la licitación a 90 días fue declarada desierta. Se ofertaron $ 600 millones, la demanda fue por $ 80 millones y no se colocó monto alguno. Las tasas demandadas por los inversores oscilaron entre 7% y 8,1%.

Un día después el BCU volvió a declarar desierta la licitación a 1 año de plazo. La oferta era de $ 2.400 millones y hubo demanda por $ 151 millones con inversores que pedían tasas entre 9,5% y 10,7%.

Ya la semana anterior se había declarado desierta por segunda vez consecutiva la licitación de pesos a 180 días. La oferta era de $ 1.440 millones y la demanda fue por apenas $ 70 millones con tasas solicitadas de entre 7,5% y 9%. Siete días antes había pasado lo mismo para este plazo cuando se ofertaron $ 1.200 millones, la demanda fue de $ 153 millones y no hubo adjudicaciones. Se pedían tasas de entre 8% y 9%.

En un contexto de fortalecimiento de la divisa estadounidense, el analista de Puente, Felipe Herrán dijo esta semana a El Observador que convalidar tasas mayores para algunos puntos de la curva de LRM podría ayudar a quitar presión sobre el tipo de cambio, aunque el escenario de escaso dinamismo mostrado en el último año por la economía local estaría contrapesando dicha opción de política monetaria.

De todas formas, subrayó que los plazos largos de la curva de LRM han mostrado correcciones próximas a los 50 puntos básicos desde los niveles de julio. Las LRM son instrumentos financieros que emite el BCU con el objetivo de quitar pesos de circulación y así poder controlar la inflación. Por ello, las tasas que paga son siempre mayores al rango inflacionario. La inflación cerró en los 12 meses a setiembre en 7,8%.

Dólar con suba semanal de 0,18%

El dólar cerró la semana con una leve apreciación por una fuerte intervención del BCU en el mercado de cambios, al tiempo que en Argentina la divisa alcanzó nuevo récord y llegó a los 65 pesos. En el último día hábil previo a las elecciones, el dólar cerró en Uruguay a $ 37,438 en el mercado mayorista con un aumento promedio de 0,18% respecto a la semana anterior. La última operación realizada a través de las pantallas de Bevsa fue a $ 37,450.

El BCU tuvo una activa participación durante toda la semana para mantener el dólar a raya. Este viernes colocó reservas por US$ 40,5 millones en el mercado spot dentro de una operativa total por US$ 86,5 millones. En la semana las ventas fueron por US$ 143,5 millones de US$ 276,5 millones operados. En lo que va del mes, la autoridad monetaria se desprendió de US$ 394,5 millones. De esa manera, el billete estadounidense acumula en octubre una apreciación de 1,35%.