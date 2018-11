España - México definen la gran final del Mundial Sub 17

La Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA organizada en Uruguay tendrá este sábado a las 19.00 horas la gran final entre España y México a disputarse en el estadio Charrúa de Montevideo. Las Rojitas, campeonas europeas, llegaron a la competición como una de las selecciones favoritas al título junto a las asiáticas. Con un juego vistoso de tiki taka, como le llaman en aquel país, consiguieron superar la fase de grupos con 7 puntos, luego vencieron por penales a R.D. P de Corea, las vigentes campeonas del mundo, y en semifinales superaron a Nueva Zelanda, la sensación del Mundial. Las dirigidas por Toña Is disputarán su segunda final, en Costa Rica 2014 fueron subcampeonas.



Por su parte, las Adelitas llegaron por primera vez a una definición en un torneo femenino. Sortearon la serie empatando dos partidos y ganando uno. En cuartos de final vencieron a Ghana por penales y en semifinal derrotaron a Canadá. Nicole Pérez es la jugadora que elabora el juego ofensivo. Pero no todo pasa por ella, es un equipo práctico, se defiende muy bien, y contraataca de la misma manera con su principal delantera Alison González que es la carta de gol.



Claudia Pina de España y Nicole Pérez de México son las jugadoras diferentes de ambas selecciones. Capitanas, emblemas y figuras intentarán levantar la segunda copa del mundo que se entregará en Uruguay.



Las entrenadoras también hacen historia

Será el segundo Mundial femenino de cualquier categoría que tendrá en la final dos mujeres entrenadoras. Toña Is (España) y Mónica Vergara (México). El único antecedente fue en Estados Unidos 2003 cuando Alemania, dirigida por Tina Theune, le ganó 2-1 a Suecia, comandada por Marika Domanski Lyfors.

España llega con ventaja

La selección española es la favorita a ganar el torneo, es el conjunto que más goles anotó (13) y el que menos recibió (2). A su vez, viene liderando el trofeo de Fair Play. Españolas y mexicanas se enfrentaron solamente una vez, fue en Jordania 2016, en aquel entonces igualaron 1-1.

De encuentro preliminar, a las 16.00 horas, Nueva Zelanda y Canadá jugarán por el tercer puesto. Un bronce que será inédito ya que ninguna de las dos selecciones habían llegando a esta instancia.

Este es el primer Mundial de la categoría que no tendrá selecciones asiáticas en la final. Hasta el momento cuatro títulos fueron para Asia (R.D.P de Corea 2, Rep. de Corea y Japón) y uno para Europa (Francia).



Al igual que el partido inaugural entre Uruguay y Ghana asistirá el coro de Giraluna, el más grande del Mundo.

Se han disputado 30 partidos hasta el momento. 6 fueron en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, 8 en el estadio Prof. Alberto Suppici de Colonia y el resto se disputaron en el estadio Charrúa de Montevideo. Se llevan anotados 80 goles, Mukarama Abdulai, delantera de Ghana, es la goleadora con 7 anotaciones, le sigue la española Claudia Pina con 5.

Una vez culminado el Mundial antes de la entrega de copa y medallas se entregará el Balón de Oro, Balón de Plata, Balón de Bronce a las jugadoras más destacadas, la Bota de Oro a la goleadora, el Guante de Oro a la mejor arquera y el Fair Play a la selección de mejor juego limpio.