Está en terapia intensiva el expresidente Fernando Lugo tras ser operado de un derrame cerebral

El expresidente paraguayo Fernando Lugo permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado luego del accidente cerebrovascular que sufrió este miércoles y por el cual debió ser sometido anoche a una operación quirúrgica más invasiva que la previsto.

Así lo informó la senadora, médica y exministra de Salud Esperanza Martínez, quien precisó que la intervención finalizó a las cuatro de la madrugada y que durante el procedimiento "se logró drenar el hematoma”. Martínez especificó que Lugo, de 72 años, quedó con “un drenaje” en una sala de terapia intensiva en situación “estable, pero con un pronóstico reservado”.

“Por lo menos se pudo superar la cirugía", dijo la legisladora de izquierda por el Frente Guasú, espacio político que integra Lugo. Jorge Querey, senador y médico personal del expresidente había informado ayer que Lugo iba a ser sometido a un procedimiento para detectar dónde estaba la arteria dañada mediante un catéter y que, una localizado el vaso que sangraba, la idea era caogularlo "desde adentro", sin necesidad de una cirugía.

Martínez explicó que el procedimiento no se pudo hacer porque el catéter se topó con una gran acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro, lo que impidió llegar a su fuente, por lo que fue necesario abrir para operar. "No se pudo terminar el proceso endovascular consistente en realizarlo a través del catéter. Como tenía un hematoma no se pudo llegar a la zona del sangrado", dijo la senadora.

"Entonces el proceso se tuvo que hacer por vía quirúrgica, abrir y hacer un procedimiento invasivo", agregó. Querey dijo ayer que el accidente cerebrovascular parecía de tipo isquémico. Sin embargo, Martínez insinuó hoy que habría sido de tipo hemorrágico, debido al sangrado de una arteria en la que Lugo presenta una malformación adquirida a su paso por el canal del parto.

El procedimiento se realizó en un sanatorio privado de Asunción del Paraguay y, según informaron los medios locales, se espera que en las próximas horas la institución difunda un primer parte médico. Mientras el entorno familiar y político de Lugo espera una evolución favorable, Martínez precisó que Lugo está siendo monitoreado en forma permanente y deslizó que las próximas 24 horas serán cruciales. Simpatizantes del senador y expresidente mantienen una vigilia frente al sanatorio para expresar su apoyo.

Luego fue sacado del Congreso por sus pares y funcionarios en silla de ruedas tras sufrir un cuadro de convulsiones, que luego fue diagnosticó como un accidente cardiovascular. No es el primer problema de salud que sufre. En 2010 le diagnosticaron un linfoma, cáncer del sistema linfático por el que recibió tratamiento en Brasil y del que se recuperó en 2012. El exobispo católico, que gobernó Paraguay entre 2008 y 2012, fue el único político que consiguió terminar con seis décadas de hegemonía del Partido Colorado, antes de ser destituido mediante un controvertido juicio político por mal desempeño en junio de 2012, nueve meses antes de las elecciones presidenciales.