Esta es la película que perturbó a Tarantino y que cree que "ha jodido niños durante décadas"

Quentin Tarantino está en uno de los mejores momentos de su carrera, y esta afirmación es certera incluso cuando su última película se estrenó, ya, hace cuatro años.

El director de Pulp Fiction y y Bastardos sin gloria presentó en 2019 la elogiada Había una vez en Hollywood y desde ese momento se ha dedicado a cranear su último proyecto —con el que abandonará, supuestamente, el cine— y a transitar las aguas de la industria editorial. Porque luego de la novela de Había una vez en Hollywood, que se publicó en 2022, en las últimas semanas se ha encargado de escoltar la llegada a las librerías de su nuevo título: Quentin Tarantino: Cinema Speculation.

Justamente, la gira de presentación de ese libro, que en español publicará Reservoir Books y que debería aterrizar en librerías uruguayas en algún momento de 2023, ha llevado al director a dar una conferencia en un cine de Barcelona en la que, entre otras cosas, reveló cuál es la película que más traumas le ha dejado como espectador.

Si bien el espectáculo —por que ver o escuchar a Tarantino siempre lo es— estaba rotulado bajo la normativa de "no phones", algunos pasajes de su discurso se colaron en las coberturas de los medios españoles, y es así como, según publica El País de Madrid, se pudo saber que el hombre detrás de algunas de las mejores películas del siglo XXI fue perturbado de niño y para siempre por un clásico de Disney: Bambi.

"Bambi ha jodido a los niños durante décadas”, dijo el director, que luego agregó: “fue demasiado fuerte para mí y no conseguí soportarlo, sobre todo porque no me esperaba lo del incendio y lo de la muerte de la madre”.

La última película

Para Tarantino, este momento editorial es también el preámbulo a su alejamiento del cine, algo que viene anunciando desde hace tiempo y que supuestamente se dará con la próxima película, la número diez en su filmografía.

Tras el éxito conseguido por Había una vez en Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, y que para muchos ya está dentro de lo mejor de su obra, Tarantino seguirá vinculando la ficción con la historia de la industria del cine estadounidense al enfocarse The movie critic, un rodaje que tiene empezar en otoño.

"Terminé el guion de lo que será mi última película", declaró al director Festival de Cannes, Thierry Frémaux, quien lo entrevistó en Francia también por el mencionado Cinema Speculation. "Supongo que la grabaré probablemente en el otoño", agregó, desmintiendo todos los rumores que surgieron alrededor de esta nueva cinta.

La película estará ambientada en 1977 y no estará dedicada a "una periodista crítica de cine" y "no es una película biográfica de Pauline Kael", la crítica de la revista New Yorker fallecida en 2001, como informaron recientemente algunos medios.

(Con información de AFP)